ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையான காட்சிகள் - மகரம் படத்தின் டீசர்!

Rocks Nature Entertainment வழங்கும் A. அகஸ்டின் பிரபு இயக்கத்தில், தமிழ் சினிமாவில் புதிய முயற்சியாக மான்ஸ்டர் ஜானரில் ஒரு முழுமையான சயின்ஸ் பிக்சன் படமாக உருவாகியுள்ள படம் மகரம். ஹாலிவுட் படைப்புக்கு இணையாக முழுக்க கடலில் பல காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டதுடன் இப்படத்தில் 700 VFX காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது. இப்படம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, ஆங்கிலம் என ஐந்து மொழிகளில் உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள இப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா படக்குழுவினர் கலந்து கொள்ள பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
நடிகர் அஜித் விக்னேஷ்
நடிகர் அஜித் விக்னேஷ் பேசியதாவது, இந்த நிகழ்ச்சியின் உண்மையான ஹீரோக்கள் நீங்கள் – பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ரிப்போர்டர்கள் தான். பெரிய பெயர்கள் இல்லாமல், ஒரு புது டீமாக இணைந்து இந்த படத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். நீங்கள் எழுதிப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு சென்றால் இந்த படத்தின் பெயரே பெரியதாகும். இயக்குநர் கதை சொன்னவுடன் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது; கடல் காட்சிகள் சவாலாக இருந்தது. பாதுகாப்புடன் படப்பிடிப்பு நடந்தாலும், இயற்கைக்கு முன் நாமெல்லாம் சிறியது என்பதே பெரிய பாடம். பல சிரமங்களை தாண்டி மிகவும் நேர்மையாக இந்த படத்தை முடித்துள்ளோம். இந்த கதையின் உண்மையான ஹீரோ இயக்குநரே. 700க்கும் மேற்பட்ட VFX காட்சிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. பல வருடப் பயணத்திற்குப் பிறகு இது எங்களின் முதல் வெளியீட்டு படம். படத்தை பார்த்து உங்கள் உண்மையான விமர்சனத்தை எழுதுங்கள் – நீங்கள் தான் எங்களின் மிகப்பெரிய ஆதரவு.
எடிட்டர் கார்த்திக்
எடிட்டர் கார்த்திக் செல்வம் பேசியதாவது, இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த அகஸ்டின் சார் மற்றும் மணி சார் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. தமிழ் சினிமாவில் முதல் முறையாக ஒரு மான்ஸ்டர் கதையை பயன்படுத்தி வித்தியாசமாக முயற்சி செய்துள்ளோம். படம் மிகவும் சிறப்பாக உருவாகியுள்ளது. எல்லா தரப்பு பார்வையாளர்களுக்கும் பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. திரையரங்கில் பார்க்கும்போது ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும். தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை வழங்குங்கள்.
நடிகர் நிர்மல்
நடிகர் நிர்மல் பேசியதாவது, இது என்னுடைய முதல் படம். இந்த வாய்ப்பை நம்பி கொடுத்த தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. டீசர் மிகவும் பிரமாண்டமாக வந்திருக்கிறது. திரையில் பார்க்கும்போது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஆக்டிங் மற்றும் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லோரும் கடினமாக உழைத்திருக்கிறோம். டைரக்டர் மிகுந்த முயற்சி எடுத்துள்ளார். எனக்கு கொஞ்சம் நெர்வஸாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அமர் எனக்கு சகோதரன் போல; பல வேலைகளில் சேர்ந்து பணியாற்றியுள்ளோம். இந்த படத்திலும் சில ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் இணைந்து செயல்பட்டோம். பெரும்பாலும் கடலில் ஷூட்டிங் நடந்தது. கடலுக்குள் நீந்தும் காட்சிகள் சவாலாக இருந்தது. ஆனால் எல்லாமே நன்றாக முடிந்தது. அனைத்து நடிகர்களும், தொழில்நுட்பக் குழுவும் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளனர். இந்த படம் அடுத்த நிலைக்கு செல்ல உங்கள் ஆதரவு தேவை. எங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்ற நீங்கள் அனைவரும் ஆதரவு தருவீர்கள் என நம்புகிறேன். நன்றி.
இயக்குநர் அகஸ்டின்
இயக்குநர் அகஸ்டின் பிரபு பேசியதாவது, இங்கே வந்துள்ள அனைத்து ரிப்போர்டர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த படத்தின் லீட் ரோலில் அஜித், ஹீரோயினாக இஷீதாசா நடித்துள்ளனர். அமர் ரமேஷ், நிர்மல், ஷாம், அசோக் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் உள்ளனர். ஒளிப்பதிவை அமல் செய்துள்ளார்; எடிட்டிங் கார்த்திக்; இசை ஆதர்ஷ் நந்துரு. இந்த படம் உருவாக முக்கிய காரணம் தயாரிப்பாளர் ராம் மணிகண்டன் சார். அவரின் நம்பிக்கையால்தான் இந்த திரைப்படம் தொடங்கியது. நான்கு கதைகளை ஒன்றோடொன்று இணைத்து ஒரு சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் உருவாக்கும் கனவு எனக்கிருந்தது.
பெரிய தயாரிப்புகள் செய்யாததை சிறிய டீமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். ஒரு நல்ல ஐடியா வந்தால் அதை உடனே செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் நம்பிக்கை. அதிலிருந்தே “மகரம்” உருவானது. “சதூர்” படத்திற்கும் முன் இதை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டோம். ராமேஸ்வரம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட கடல் பகுதிகளில் படமாக்கினோம். கிட்டத்தட்ட 70% காட்சிகள் கடலுக்குள் எடுக்கப்பட்டது. அது மிகப்பெரிய ரிஸ்க் இருந்தாலும் தரத்தில் சலுகை செய்யவில்லை. பெரிய டீம்களுக்கு கூட சவாலான இடங்களில் நாங்கள் பணியாற்றினோம். சின்ன பஜெட் என்ற மனநிலை பார்வையாளர்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதே எங்கள் நோக்கம். தமிழில் ஒரு மான்ஸ்டர் அனுபவத்தை தரவேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. டீசரில் நீங்கள் பார்த்தது ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுமே. இதற்கு பின்னால் இன்னும் பெரிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. உங்கள் ஆதரவு இருந்தால் இந்த சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இந்தப்படம் ஒரு ஹாலிவுட் பட அனுபவத்தை தரும். அனைவரும் ஆதரவு தாருங்கள். நன்றி.
