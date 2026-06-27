/மறைந்தும் உலகை காணும் பாக்யராஜ்.. கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றிய குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி செயல்!

Bhagyaraj Eye Donation: இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் மாரடைப்பால் இன்று (ஜூன் 27) காலமானார். திரைத்துரையில் இவரது சாதனை பல உண்டு. இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மூலம் திரையுலகிற்கு வந்த பாக்யராஜ், பல ஹிட் படங்களை கொடுத்துள்ளார். 1971ஆம் ஆண்டு சுவரில்லா சித்திரங்கள் என படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான இவர், முந்தானை முடிச்சு, அடுத்த 7 நாட்கள் என அடுத்தடுத்து ஹிட்டான படங்களை கொடுத்து, தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குநராகவும், எழுத்தாளராகவும் இருக்கிறார்.
இப்படிப்பட்ட படைப்பாளர் இன்று தமிழ் திரையுலகில் இல்லை என்பது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களுக்கும் பேரழிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இவரது உடல் சென்னை வள்ளூவர் கோட்டத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. திரை பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். மறைந்த பாக்ராஜுக்கு இறுதி மரியாதை, சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் நாளை (ஜூன் 28) பிற்பகலில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாக்யராஜின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், பாக்யராஜ் கண் தானம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. பாக்யராஜ் உயிருடன் இருக்கும்போதே கண் தானம் செய்ய தனது குடும்பத்தினரிடம் விருப்பம் தெரிவித்தாக கூறப்படுகிறது. அவரின் விருப்பத்தை மதித்து, கண்கள் மருத்துவ குழுவினரிடம் தானமாக வழங்கப்பட்டதாக நெருக்கமான வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தன்னுடைய கண்களை தானம் செய்ய பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்.
இதனை அடுத்து, கண் மருத்துவமனைக்கு அவரது குடும்பத்தினர் பாக்யராஜ் மறைவு குறித்து தெரிவித்தனர். உடனடியாக கண் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் குழு பாக்யராஜ் வீட்டிற்கு விரைந்தனர். பாக்யராஜின் வீட்டிற்கு சென்ற அவர்கள், அவரின் கண்களை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. பாக்யராஜின் கருவிழிகளை கண் பார்வையற்றவர்களக்கு பொருத்துவார்கள். அதன் மூலம், பாக்யராஜ் மறைந்ததும் தன் கண்களால் உலகை காண்பார்.
இதன் மூலம் பார்வை இழந்த நபர்களுக்கு புதிய ஒளி கிடைக்கும். மறைவுக்கு பிறகும், தனது கண்களை தானம் செய்து மனிதநேயத்தின் உச்சத்தை பாக்யராஜ் தொட்டுள்ளார். மறைவிலும் மனித நேயம் வாழ்கிறது என பலரும் கூறி வருகின்றனர். பாக்யராஜின் இந்த செயல் பலரையும் நெகிழ்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.