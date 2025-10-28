ஒரு வழியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் பேட் கேர்ள் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

Bad Girl Movie OTT Release : வெற்றிமாறனின் தயாரிப்பில் உருவாகி, மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்த படம், பேட் கேர்ள். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
பேட் கேர்ள் திரைப்படம்:
2025ல் தமிழ் சினிமாவில் வெளியான படங்களில், மக்களை திரும்பி பார்க்க வைத்த படமாக இருந்தது, பேட் கேர்ள். இந்த படத்தை, வர்ஷா பரத் இயக்கியிருந்தார். வெற்றிமாறன் தயாரித்த இந்த படம், ரோட்டர்டாம் சர்வதேச சினிமா திருவிழாவில் வெளியாகி, கவனம் ஈர்த்தது.
இந்த படத்தின் விழாவில், இயக்குநர் வர்ஷா பரத் பேசிய விஷயங்கள் சில பிற்போக்குவாதிகளுக்கு சர்ச்சையாக தெரிந்தது. படம், கடந்த செப்.5ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்தில், அஞ்சலி சிவராமன் நாயகியாக நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் சாந்தி பிரியா, சரண்யா ரவி உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். டீஜே அருணாச்சலம், அஞ்சலிக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
பேட் கேர்ள் திரைப்படம், வரும் நவம்பர் 4ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இப்படத்தை பார்க்கலாம் என்று சினிமா வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. தியேட்டரில் ரிலீஸாகி, ஒன்பது வாரங்களுக்கு பிறகு, இப்படம் வெளியாவதால், தியேட்டரில் இந்த படத்தை பார்க்க தவறியவர்கள்-இப்போது இதை ஓடிடியில் பார்க்க காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
சர்ச்சை:
பேட் கேர்ள் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியான போதே, இது பலர் மத்தியில் சர்ச்சையாக உருவெடுத்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை இழிவு படுத்தும் வகையில், இந்த படம் இருப்பதாகவும், இதை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் சிலர் கூறி வந்தனர். இதைத்தாண்டி, படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சில வசனங்களும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.
தயாரிப்பு நிறுவனம் மூடல்!
வெற்றிமாறன், பேட் கேர்ள் பட விழாவில் பேசும் போது, இந்த படத்துடன் தன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கடையை சாத்துவதாக தெரிவித்திருந்தார். ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து, தன் படத்தை பற்றி வெளிவிழாக்களில் பேசும் போது, அது பலவித பிரச்சனைகளுக்கு வழி வகுப்பதாக கூறியிருந்தார். இவரது தயாரிப்பின் கீழ், உதயம் NH 4, லென்ஸ், அண்ணனுக்கு ஜே, கொடி உள்ளிட்ட படங்கள் வெளிவந்துள்ளன.
மேலும் படிக்க | லேட் ஆகும் அஜித்தின் AK 64 படம்! அஜித் சம்பளம் காரணமா? எவ்வளவு கோடி கேட்கிறார்?
மேலும் படிக்க | இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ