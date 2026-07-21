/அதிரடியாக வெளியான Avengers: Doomsday டிரெய்லர்! வெயிட்டிங்லையே வெறி ஏறுது..

Avengers Doomsday Trailer : காத்திருப்பு முடிந்தது! மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Avengers: Doomsday படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது. இதில் தோர், கேப்டன் அமெரிக்கா, Fantastic Four, Black Panther உள்ளிட்ட பல்வேறு சூப்பர் ஹீரோக்கள் ஒரே படத்தில் இணையும் மிகப்பெரிய கிராஸ்ஓவர்கள் உறுதியாகியுள்ளன. இப்படம் டிசம்பர் 18 அன்று ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
மார்வெல் ஸ்டுடியோஸின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டிசம்பர் 18 திரையரங்கு வெளியீடான Avengers: Doomsday படத்தின் புதிய டிரெய்லரும் போஸ்டரும் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. பல மாதங்களாக ரசிகர்களிடையே நிலவி வந்த எதிர்பார்ப்பு, ஊகங்கள் மற்றும் சிறிய முன்னோட்டங்களுக்கு பிறகு, மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் ரசிகர்களுக்கு பிரம்மாண்டமான டிரெய்லரை வெளியிட்டு விருந்தளித்துள்ளது. இந்த டிரெய்லர், மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் (MCU) அடுத்த அத்தியாயத்தை ரசிகர்கள் முதன்முறையாக பரபரப்பாகக் காணும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
இந்தப் படத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியரின் MCU-க்கு மீள்வருகை. ஆனால் இந்த முறை அவர் ஐரன் மேனாக அல்ல, சக்திவாய்ந்த வில்லனான டாக்டர் டூம் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். பூமியின் மிகச் சக்திவாய்ந்த ஹீரோக்களுக்கு எதிராக அவர் நடத்தும் இந்த மாபெரும் மோதல், மார்வெல் பிரபஞ்சத்தின் எதிர்காலத்தை மாற்றியமைக்கும் வகையில் இருக்கும்.
Avengers: Infinity War மற்றும் Avengers: Endgame ஆகிய உலகப்புகழ் பெற்ற படங்களை இயக்கிய சகோதரர்கள் அந்தோனி ருசோ மற்றும் ஜோ ருசோ இந்தப் படத்தையும் இயக்கியுள்ளனர். Avengers: Doomsday திரைப்படம், மார்வெல் உலகின் பல தலைமுறைகளாக ரசிகர்களை கவர்ந்த சூப்பர் ஹீரோக்களை ஒரே திரையில் ஒன்றிணைக்கிறது. வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய சினிமா நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக இது அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தப் படத்தில் ஸ்டீவ் ரோஜர்ஸ் (கேப்டன் அமெரிக்கா) மற்றும் தோர் மீண்டும் இணைகின்றனர். அதேபோல் ரசிகர்களின் விருப்பமான X-Men கதாபாத்திரங்களும் இந்தப் போரில் களமிறங்குகின்றனர். பேராசிரியர் எக்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட், மக்னீட்டோவாக இயான் மெக்கெல்லன், சைக்க்ளாப்ஸாக ஜேம்ஸ் மார்ஸ்டன் ஆகியோர் மீண்டும் நடிக்கின்றனர். மேலும் Fantastic Four கதாபாத்திரங்களும் கதையின் முக்கிய அங்கமாக இடம்பெறுகின்றன.
மார்வெல் ஸ்டுடியோஸின் Avengers: Doomsday திரைப்படத்தை அந்தோனி ருசோ மற்றும் ஜோ ருசோ இயக்கியுள்ளனர். கேவின் ஃபைஜி, லூயிஸ் டி'எஸ்போசிடோ மற்றும் ஜொனாதன் ஸ்வார்ட்ஸ் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தில் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர், கிரிஸ் எவன்ஸ், கிரிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த், பெட்ரோ பாஸ்கல், பால் ரட், அந்தோனி மேக்கி, ஃப்ளாரன்ஸ் ப்யூ, வனெசா கிர்பி, எபான் மாஸ்-பாக்ராக், வையட் ரஸ்ஸல், சேனிங் டேட்டம், சிமு லியூ, இயான் மெக்கெல்லன், டாம் ஹிடில்ஸ்டன், ஜேம்ஸ் மார்ஸ்டன், பேட்ரிக் ஸ்டீவர்ட், ஜோசப் க்வின், செபாஸ்டியன் ஸ்டான், டேவிட் ஹார்பர், லெடிஷியா ரைட், லூயிஸ் புல்மன், கேல்சி கிராமர், கேத்ரின் நியூட்டன், டேனி ரமிரெஸ், வின்ஸ்டன் டியூக், ஆலன் கம்மிங், ஹன்னா ஜான்-காமென், ரெபெக்கா ரொமெய்ன், மேபல் கடேனா மற்றும் டெனோச் ஹுவேர்டா மெஜியா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
Avengers: Doomsday திரைப்படத்தில், மூன்று வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் விரும்பும் சூப்பர் ஹீரோக்கள் உயிர் பறிக்கும் மோதலில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்கள் இதுவரை சந்திக்காத அளவிலான மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
Avengers: Doomsday திரைப்படம் டிசம்பர் 18 அன்று இந்தியா முழுவதும் பிரீமியம் திரையரங்கு வடிவங்களில் பிரத்யேகமாக வெளியாகிறது. இப்படம் ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும்.