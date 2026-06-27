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பாக்யராஜின் கடைசி வீடியோ! குஷ்பு மகள் திருமணத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாரே.. சோகத்தில் ரசிகர்கள்

Bhagyaraj In Kushboo Daugher Marriage: நடிகரும், இயக்குநருமான பாக்யராஜ் மாரடைப்பால் காலமானார். நேற்று முன்தினம் கூட, குஷ்பு மகள் திருமணத்தில்  பட்டு வேட்டி, பட்டு சட்டை அணிந்து  கொண்டு கலந்து கொண்டு பலரும் சிரித்து பேசி கொண்டிருந்தாராம். ஆனால், இன்று காலை அவர் காலமானது ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:29 PM IST
பாக்யராஜின் கடைசி வீடியோ! குஷ்பு மகள் திருமணத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாரே.. சோகத்தில் ரசிகர்கள்
Image Credit: Bhagyaraj In Kushboo Daugher MarriageSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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