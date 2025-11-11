English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஆட்டோகிராப் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்..சேரன் இல்லை! யார் தெரியுமா?

ஆட்டோகிராப் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்..சேரன் இல்லை! யார் தெரியுமா?

Autograph Movie Hero First Choice : சேரன் இயக்கிய ஆட்டோகிராப் படத்தில் ஹீரோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது யார் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:55 PM IST
  • 21 வருடங்கள் கழித்து வெளியாகும் ஆட்டோகிராப் படம்!
  • முதலில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்
  • யார் தெரியுமா?

ஆட்டோகிராப் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்..சேரன் இல்லை! யார் தெரியுமா?

Autograph Movie Hero First Choice : இயக்குநர் சேரன் கதையின் நாயகனாக நடித்து, தயாரித்து, இயக்கிய 'ஆட்டோகிராப்' திரைப்படம் வரும் 14ம் தேதியன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. 2004ம் ஆண்டில் வெளியான இத்திரைப்படம் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் புதுபிக்கப்பட்டு வெளியாகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் இப்படத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து ஊடகங்களிடமும், ரசிகர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் படக்குழுவினர் 'ஆட்டோகிராப் ரீயூனியன்' எனும் பெயரில் பிரத்யேக நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தனர். சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த ரீயூனியன் நிகழ்வில் படக்குழுவினருடன் இயக்குநர் அமீர், நடிகர் ஆரி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். 

ஆட்டோகிராப் ரீ-யூனியன்:

இந்நிகழ்வின் தொடக்கத்தில் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு இயக்குநரும், தயாரிப்பாளரும், நடிகருமான சேரன் நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவித்தார். 'ஆட்டோகிராப்' படத்தில் சேரனுடன் பணியாற்றிய உதவியாளர்கள் தங்களின் அனுபவங்களை கலகலப்புடன் பகிர்ந்து கொண்டனர். 

இந்நிகழ்வில் சேரன், நடிகை சினேகா, சேரனின் உதவியாளர்கள் ராமகிருஷ்ணன், ஜெகதீசன்,  பாண்டிராஜ், உமாபதி, ஜெகன், பாடல் ஆசிரியர் சினேகன், இசையமைப்பாளர்கள் பரத்வாஜ், முரளி, கலை இயக்குநர்கள் வைரபாலன், ஜே.கே, மணி ராஜ், நடிகர் கணேஷ் பாபு, ஒளிப்பதிவாளர் விஜய் மில்டன், இயக்குநர் அமீர், நடிகர் ஆரி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

சேரன் பேச்சு:

இயக்குநர் சேரன் பேசுகையில், ''இந்த மேடை சேரனை பற்றிய பாராட்டுரையாகவும், சேரனை பற்றிய விமர்சன மேடையாகவும் மாறிவிட்டது. இது இப்படித்தான் இருக்கும். இத்தனை ஆண்டு கால பயணத்தில் எல்லாவித மனிதர்களையும் சந்தித்து இருக்கிறேன். எல்லா நல்லவர்களையும் சந்தித்து இருக்கிறேன். பல தீய காரணங்களையும் எதிர்கொண்டு இருக்கிறேன். எல்லா பிரச்சனைகளையும் பார்த்திருக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் கடந்து தான் வந்திருக்கிறோம். அதைத்தான் இந்த படம் சொல்கிறது. வாழ்க்கையில் நிறைய புதிய விஷயங்களை பார்ப்பீர்கள். அதனால் நீ எப்படி இருக்கிறாயோ  அதனை அப்படியே கடந்து செல். இதுதான் எனக்கு வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுத்தது. 

21 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஆட்டோகிராப் படம் இன்றைய இளம் தலைமுறை ரசிகர்களுக்கு சென்றடைவதற்காக நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம்? இந்த படம் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லும்?  நான் இப்படித்தான் படம் எடுப்பேன். வணிக நோக்கத்திற்காக நான் படம் எடுத்திருந்தால் என்றைக்கோ காணாமல் போய் இருக்கலாம். பெரிய வெற்றியை கொடுத்து இருப்பேன். அஞ்சு படம் பெரிய ஹீரோக்களுடன் பணியாற்றி இருப்பேன். அதன் பிறகு காணாமல் போய் இருப்பேன். ஆனால் இன்றும் என்னுடைய படம் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் இந்த சமூகத்தில் யாரையோ ஒருவரை கையைப் பிடித்து அழைத்து கொண்டு கரை சேர்க்கிறது என்றால் அதைத்தான் என்னுடைய வெற்றியாக பார்க்கிறேன். அப்படித்தான் நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு படத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறேன்” என்றார்.

Vikram

முதலில் நடிக்க இருந்தவர்:

ஆட்டோகிராப் படம் குறித்து தொடர்ந்து பேசிய அவர், இப்படத்தில் நடிக்க முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடிகர் விக்ரம்தான் என்று கூறினார். ஆட்டோகிராப் படத்தின் கதையை கேட்டு இதில் நடிப்பதாக கூறிய அவர், அந்த சமயத்தில் ஜெமினி படத்தின் ஷூட்டிங்கில் பிசியாக இருந்தாராம். பின்னர் ஜெமினி படம் வெளியாகி ஹிட் ஆனதால் விக்ரமால் இந்த கதையில் நடிக்க முடியாமல் போயுள்ளது. இதையடுத்து சேரனே இதில் ஹீரோவாக நடிக்கலாம் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | வட சென்னை படத்தில் தனுஷுக்கு பதில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | மீண்டும் ரீ ரிலீஸ் ஆகும் ஆட்டோகிராப்! ஆனால் இந்த காட்சிகள் இருக்காது - சேரன்!

About the Author
