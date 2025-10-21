English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விளம்பர உலகிலும் அட்லீயின் மிரட்டல்! 8 நிமிட காட்சிக்கு 150 கோடி பட்ஜெட்!

முதல்முறையாக அட்லீ மற்றும் ரன்வீர் சிங்  கூட்டணியில்,  ஸ்ரீலீலா மற்றும் பாபி தியோல் இணைய "ஏஜெண்ட் ஜிங் அட்டாக்ஸ்" இப்போது உலகளவில் ஸ்ட்ரீமிங்காகிறது!

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:24 AM IST
விளம்பர உலகிலும் அட்லீயின் மிரட்டல்! 8 நிமிட காட்சிக்கு 150 கோடி பட்ஜெட்!

தெறி, மெர்சல், பிகில் என தொடர் பிளாக்பஸ்டர் படங்களையும், பாலிவுட்டில் ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் என்ற மெகா ஹிட் படத்தையும் கொடுத்ததன் மூலம், இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கும் இயக்குநராக உயர்ந்தவர் அட்லீ. தனது பிரம்மாண்டமான மேக்கிங், மாஸான காட்சிகள் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களத்தால் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்த அட்லீ, தற்போது விளம்பர உலகிலும் தனது தடத்தை பதித்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ரன்வீர் சிங், தென்னிந்தியாவின் கனவுக்கன்னி ஸ்ரீலீலா மற்றும் வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் மிரட்டி வரும் பாபி தியோல் ஆகியோரை வைத்து, ஒரு பிரம்மாண்டமான விளம்பர படத்தை இயக்கியுள்ளார் அட்லீ. இது ஒரு சாதாரண சில நொடி விளம்பரம் அல்ல, சுமார் 8 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஒரு குட்டி ஆக்ஷன் திரைப்படம் போலவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

அட்லீ பெருமிதம்

இந்த விளம்பர படம் குறித்து பேசிய இயக்குநர் அட்லீ, "இது வெறும் ஒரு பொருளை விற்பனை செய்வதற்கான விளம்பரம் மட்டுமல்ல. ஒரு முழுமையான திரைப்படத்திற்குரிய அத்தனை அம்சங்களையும் இதில் கொண்டு வர முயற்சி செய்துள்ளோம். ஒரு பொருளை விளம்பரப்படுத்தும்போது, அதை ஒரு கதையுடன், உணர்வுகளுடன் சொன்னால், அது மக்களை எளிதில் சென்றடையும். இந்த 8 நிமிட படத்தில் ஆக்ஷன், எமோஷன், காதல் என அனைத்தும் கலந்த ஒரு கமர்ஷியல் பேக்கேஜை கொடுத்துள்ளோம். இது எனக்கும் ஒரு புதிய மற்றும் சவாலான அனுபவமாக இருந்தது" என்று கூறினார்.

ஒரு விளம்பர படத்திற்காக இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளத்தையும், பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பையும் ஒருங்கிணைத்து, தனது வழக்கமான அட்லீ டச் குறையாமல் ஒரு மினி திரைப்படத்தையே அவர் உருவாக்கியிருப்பது பாலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரன்வீர் - அட்லீ கூட்டணி

பாலிவுட்டின் எனர்ஜிடிக் ஸ்டார் என வர்ணிக்கப்படும் ரன்வீர் சிங்குடன் பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்து அட்லீ மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். "ரன்வீர் சிங் ஒரு அற்புதமான நடிகர். அவரது ஆற்றலும், அர்ப்பணிப்பும் அபாரமானது. படப்பிடிப்பு தளத்தில் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருப்பார். இந்த விளம்பர படத்தில் வரும் ஆக்ஷன் காட்சிகளில் டூப் இல்லாமல் அவரே நடித்தது எங்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது" என்று அட்லீ குறிப்பிட்டார்.

இந்த விளம்பர படம், ஒரு பான் மசாலா பிராண்டிற்காக எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் தயாரிப்பு மதிப்பும், காட்சியமைப்புகளும் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படத்திற்கு நிகராக இருப்பதாக பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். இதன் மூலம், தனது முதல் விளம்பர படத்திலேயே, அட்லீ தனது தனித்துவமான முத்திரையை அழுத்தமாக பதித்துள்ளார். இந்த வெற்றி, எதிர்காலத்தில் அட்லீ - ரன்வீர் சிங் கூட்டணியில் ஒரு முழு நீளத் திரைப்படம் உருவாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பையும் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?

