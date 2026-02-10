விஜய் தேவரகொண்டாவின் முன்னாள் காதலி இவர்தானா? பிரேக் அப் காரணம் என்ன?

தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்-நடிகையாக இருப்பவர்கள் விஜய் தேவரகொண்டா (Vijay Deverakonda) மற்றும் ராஷ்மிகா (Rashmika Mandanna). இவர்கள் இருவரும் நெடுநாள் காதலர்களாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் ஆக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதனிடையே தற்போது விஜய் தேவரகொண்டாவின் முன்னாள் காதலி யார் என்கிற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்த விரிவான தகவலை இங்கு பார்க்கலாம்.
பெல்லி சூப்புலு படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான விஜய் தேவரகொண்டா, இந்த படத்தை தொடர்ந்து அர்ஜுன் ரெட்டி, கீத கோவிந்தம், நோட்டா போன்ற படங்களில் நடித்து, தற்போது பான் இந்தியா நடிகராக வலம் வருகிறார். மேலும் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் 100 பிரபலங்கள் வரிசையில் 72 வது இடத்தைப் பிடித்து புகழ்பெற்றார்.
இதனிடையே நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்த நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் விரைவில் திருமணம் செய்ய உள்ளனர். சில மாதங்களுக்கு முனவு தான் இவர்களது நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னர் திருமணம் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்த எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் இருவரும் வெளியிடாமல் இருக்கின்றனர். எனினும் இவர்களது திருமணம் வருகிற பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி உதய்பூர் அரண்மனையில் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் திருமணம் தேதி குறித்த எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா ஆகியோர் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையில், தற்போது விஜய் தேவரகொண்டாவின் முன்னாள் காதலி குறித்த தகவல் ஒன்று வெளியாகி சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படத்துடன் செய்திகள் வைரலாகி வருகிறது. நடிகை ராஷ்மிகாவுக்கு முன்பு விஜய் தேவரகொண்டா வேறு ஒரு பெண்ணுடன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த பெண் பெல்ஜியம் நாட்டை சேர்ந்தவராம். அவரது பெயர் வர்ஜீனியா (virginia). எதிர்பாராத விதமாக விஜய்யின் வாழ்க்கையில் வந்தாலும், அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் அவர் ஒரு முக்கியமான நபராக மாறினார். விஜய்யின் வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல, அவரது சமூக மற்றும் தொழில்முறை விவகாரங்களிலும் ஒரு பகுதியாக அவர் இருந்திருக்கிறார்.
கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பெல்லி சூப்புலு' திரைப்படத்தில் யூடியூப் அலுவலகத்தில் விஜய்க்கு காசோலை கொடுக்கும் ஒரு ஊழியராக அவர் ஒரு சிறிய வேடத்தில் நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருந்த சில புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி வர்ஜீனியா விஜய்க்கு மட்டுமல்ல, அவரது தாயார் மாதவி மற்றும் சகோதரர் ஆனந்த் தேவரகொண்டாவுக்கும் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார். ஹைதராபாத்தில் தேவரகொண்டாவின் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தனது 25வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி அவர்களுடன் இரவு உணவு சாப்பிட்ட புகைப்படங்கள் அப்போது வைரலானது. இதன் அடிப்படையில், இந்த உறவு திருமணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று பலர் நினைத்தனர். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக, அவர்களுக்கிடையேயான இடைவெளி அதிகரித்தது. அதனுடன் இவர்கள் இருவரும் நோட்டா படப்பிடிப்பின் போது பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இவை அனைத்தும் வதந்திகள் என்று விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர்கள் தெரிவித்ததுடன், வர்ஜீனியாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் சிறந்த நண்பர்கள் என்றும் தெரிவித்து இருந்தார்.
இதனிடையே தற்போது விஜய் தேவரகொண்டா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நடக்கும் ஒரு வரலாற்றுப் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு ரணபலி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது விஜய்யின் 14 வது திரைப்படமாகும். இந்த படத்தில் விஜய்யுடன் நடிகை ராஷ்மிகா நடிக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும்.
