“மானமே போச்சு” ரசிகர்களிடம் கோபப்பட்டு கத்திய அஜித்! நடந்தது என்ன? வைரலாகும் வீடியாே..

Behave Yourself Ajith Kumar Video : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக வலம் வருபவர், அஜித் குமார். இவர், இப்போது நடிகர் மட்டும் கிடையாது கார் ரேஸரும் கூட. இவர், தற்போது தனக்கு ரொம்பவும் பிடித்த ரேஸிங்கில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சமீபத்தில், இவரது ரசிகர்களை இவர் கோபமாக கத்திய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கோபப்பட்ட அஜித்!
நடிகர் அஜித், தற்போது துபாயில் நடக்கும் சர்வதேச கார் ரேஸில், தனது அணியுடன் பிசியாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, அவ்வப்பாேது இவருடன் செல்ஃபி எடுக்க ரசிகர்கள் கூடுவது வழக்கம். இது வழக்கமாக பயிற்சி இல்லாமல் அனைவரும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நாளில்தான் நடக்கும். அப்பாேது பல பேர் லைனில் நின்று கொண்டு போட்டோ எடுப்பர்.
அப்படி சமீபத்தில் அபுதாபியில் இருக்கும் யாஸ் மெரினா சர்க்யூட்டில் நடைப்பெற்ற சந்திப்பில்தான் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதில் அஜித், “ப்ளீஸ், Behave yourself. அசிங்கமா இருக்கு..” என பேசியது வைரலானது. இப்படி இவர் கடிந்து பேசியதற்கு பின்னால் ஒரு காரணமும் இருக்கிறது.
காரணம் என்ன?
யாஸ் மெரினா சர்க்யூட்டில், ரசிகர்கள் அஜித்தை சந்தித்த போது என்ன ஆனது என்பது குறித்து ஒருவர் வீடியோ பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்று கிழமையில்தான் இந்த சந்திப்பானது நடந்திருக்கிறது. சனிக்கிழமை நடந்து போது அந்த ரசிகர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டவர்கள், அஜித்தை மகிழ்ச்சியாக சந்தித்து வாழ்த்து கூறி, போட்டோ மற்றும் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். ஆனால், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலைமை அப்படியே தலைகீழ் ஆனது.
அஜித்துடன் பாேட்டோ எடுக்க வந்த ரசிகர்களில், சிலர் குடித்து விட்டு வந்திருகக்கின்றனர். அதே போல பாேட்டோ எடுக்கிறேன் என்கிற பெயரில், அங்கிருக்கும் கார்கள் மீது ஏறி உட்காருவது, அந்த கார்களை டேமேஜ் செய்வது உள்ளிட்டவற்றை செய்திருக்கின்றனர். இதனால்தான் அஜித் கோபமாகி மானமே போச்சு என்று கத்தியிருக்கிறார். இந்த வீடியோவை தற்போது நெட்டிசன்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
Ajith vs his fans pic.twitter.com/kHiuSTGcho
— (@KuskiOffl) February 10, 2026
இது முதல்முறையல்ல..
அஜித், இப்படி ரசிகர்கள் மீது கடிந்து கொள்வது இது முதன்முறையல்ல. இதற்கு முன்னர் ஒருமுறை, தனது குடும்பத்தினருடன் வெளிநாட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அப்போது, ஒரு ரசிகர் அவர்களை பாேட்டோ எடுத்தார். அப்போது அவரது போனை வாங்கி, போட்டோவை டெலிட் செய்து திரும்ப கொடுத்தார். இப்படி பல முறை, ரசிகர்களை அஜித் கோபமாக கத்தியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அஜித்தின் அடுத்த படம்..!
நடிகர் அஜித்தின் விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள், கடந்த ஆண்டு வெளியானது. இதில் விடாமுயற்சி திரைப்படம் கைவிட்டு விட, குட் பேட் அக்லி படம் அவருக்கு கை கொடுத்தது. இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். அஜித்தின் 64வது படத்தையும் அவரே இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை தயாரிக்க, தயாரிப்பாளரை தேடி வந்தனர். ஆனால், அஜித்தின் சம்பளத்தை கேட்டு பலரும் படத்தை தயாரிக்க முடியாது என்று கூறி மறுத்துவிட்டனர். இப்போது ஒரு தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் இதை தயாரிக்க முன் வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, விரைவில் இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | விஜய் தேவரகொண்டாவின் முன்னாள் காதலி இவர்தானா? பிரேக் அப் காரணம் என்ன?
மேலும் படிக்க | “விஜய் முதலமைச்சர் ஆவாரா?” நடிகர் சிவகுமார் அளித்த ‘நச்’ பதில்! என்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ