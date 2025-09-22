English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bad Girl: தமிழ் திரையுலகின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹிந்தியில் வெளியாக உள்ளது!

Bad Girl Movie Releasing In Hindi: ஒரு தமிழ் படத்தின் கதையின் சுவாரஸ்யம் ஹிந்தி ரசிகர்களையும் கவர்க்கத் தயாராக இருக்கிறதா? ‘Bad Girl’ பெண்களின் காதலும் சுதந்திரமும் வெளிப்படுத்தும் புதிய முயற்சியாகும்.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 22, 2025, 07:49 PM IST
    • படம்: Bad Girl – தமிழ் திரைப்படம், ஹிந்தியில் வெளியாகிறது.
    • இயக்குனர்: வர்ஷா பாரத் – அவரது முதல் இயக்குனர் படம்.
    • நடிகை: அஞ்சலி சிவராமன் – சென்னையில் வளர்ந்த குமாரி கதாபாத்திரம்.
    • விருது: NETPAC விருது வெற்றி; 54வது Rotterdam பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்.

Trending Photos

நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: &#039;ஹிட்மேன்&#039; எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?
camera icon8
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: 'ஹிட்மேன்' எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ், டபுள் அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ், டபுள் அதிர்ஷ்டம்
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Bad Girl Movie Releasing In Hindi: அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறனின் ஆதரவுடன் உருவான தமிழ் படம் ‘Bad Girl’ தற்போது ஹிந்தியில் வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம் இயக்குநர் வர்ஷா பாரத் அவர்களின் இயக்குனராகிய முதல் படமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தப்படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன், சென்னையில் வளர்ந்த ஒரு குமாரி கதாபாத்திரத்தை நடிப்பார், காதல் மற்றும் விருப்பங்களை அனுபவிக்கும் கதையை படம் காட்டுகிறது. படம் 54வது இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ரோட்டர்டாம்ல் திரைக்காட்சி பெற்றது மற்றும் பிரபலமான NETPAC விருது வென்றுள்ளது. இதன் வெற்றியின் காரணமாக, படத்தை தற்போது 26 செப்டம்பர் 2025 அன்று ஹிந்தி மொழியில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அனுராக் காஷ்யப் படம் குறித்து, “இது மிகவும் தனித்துவமான கதையாகும். நான் முதலில் படித்தபோது, ஒரு இளம் இயக்குனராக நான் சொல்ல நினைத்த துணிச்சலான கதைகளை நினைவூட்டியது. வர்ஷா எல்லா எதிர்பார்ப்பையும் கடந்து சிறந்த படம் உருவாக்கியுள்ளார்,” எனத் தெரிவித்தார்.

வர்ஷா பாரத் தனது முதல் இயக்குனராகிய அனுபவத்தைப் பற்றி, “இந்த படத்தின் மூலம் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் லேபிள்களை சவால் செய்ய விரும்பினேன். இது எனக்கு சுதந்திரமும் சவாலுமாக இருந்தது, ஆனால் பயணம் முழுவதும் மதிப்புள்ளதாய் இருந்தது,” என்று கூறினார்.

படம் தற்போது ஹிந்தி ரசிகர்களிடம் பேசப்போகிறதென்று வர்ஷா நம்புகிறார். அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறனின் ஆதரவு கிடைத்தது, அவரது கலைநெறியை நம்பியதை உணர்த்துகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

சுருக்கமாக:

  • படம்: Bad Girl – தமிழ் திரைப்படம், ஹிந்தியில் வெளியாகிறது.
  • இயக்குனர்: வர்ஷா பாரத் – அவரது முதல் இயக்குனர் படம்.
  • நடிகை: அஞ்சலி சிவராமன் – சென்னையில் வளர்ந்த குமாரி கதாபாத்திரம்.
  • கதை: காதலும், விருப்பங்களும், பெண்களின் சுதந்திரமும்.
  • விருது: NETPAC விருது வெற்றி; 54வது Rotterdam பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்.
  • ஆதரவாளர்கள்: அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் வெற்றிமாறன்.
  • வெளியீடு: ஹிந்தியில் 26 செப்டம்பர் 2025.
  • சமூக கருத்து: பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் லேபிள்களை சவால் செய்கிறது.
  • பயணம்: இயக்குனருக்கு சுதந்திரமும் சவாலுமாக இருந்தது.
  • நம்பிக்கை: ஹிந்தி ரசிகர்களுடன் படம் தொடர்பு கொள்வதை எதிர்பார்க்கிறது.

மேலும் படிக்க | Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?

மேலும் படிக்க | இந்த படம் அதிக பேருக்கு பிடிக்காது... Bad Girl படத்திற்கு மிஷ்கின் கொடுத்த 'ரிவ்யூ'

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bad GirlTamilHindiFilmRelease

Trending News