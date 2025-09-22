Bad Girl: தமிழ் திரையுலகின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹிந்தியில் வெளியாக உள்ளது!

Bad Girl Movie Releasing In Hindi: அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறனின் ஆதரவுடன் உருவான தமிழ் படம் ‘Bad Girl’ தற்போது ஹிந்தியில் வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம் இயக்குநர் வர்ஷா பாரத் அவர்களின் இயக்குனராகிய முதல் படமாகும்.
இந்தப்படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன், சென்னையில் வளர்ந்த ஒரு குமாரி கதாபாத்திரத்தை நடிப்பார், காதல் மற்றும் விருப்பங்களை அனுபவிக்கும் கதையை படம் காட்டுகிறது. படம் 54வது இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ரோட்டர்டாம்ல் திரைக்காட்சி பெற்றது மற்றும் பிரபலமான NETPAC விருது வென்றுள்ளது. இதன் வெற்றியின் காரணமாக, படத்தை தற்போது 26 செப்டம்பர் 2025 அன்று ஹிந்தி மொழியில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அனுராக் காஷ்யப் படம் குறித்து, “இது மிகவும் தனித்துவமான கதையாகும். நான் முதலில் படித்தபோது, ஒரு இளம் இயக்குனராக நான் சொல்ல நினைத்த துணிச்சலான கதைகளை நினைவூட்டியது. வர்ஷா எல்லா எதிர்பார்ப்பையும் கடந்து சிறந்த படம் உருவாக்கியுள்ளார்,” எனத் தெரிவித்தார்.
வர்ஷா பாரத் தனது முதல் இயக்குனராகிய அனுபவத்தைப் பற்றி, “இந்த படத்தின் மூலம் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் லேபிள்களை சவால் செய்ய விரும்பினேன். இது எனக்கு சுதந்திரமும் சவாலுமாக இருந்தது, ஆனால் பயணம் முழுவதும் மதிப்புள்ளதாய் இருந்தது,” என்று கூறினார்.
படம் தற்போது ஹிந்தி ரசிகர்களிடம் பேசப்போகிறதென்று வர்ஷா நம்புகிறார். அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறனின் ஆதரவு கிடைத்தது, அவரது கலைநெறியை நம்பியதை உணர்த்துகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
சுருக்கமாக:
- படம்: Bad Girl – தமிழ் திரைப்படம், ஹிந்தியில் வெளியாகிறது.
- இயக்குனர்: வர்ஷா பாரத் – அவரது முதல் இயக்குனர் படம்.
- நடிகை: அஞ்சலி சிவராமன் – சென்னையில் வளர்ந்த குமாரி கதாபாத்திரம்.
- கதை: காதலும், விருப்பங்களும், பெண்களின் சுதந்திரமும்.
- விருது: NETPAC விருது வெற்றி; 54வது Rotterdam பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்.
- ஆதரவாளர்கள்: அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறன்.
- வெளியீடு: ஹிந்தியில் 26 செப்டம்பர் 2025.
- சமூக கருத்து: பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் லேபிள்களை சவால் செய்கிறது.
- பயணம்: இயக்குனருக்கு சுதந்திரமும் சவாலுமாக இருந்தது.
- நம்பிக்கை: ஹிந்தி ரசிகர்களுடன் படம் தொடர்பு கொள்வதை எதிர்பார்க்கிறது.
