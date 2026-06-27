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மறைந்தும் உலகை காணும் பாக்யராஜ்.. கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றிய குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி செயல்!

Bhagyaraj Eye Donation: இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் மாரடைப்பால் இன்று (ஜூன் 27) காலமானார். இவரது மறைவு திரையுலகினரையும், ரசிகர்களையும் பெரும் சோகத்தை ஏற்டுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், பாக்யராஜின் கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:14 PM IST
மறைந்தும் உலகை காணும் பாக்யராஜ்.. கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றிய குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி செயல்!
Image Credit: Bhagyaraj Eye DonationSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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