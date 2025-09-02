“பெண்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற தேவையில்லை” Bad Girl பட இயக்குநர் பரபரப்பு பேச்சு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bad Girl Movie : பேட் கேர்ள் படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு சமீபத்தில் நடந்தது, இதில் படத்தின் இயக்குநர் வர்ஷா மேடையில் பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 2, 2025, 01:01 PM IST
  • பேட் கேர்ள் படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு
  • பெண்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற தேவையில்லை என வர்ஷா பரத் பேச்சு
  • முழு விவரம் இதோ!

Bad Girl Movie : “கலாச்சாரத்தை சீரழிப்பதாக கூறுகின்றனர். கலாச்சாரம் தான் பெண்களை காப்பாற்ற வேண்டும். பெண்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற தேவையில்லை. கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பது பெண்களின் வேலை அல்ல. கலாச்சாரம்தான் பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும் “Bad Girl திரைப்படத்தின் இயக்குநர் வர்ஷா மேடையில் பேச்சு

இயக்குனர் வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பேட் கேர்ல் திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை வடபழனி பிரசாத் லேபில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் படக்குழுவினர் மற்றும் இயக்குனர்கள் வெற்றிமாறன் இயக்குனர் மிஷ்கின் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டுள்ளனர்.

Bad Girl திரைப்படத்தின் இயக்குநர் வர்ஷா மேடையில் பேச்சுகையில், “7 மாதம் முன்னாடி ட்ரெய்லர் லாஞ்ச் நிகழ்வில் ஏறியதுதான் முதல் முறை மேடையில் ஏறியது. அதன் பிறகு நிறைய நடந்தேறிவிட்டது. 13 ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சென்றுள்ளது. நிறைய நாடுகள் பயணித்துள்ளோம். 

எனது திரைப்படத்தை குப்பைபடம் என்று கூறும் போது ரோட்டர்டோம் திரைப்பட விழாவில் எனது திரைப்படம் மிகவும் பிரபல இயக்குநரின்(Costa-Gavra) திரைப்படத்திற்குப் பின்னர் திரையிடப்பட்டது. நீங்கள் ஒப்புல் கொள்ளாததாக இருந்தாலும் அதனை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.  

மன்னையும் பொன்னையும் காப்பத்துவோம் சொல்பவர்கள்தான் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்தவர்கள், தயாரித்தவர்கள் என்னை ஆதரித்தவர்களின் குடும்ப பெண்களின் புகைப்படங்களை தவறாக சித்தரித்தனர். இதில் இருந்தே அவர்களின் அரசியல் என்ன என்பது தெரியும். அவர்கள் மனநிலை சரியில்லாமல் உள்ளனர்.

பெண்கள் முடிவெடுப்பவர்களாக இருப்பதுதான் இங்கு பிரச்சினையாக உள்ளது. பெண்கள் sex object ஆக இருக்கிற வரை எந்தவொரு பிரச்சினையும் இல்லை. Sexual being ஆக இருக்கிறதுதான் அவர்களுக்கு பிரச்சினையாக உள்ளது.

கலாச்சாரத்தை சீரழிப்பதாக கூறுகின்றனர். கலாச்சாரம் தான் பெண்களை காப்பாற்ற வேண்டும். பெண்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற தேவையில்லை. கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பது பெண்களின் வேலை அல்ல. கலாச்சாரம்தான் பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும்” என்றார். 

இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசுகையில், “இந்த படத்தை இரவு 2 மணிக்கு பார்தேன்.‌இரவு முழுவதும் தூக்கம் வரவில்லை. சமூகத்தை கலை படைப்புகள் கெடுக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள்.. தவறான படைப்பு சமூகத்தை கெடுகிறது. நல்ல படைப்பு சமூகத்தை சிந்திக்க வைக்கிறது.‌‌ இந்த படத்தை பற்றி நிறைய விமர்சனங்கள்.. இந்த படத்திற்கு சென்சார் போர்டு இல் பெரிய போராட்டம்.. நிறைய சீன்ஸ் இந்த படத்தில் வெட்டி வெடுக்கபடுள்ளது அதற்கு சென்சார் போர்டுக்கு உரிமை உள்ளது” என்றார். 

கிராஸ் ரூட் நிறுவனத்தின் கடைசி படம்..

மேடையில் பேசிய இயக்குநர் வெற்றி மாறன், “இயக்குநராக இருப்பது மிகவும் சுதந்திரமானது. ஆனால், தயாரிப்பாளராக இருப்பது மிகவும் அழுத்தம் நிறைந்தது. ஒரு திரைப்படம் உருவாவதற்கு மிகவும் ஊக்கம் நிறைந்த ஒருவரால்தான் அதனை செய்து காட்ட முடியும். வர்ஷா மிகவும் ஊக்கம் நிறைந்தவர். 

இந்த தலைமுறையின் வாழ்க்கையை கடந்த தலைமுறை தீர்மானிக்க முடியாது. கடந்த தலைமுறையின் வாழ்க்கையை இந்த தலைமுறை தீர்மானிக்க முடியாது. ஒவ்வொரு தலைமுறைக்குமான வாழ்க்கை அந்தந்த தலைமுறைக்கானது. அதனை மற்றவர்கள் தீர்மானிப்பது சரியல்ல. 

சில நாட்களுக்கு முன்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு இந்தப் படத்தை திரையிட்டோம். இந்தப் படத்தின் ஆண்கள் குறித்தான ஒரு காட்சியில் மாணவர்கள் எவ்வாறு அதனை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு என்னிடம் இருந்தது. ஆனால் அந்தக் காட்சிக்கு மாணவர்கள் கைதட்டினர். இதில் இருந்தே இந்த தலைமுறை எனது தலைமுறையில் இருந்து வேறுபட்டுதான் இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கிறார்கள்.

என்னை போன்ற தயாரிப்பாளர்கள் படத்தை இயக்குவது என்பது மிக கடினம் கடன் வாங்கித்தான் படங்களை தயாரிக்கின்றோம். மனுஷி திரைப்படமும் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை கடந்து நீதிமன்றம் சென்று தான் வந்தது.. 

அதேபோன்றுதான் இந்த பேட் கேர்ல் திரைப்படமும் சென்சார் போர்டில் U16+ சான்றுகளை இந்த பேட் கேர்ல் திரைப்படம் பெற்று இருக்கின்றது. பேட் கேர்ல் திரைப்படம் தான் Grass Root Flim company கடைசி திரைப்படமாக இருக்கும்.. இத்துடன் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை  மூட உள்ளேன். இயக்குனராக சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் ஆனால் தயாரிப்பாளராக இருப்பது மிகவும் அழுத்தம் நிறைந்தது” என்று தெரிவித்தார்.

