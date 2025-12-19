அவதார் 3 படத்தில் ‘படையப்பா’ க்ளைமேக்ஸ்! ‘இதை’ கடைசியில் நோட் பண்ணீங்களா?

Avatar 3 Climax Resembling Padayappa Ending : உலக அளவில், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படங்களுள் ஒன்று, அவதார் 3. இதற்கு முன்பு வெளியான இரண்டு பாகங்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால், இந்த பாகத்தின் ரிலீஸிற்காக ரசிகர்கள் பெரிதாக காத்துக்கொண்டிருந்தனர். தற்போது, டிசம்பர் 19ஆம் தேதியான இன்று இப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.
அவதார் 3 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்:
அவதார் 3 திரைப்படம், எப்போதும் போல நாவி இன மக்களை அழிக்க ராணுவ கூட்டம் துரத்துகிறது. இவர்கள் ஒரு கூட்டமாக இருந்தாலே சமாளிக்க முடியாது, இதில் Ash இன மக்களின் கூட வேறு கைக்கோர்த்துக்கொண்டதால் படை பலம் இன்னும் அதிகமாக, அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாவி இனத்தை கைப்பற்ற முனைகிறது. நாவி இன மக்களும் தங்கள் இனத்தை காப்பாற்ற போருக்கு தயாராகின்றனர். இறுதியில் இந்த போரில் யார் வென்றார்கள் என்பதுதான் க்ளைமேக்ஸ். இந்த படத்தின் வில்லன், கடைசியில் ஹீரோ ஜேக்கின் குடும்பத்தின் கைகளில் மாட்டிக்கொள்வான். அவர்கள் இவனை கொல்லாமல் விட்டு விடுவார்கள். ஆனால், அவன் தன் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்வதற்கு பதிலாக தீயில் விழுந்து விடுவான்.
படையப்பா க்ளைமேக்ஸ்:
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், 25 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான படம், படையப்பா. இந்த படத்தை கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்கியிருந்தார். சமீபத்தில் ரஜினியின் பிறந்தநாளையொட்டி இப்படம் மீண்டும் ரிலீஸ் ஆனது. இந்த படத்தின் க்ளைமேக்ஸில், படையப்பா நீலாம்பரியை கொல்லாமல் விட்டு விடுவார். அதற்கு நீலாம்பரி, “நீ போட்ட இந்த உயிர்பிச்ச..இந்த நீலாம்பரிக்கு வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்தில் இல்லையென்றாலும், இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன்னை பழி வாங்குவேன்” என்று சொல்லிவிட்டு தன்னை துப்பாக்கியால் சுட்டு உயிரை மாய்த்துக்கொள்வார்.
இரண்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமை:
படையப்பா படத்தில் வில்லியான நீலம்பரி உயிரிழப்பதும், அவதார் 3 படத்தில் ஹீரோவால் காப்பாற்றப்படும் வில்லன் இதற்கு சாவதே மேல் என்று கூறி கீழே குதிப்பதும் நெட்டிசன்களால் ஒரே மாதிரியான க்ளைமேக்ஸ் ஆக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் படையப்பா படத்தில் பெண் வில்லன், அவதார் 3 படத்தில் ஆண் வில்லன் என்பதுதான். இதனால், ஜேம்ஸ் கேமரூன் படையப்பா படத்திலிருந்து இந்த எண்டிங்கை சுட்டிருக்கலாம் என்று நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.
தமிழ் படம் பார்த்தது போன்ற உணர்வு..
இந்திய படங்களில் இருந்து ஹாலிவுட் படங்கள் வேறு பட, பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. இங்கிருப்பது போல ஆங்கில படத்தில் தொட்டதற்கெல்லாம் பாடல், எடுத்ததெற்கெல்லாம் சண்டை காட்சிகள் இருக்காது. அதிலும், அவதார் போன்ற பெரிய படங்கள் பிற ஹாலிவுட் படங்களில் இருந்தே வித்தியாசமாக இருக்க காரணம், அதில் இருக்கும் விஷுவல் எலிமெண்ட்ஸ்தான். ஆனால், அவதார் 3 படத்தை பார்க்கும் போது, அது ஒரு சில காரணங்களால் தமிழ் படத்தை பார்ப்பது போன்ற உணர்வை கொடுத்தது.
எப்படி வழக்கமாக தமிழ் படங்களில் க்ளைமேக்ஸ்களில் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு, தாய் இறந்து விடுவாரோ அதே போல இந்த படத்திலும் முக்கிய கேரக்டராக இருக்கும் ராேனால், குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு அதை நாயகியிடம் கொடுத்து விட்டு இறந்து விடும். இதை பார்க்கையில் பக்கா தமிழ் கமர்ஷியல் படத்தை பார்ப்பது போல இருந்தது.
