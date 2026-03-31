சிறை ஹீரோ அக்ஷய் நடிக்கும் ராவடி! படப்பிடிப்பு நிறைவு - ரிலீஸ் எப்போது?

தமிழ் மற்றும் மலையாள திரையுலகில் தற்போது பல புதிய கூட்டணி படங்கள் உருவாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் இரு மொழிகளிலும் ஒரே நேரத்தில் தயாராகி, சினிமா ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திரைப்படம் ராவடி. முழுநீள காமெடி என்டர்டெய்னராக உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். தளபதி விஜய்யின் மாஸ்டர், லியோ, விக்ரமின் கோப்ரா உள்ளிட்ட பல பிரம்மாண்ட படங்களை தயாரித்து தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமாக உயர்ந்துள்ள செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது. தயாரிப்பாளர் S. S. லலித் குமார் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு, L. K. விஷ்ணு குமார் இணை தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.
It’s a wrap for #Raawadi
Summer 2026 @7screenstudio
Starring: @basiljoseph25 | @lk_akshaykumar | @JafferJiky | #NobleJames | @meshariqhassan7 @chaleswaran | #AishwaryaSharma@Vikjith @leonbrittodp @jenmartinmusic @barathvikraman @sherif_choreo @HariharanPS_… pic.twitter.com/yuwwZM681f
— Yuvraaj (@proyuvraaj) March 29, 2026
பேசில் ஜோசப் - அக்ஷய் குமார் கூட்டணி
மலையாளத்தில் மின்னல் முரளி என்ற சூப்பர் ஹிட் திரைப்படத்தை இயக்கியதன் மூலமும், ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே, பாலிமி, நுணக்குழி போன்ற வெற்றி படங்களில் தனது சிறப்பான மற்றும் யதார்த்தமான நடிப்பின் மூலமும் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதையும் வெகுவாகக் கவர்ந்தவர் நடிகர் பேசில் ஜோசப். அவருக்கு தமிழ்நாட்டிலும் தற்போது மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகியுள்ளது. அவர் தற்போது நேரடியாக தமிழ் மற்றும் மலையாளம் என இரு மொழிகளிலும் உருவாகும் இந்த ராவடி திரைப்படத்தில் களமிறங்கியுள்ளது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் பேசில் ஜோசப்புடன் இணைந்து மற்றொரு முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் L. K. அக்ஷய் குமார் நடித்துள்ளார். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான காட்சிகள் திரையில் ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும் என படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மற்றும் நட்சத்திர பட்டாளம்
வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் மூலம் விக்னேஷ் வடிவேல் இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார். காமெடி மற்றும் எண்டர்டெயின்மெண்ட் அம்சங்களுக்கு பஞ்சமில்லாத வகையில் திரைக்கதையை அவர் வடிவமைத்துள்ளார். முன்னணி நடிகர்களுடன், தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நட்சத்திரங்களான ஜான் விஜய், முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர் சத்யன், ஜாபர் சாதிக், பிக்பாஸ் புகழ் ஷாரீக் ஹாஸன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும், நோபல் K. ஜேம்ஸ், அருணாச்சலேஸ்வரன் PA, ஐஸ்வர்யா சர்மா உள்ளிட்ட ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இந்த படத்தில் இணைந்து தங்களது சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள்
ஒரு சிறப்பான காமெடி படத்திற்கு தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் பங்கு மிகவும் அவசியமாகும். அந்த வகையில், ராவடி திரைப்படத்திற்கு லியோன் பிரிட்டோ சிறப்பான முறையில் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்ட்டின் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். காமெடி காட்சிகளுக்கும், விறுவிறுப்பான திரைக்கதைக்கும் இவரது பின்னணி இசை மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தொகுப்பு பணிகளை பரத் விக்ரமன் மேற்கொள்கிறார். மேலும், கலை இயக்குநராக P. S. ஹரிஹரன் பணியாற்றியுள்ளார். இந்த திறமையான தொழில்நுட்ப குழுவின் உழைப்பு படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் பிரதிபலிக்கும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
ஒகேனக்கல் மற்றும் சென்னையில் படப்பிடிப்பு
இந்த படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் சென்னை மற்றும் ஒகேனக்கல் ஆகிய பகுதிகளில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக படமாக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையின் பரபரப்பான சூழலிலும், ஒகேனக்கலின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகிய லொக்கேஷன்களிலும் படப்பிடிப்பு நடந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஒகேனக்கலில் படமாக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகள் படத்திற்கு ஒரு வித்தியாசமான மற்றும் ரம்மியமான காட்சியமைப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல சவால்களுக்கு இடையே திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பை இயக்குநர் விக்னேஷ் வடிவேல் வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார்.
கோடை விடுமுறை வெளியீடு
தற்போது ராவடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. எடிட்டிங், பின்னணி இசை சேர்ப்பு, மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பமான விஎஃப்எக்ஸ் உள்ளிட்ட இறுதிக்கட்ட பணிகள் இரவு பகலாக முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அனைத்து வேலைகளையும் விரைவாக முடித்துவிட்டு, வரவிருக்கும் கோடை விடுமுறையில் திரைப்படத்தை உலகமெங்கும் பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. கோடை விடுமுறைக்கு குடும்பத்துடன் திரையரங்குகளுக்கு செல்லும் ரசிகர்களுக்கு, இந்த ராவடி திரைப்படம் ஒரு முழுமையான என்டர்டெயின்மெண்ட் அனுபவத்தை கொடுக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. விரைவில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், டீஸர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
