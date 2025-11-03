English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உங்களிடம் கிரெடிட் கார்டு இருக்கிறதா? திரையரங்கில் இலவசமாக படம் பார்க்கலாம்!

உங்களிடம் கிரெடிட் கார்டு இருக்கிறதா? திரையரங்கில் இலவசமாக படம் பார்க்கலாம்!

சினிமா ரசிகர்களுக்காகவே பல்வேறு வங்கிகள் பல கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்கி வருகின்றன. அவை குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 08:55 AM IST
  • திரைப்பட பிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்!
  • இனி டிக்கெட் செலவை பற்றிக் கவலையில்லை.
  • டாப் கிரெடிட் கார்டுகள் இதோ!

உங்களிடம் கிரெடிட் கார்டு இருக்கிறதா? திரையரங்கில் இலவசமாக படம் பார்க்கலாம்!

எத்தனை ஓடிடி தளங்கள் வந்தாலும், திரையரங்கில் நண்பர்களுடனும், குடும்பத்தினருடனும் படம் பார்க்கும் அனுபவம் என்பது எப்போதும் தனித்துவமானது. ஆனால், மல்டிபிளக்ஸ்களில் அதிகரித்து வரும் டிக்கெட் விலைகள், பார்க்கிங் மற்றும் ஸ்நாக்ஸ் செலவுகள் என ஒரு திரைப்படம் பார்ப்பதற்கான செலவு, பலரையும் யோசிக்க வைக்கிறது. இந்த சூழலில், சினிமா பிரியர்களின் பட்ஜெட் சுமையை குறைக்கும் வகையில், இந்தியாவின் முன்னணி வங்கிகள் பல்வேறு சிறப்பு கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்குகின்றன. Buy 1 Get 1 Free, கேஷ்பேக், உடனடி தள்ளுபடிகள் என பல அதிரடி சலுகைகளை வழங்கும் சிறந்த கிரெடிட் கார்டுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9: எவிக்ட் ஆன கலையரசன்..ஒரு எபிசோட் சம்பளம் எவ்வளவு? இத்தனை லட்சமா?

HDFC Bank Times Card

சினிமா பிரியர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான கார்டுகளில் இதுவும் ஒன்று. BookMyShow தளம் மூலம் திரைப்பட டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது, 25% உடனடி தள்ளுபடியை இந்த கார்டு வழங்குகிறது. ஒரு பரிவர்த்தனையில் அதிகபட்சமாக ரூ.350 வரை சேமிக்க முடியும். ஒரு மாதத்தில் நான்கு டிக்கெட்டுகள் வரை இந்த சலுகையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது தவிர, டைனிங் மற்றும் ஷாப்பிங்கிலும் சிறப்பு தள்ளுபடிகள் உண்டு. இந்த கார்டுடன் டைம்ஸ் பிரைம் சந்தா இலவசமாக கிடைப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பாகும்.

Axis Bank My Zone Card

இளம் தலைமுறையினரை குறிவைத்து வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த கார்டு, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்கு பல சலுகைகளை வழங்குகிறது. Paytm Movies மூலம் திரைப்பட டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும்போது, ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் சலுகையை மாதத்திற்கு ஒரு முறை பயன்படுத்தலாம். இந்த சலுகையின் கீழ், ரூ.200 வரையிலான ஒரு டிக்கெட் இலவசமாக கிடைக்கும். இது தவிர, SonyLIV பிரீமியம் சந்தா, பிரபல ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி தளமான Swiggyயில் 40% தள்ளுபடி என பொழுதுபோக்கு மற்றும் உணவு பிரியர்களுக்கு ஏற்ற பல கூடுதல் நன்மைகளும் இதில் நிறைந்துள்ளன.

SBI ELITE Card

அடிக்கடி திரையரங்கிற்கு செல்பவர்களுக்கு, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் எலைட் கார்டு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே கூறலாம். BookMyShow தளம் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, இந்த கார்டு மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வரை சேமிக்க முடியும். ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் சலுகையின் கீழ் இரண்டு இலவச டிக்கெட்டுகளை இந்த கார்டு வழங்குகிறது. இது திரைப்பட சலுகைகளை தாண்டி, விமான நிலையங்களில் லவுஞ்ச் அணுகல் போன்ற பல பிரீமியம் சலுகைகளையும் கொண்டுள்ளது.

ICICI Coral Card

ஐசிஐசிஐ வங்கியின் கோரல் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி, BookMyShow அல்லது INOX தளங்களில் திரைப்பட டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும்போது, மாதத்திற்கு இரண்டு முறை 25% தள்ளுபடியை பெறலாம். குறைவான வருடாந்திர கட்டணம் கொண்ட கார்டுகளில் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. மேற்கண்ட கார்டுகள் தவிர, ஆர்.பி.எல் வங்கியின் பாப்கார்ன் கார்டு, கோடக் வங்கியின் பிவிஆர் கோ-பிராண்டட் கார்டுகள் போன்றவையும் பிரத்யேகமாக சினிமா பிரியர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டவை. ஒரு கிரெடிட் கார்டை தேர்ந்தெடுக்கும் முன், அதன் வருடாந்திர கட்டணம், நீங்கள் வழக்கமாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் தளத்துடன் Paytm, BookMyShow அதற்கு இருக்கும் இணைப்பு மற்றும் பிற சலுகைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, உங்கள் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான கார்டை தேர்ந்தெடுப்பது புத்திசாலித்தனம்.

மேலும் படிக்க | “அவர் முன் வாசித்தது எனக்கு பெருமை” கார்த்திக் ராஜா சொன்ன நபர்-இளையராஜா இல்லை

