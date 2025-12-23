அவதார் 3 வசூல்: இப்படி ஆயிடுச்சே..! இந்தியாவில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எவ்வளவு?

Avatar Fire And Ash Box Office Collection : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற பட franchiseகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, அவதார். ஜேம்ஸ் கேமரூன் உருவாக்கிய இந்த படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களும் தொடர்ந்து வெளியாகின. டிசம்பர் 19ஆம் தேதியன்று, அவதார் படத்தின் மூன்றாவது பாகமான ஃபயர் அண்ட் ஆஷ் வெளியானது.
Avatar : Fire And Ash
உலகப்புகழ் பெற்ற இயக்குநராக கருதப்படுபவர், ஜேம்ஸ் கேமரூன். இவர் இயக்கத்தில் 2009ஆம் ஆண்டு வெளியான அவதார் படம் பெரிய வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, அடுத்தடுத்த பாகங்களை உருவாக்க எண்ணிய அவர், 2022ஆம் ஆண்டில் அவதார் 2ஆம் பாகத்தை வெளியிட்டார். இதிலும் முதல் பாகத்தில் நடித்த அதே கதாப்பாத்திரங்களும், இன்னும் சில புதிய கதாப்பாத்திரங்களும் இணைந்தன. தொடர்ந்து, ஐந்து திரைப்படங்கள் இந்த படத்திலிருந்து வெளியாக இருக்கின்றன.
மூன்றாவது பாகமான வெளியான ஃபயர் அண்ட் ஆஷ், முன்னர் இருந்த கதையை போல இல்லாமல் டார்க் ஆன கதையை கொண்டதாக இருந்தது. இந்த பாகம், வெளியான முதல் நாளில் இருந்து கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
வசூல்:
அவதார் படத்தின் மூன்றாம் பாகம் மொத்தம் 35 ஆயிரம் கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, இந்தியாவில் மட்டும் இதுவரை இப்படம், சுமார் ரூ.81.8 கோடி வசூலித்துள்ளதாம். இப்படம், இது இந்தியாவில் மொத்தம் 4 நாட்களில் செய்துள்ள வசூல்தான் இது. இப்படம், தற்போது அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பின் படி 275 மில்லியன் டாலர்களாக இருக்கிறதாம்.
இந்தியாவில் தோல்வியா?
அவதார் படத்தின் மூன்றாம் பாகம், இந்திய ரசிகர்களை பெரிதாக திருப்தி படுத்தவில்லை என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது. முதல் படம் உலகளவில் பெரிய ஹிட் ஆக காரணம், அது புதுவிதமான கண்ணோட்டத்துடன் இருந்ததுதான். இரண்டாம் பாகம், 12 வருடங்களை தாண்டி வெளியானதாலும் இதன் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது. மூன்றாம் பாகம், அப்படியல்ல. ரசிகர்களுக்கு இது ஒரே டெம்ப்ளேட்டை கொண்ட ஸ்டோரிதான் என்பது தெரிந்து விட்டது. இது, படத்தை தியேட்டரில் பார்க்கும் போது கன்ஃபார்மும் ஆகி விட்டது. இதனால், இந்திய ரசிகர்கள் இப்படத்தை பெரிதும் விரும்பவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டது. இதைத்தாண்டி துரந்தர் படத்தின் ரிலீஸாலும் அவதார் 3 படத்தின் வசூல் செமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்தடுத்த பாகங்கள் வெளியாகுமா?
அவதார் படத்தை கிரியேட் செய்த போது ஜேம்ஸ் கேமரூன் தெரிவித்த விஷயம், இப்படத்தில் இருந்து 5 பாகங்கள் வெளிவரும் என்றுதான். ஆனால், சமீபத்திய பட ப்ரமோஷன் விழாவில் அப்படத்தை தொடர்ந்து எடுக்கும் ஐடியாவில் தான் இல்லை என்று கூறியிருந்தார். இதற்கு காரணம் என்ன என்பது தெரியவில்லை. ஏற்கனேவ மூன்று படங்கள் வெளியாகி விட்டது என்பதால், இன்னும் இரண்டு படங்களை எடுக்க வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, வரும் 2029ஆம் ஆண்டில், அவதார் படத்தின் நான்காம் பாகம் வெளியாகும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அந்த வருடத்தின் டிசம்பர் மாதத்தில் படம் வெளியாகலாம் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதன் டைட்டிலோ, கதை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்த தகவலோ இன்னும் வெளியாகவில்லை.
