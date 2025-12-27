English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • நல்ல வரவேற்பை பெற்ற அவதார் 3..இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு? இத்தனை ஆயிரம் கோடியா!

நல்ல வரவேற்பை பெற்ற அவதார் 3..இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு? இத்தனை ஆயிரம் கோடியா!

Avatar Fire And Ash Movie Box Office Collection : இந்தியாவில் வெளியான மிகப்பெரிய ஹாலிவுட் திரைப்படமான 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' 2025 ஆம் ஆண்டின் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை காலத்தில் அதிகளவிலான ரசிகர்களை ஈர்த்து வருகிறது!  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:14 PM IST

Trending Photos

நர்சிங் முடித்த மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.5000 + இலவச பயிற்சி - அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon9
Tamil Nadu government
நர்சிங் முடித்த மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.5000 + இலவச பயிற்சி - அரசின் குட் நியூஸ்
AAY, PHH ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு - டபுள் அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு
camera icon11
Ration Card
AAY, PHH ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு - டபுள் அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
Diet-ல் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டிய 7 உணவுகள்.. கலோரி ரொம்ப குறைவு!
camera icon7
weight loss
Diet-ல் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டிய 7 உணவுகள்.. கலோரி ரொம்ப குறைவு!
நல்ல வரவேற்பை பெற்ற அவதார் 3..இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு? இத்தனை ஆயிரம் கோடியா!

Avatar Fire And Ash Movie Box Office Collection : இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூனின் 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' திரைப்படம் இந்தியாவில் 2025 ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹாலிவுட் வெளியீடாக மட்டுமில்லாமல், பாக்ஸ் ஆஃபிஸிலும் நல்ல வசூலைப் பெற்று இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் மீண்டும் தனது இருப்பை தக்க வைத்துள்ளது.  

Add Zee News as a Preferred Source

கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையை ஒட்டி பல படங்கள் வெளிவந்தாலும் அதை எல்லாம் தாண்டி, 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூலில் சாதனை படைத்தது மட்டுமல்லாது, இரண்டாவது வார இறுதிக்குள்ளும் வெற்றிகரமாக நுழைந்துள்ளது. 

கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை காலத்தில் திரையரங்குகளுக்கு சென்று பார்க்க 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' திரைப்படம் குடும்ப பார்வையாளர்களின் முதல் தேர்வாக உள்ளது. மேலும், பிரம்மாண்டமான சினிமா அனுபவத்தை இந்தத் திரைப்படம் அனைத்து வயதினருக்கும்  கொடுக்கிறது எனவும் ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். 

நாடு முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களிடம் உணர்வுப்பூர்வமாக கனெக்ட் ஆன இந்தப் படம் இதுவரை, இந்திய பாக்ஸ் ஆஃபிஸில் ரூ. 130 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.  

விடுமுறை காலத்தில் திரையரங்குகளுக்கு அதிகளவிலான ரசிகர்களை ஈர்த்து வரும் 'அவதார்: ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' திரைப்படம் இந்த ஆண்டில் இந்தியாவில் ஹாலிவுட் திரைப்பட வெளியீடுகளுக்கு புதிய அளவுகோலை அமைத்துள்ளது.

வசூல்:

இந்த படம் உலகளவில் சுமார் 544 மில்லியன் டாலர்களை எட்டியிருக்கிறது. இது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பின் படி 48,886 ஆகும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
avatar 3Avatar Fire And AshBox Office CollectionJames Cameron

Trending News