  • Avatar: Fire and Ash | காெஞ்சம் எமோஷன்-நிறைய ஆக்ஷன்! அவதார் 3 எப்படி? விமர்சனம் இதோ!

Avatar Fire and Ash Review Tamil : ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் அவதார் படத்தின் மூன்றாம் பாகம் எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:02 PM IST
Avatar Fire and Ash Review Tamil : உலக புகழ்பெற்ற இயக்குநராக இருக்கும் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியிருக்கிறது, அவதார் 3 திரைப்படம். இதற்கு முன்னர் முதல் இரண்டு பாகங்களான அவதார் மற்றும் அவதார் தி வே ஆஃப் வாட்டர் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து, மூன்றாவது பாகமும் அதே பெயரை பெறுமா? இதோ விமர்சனத்தை பார்க்கலாம்.

கதையின் கரு:

மனிதனாக இருந்து அவதார் ஆக மாறிய ஜேக் சல்லியை பழிவாங்க துடிக்கிறான், கர்னல் மைல்ஸ் குவாரிச். நாவி மக்களை அழிக்க, ஜேக்கின் குடும்பத்தை சிதைக்க, நெருப்பை கடவுளாக வணங்கும் இன்னொரு நாவி இன மக்களின் தலைவியான வராங்குடன் கைக்கோர்க்கிறான். பிற நாவி இன மக்கள் கடவுளாக வணங்கும் ஏவாவை தன் எதிரியாக கருதும் வராங்கின் உடல் முழுக்க ரத்தத்திற்கு பதிலாக வன்மமே ஓடுகிறது. இதனால், அந்த கடவுளை வணங்கும் அனைவரையும் தன் எதிரியாக நினைத்து, மைல்ஸ் உடன் சேர்ந்து ஜேக் சல்லியின் கூட்டத்தை அழிக்க முயற்சிக்கிறாள். இதற்கிடையே, மனிதர்களின் வாழ்நாளை அதிகரிக்கும் மருந்து, Tulkun எனும் கடல்வாழ் உயிரினங்களிடம் இருப்பதால், அவற்றை மொத்தமாக அழிக்க இராணுவப்படை சதித்திட்டம் தீட்டுகிறது. இதனால், நாவி இன மக்கள், ஜேக்கின் தலைமையில் தங்கள் இணத்தை காக்க பெரும் போருக்கு தயாராகின்றனர். இதில் இறுதியில் வெற்றி யாருக்கு? ஜேக் சல்லி தன் குடும்பத்தையும் தன் மக்களையும் காப்பாற்றினானா? இதற்கு விடையாக வருகிறு, மீதமிருக்கும் திரைக்கதை.

எமோஷன் அதிகம்:

இதற்கு முந்தைய இரண்டு அவதார் படங்களிலும் காதல், குடும்ப சென்டிமெண்ட்கள் இருந்தன. முந்தைய பாகத்தில் ஜேக்கின் குடும்பத்தினர் தங்களின் மூத்த மகனை இழந்தனர். இதையடுத்து, அதன் தாக்கம் இரண்டாம் பாகத்திலும் குடும்பத்தினர் இடையே இருக்கிறது. ஜேக்கின் இரண்டாவது மகன் நோவாக், தான்தான் தனது அண்ணனின் இற்பிற்கு காரணம் என்று கருதி தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளும் நிலை வரை செல்கிறான். அதே போல, இவன் தனது சகோதரனாக கருதும் டுல்கூனை, பிற டுல்கூன்கள் ஒதுக்கி வைக்கின்றன. இதனால், தனது இனத்தை தேடி அந்த டுல்கூன் தனியாக செல்கிறது. இதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் நோவாக் திணறுகிறான். நட்டேறி, வேற்றுகிரகவாசியாக தங்களுடன் சுற்றும் மனிதனான ஸ்பைடரை தன் குடும்பத்திற்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் கொன்று விடுவேன் என்று கூறுகிறாள். துக்கத்தில் இருக்கும் இவர்களின் குடும்பம், போரையும் டீல் செய்யும் விஷயம், பார்வையாளர்களுடன் வெகுவாக ஒன்றிப்போகிறது.

ஆரம்பத்தில் பொறுமை தேவை!

அவதார் 3 படம் ஆரம்பித்த முதல் சில நிமிடங்கள், நாவி இன மக்களின் பேச்சு, வில்லனின் பேச்சு, ராணுவ வீரர்கள் பேச்சு என மொத்தமும் பேச்சாகவே இருக்கிறது. இதனால், படம் மெதுவாக நகர்ந்தது போன்ற உணர்வை கொடுத்தது. இருப்பினும், எப்போது நெருப்பை கும்பிடும் Ash இன மக்களை காண்பித்ததும் வேகமெடுக்க ஆரம்பித்தது. க்ளைமேக்ஸில் மீண்டும் அதே போல, சண்டை காட்சியில் கொஞ்சம் தொய்வாகிறது. இருப்பினும் அது இறுதி காட்சி என்பதால், அந்த சோர்வு கொஞ்சமாக தெரிகிறது.

தமிழ் டப்பிங் எப்படி?

ஹாலிவுட் படங்களை பொருத்தவரை அதனை ஆங்கிலத்திலேயே பார்த்தால்தான் நன்றாக இருக்கும் என்று கருதவர். ஆனால், தமிழில் வந்த ஒரு சில டப்பிங் படங்கள் அந்த கருத்தை உடைத்தெரிந்தது. அவதார் படங்களும் அதில் ஒன்றாக இருந்தது. இந்த பாகத்திலும் தமிழ் டப்பிங் நன்றாக இருந்தாலும், ஒரு சில சண்டை காட்சிகளில் வரும் டைலாக்குகள் தேவையற்றதாக இருக்கிறதோ என்கிற கேள்வியை தூண்டுகிறது. 

மொத்தத்தில், 3 மணி நேரம் 17 நிமிடங்கள் நம் உலகை மறந்து நாவி இன மக்களின் உலகிற்குள் போக நினைத்தால், உங்களுக்கு Avatar : Fire And Ash படம் நல்ல பொழுது போக்காக இருக்கும். விஷுவல்ஸிற்காகவே கண்டிப்பாக தியேட்டருக்கு சென்று படத்தை பார்க்கலாம்.

மேலும் படிக்க | அவதார் ட்ரைலர் ரிலீஸ்!!! இதுல இவ்ளோ விஷயம் இருக்கா? கண்டிப்பா கவணிக்க வேண்டியவை!!!

மேலும் படிக்க | அவதார் 3 To கொம்பு சீவி: இந்த வாரம் தியேட்டர்-ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் லிஸ்ட்!

