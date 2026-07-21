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அதிரடியாக வெளியான Avengers: Doomsday டிரெய்லர்! வெயிட்டிங்லையே வெறி ஏறுது..

Avengers Doomsday Trailer :  டிசம்பர் 18 வெளியீட்டை முன்னிட்டு மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் வெளியிட்ட அதிரடி Avengers: Doomsday டிரெய்லர்

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:09 PM IST
அதிரடியாக வெளியான Avengers: Doomsday டிரெய்லர்! வெயிட்டிங்லையே வெறி ஏறுது..
Image Credit: Avengers Doomsday Trailer | YouTube ThumbnailSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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