/பாக்யராஜின் கடைசி வீடியோ! குஷ்பு மகள் திருமணத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாரே.. சோகத்தில் ரசிகர்கள்

Bhagyaraj In Kushboo Daugher Marriage: தமிழ் சினிமாவின் திரைக்கதை மன்னன் என்று அழைக்கப்படும் கே.பாக்யராஜ், 73 வயதில் காலமானார். இன்று காலை சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் மாரடைப்பால் அனுமதிக்கப்பட்ட பாக்யராஜ், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இவரது மறைவு ஓட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவிற்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இன்று மறைந்த பாக்யராஜ், நேற்று முன்தினம் குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு கலந்து கொண்டிருந்தார். கோவாவில் குஷ்புவின் மகள் அவந்திகாவின் திருமணம் நடந்தது.
இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் கலந்து கொண்டார். இது தான் பாக்யராஜ் கலந்து கொண்ட, கடைசி நிகழ்ச்சியாகும். குஷ்பு மகள் திருமண விழாவில் பட்டு வேட்டி, பட்டு சட்டை அணிந்து கலகலவென்று சிரித்தப்படி இருந்தார். பாக்யராஜ் குஷ்புவின் மகள் திருமணத்திற்கு கலந்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ், குஷ்பு உள்ளிட்ட நடிகர்களுடன் பாக்யராஜ் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
சிரஞ்சீவி பாக்யராஜின் கையை பிடித்துக் கொண்டு, திருமண மேடையில் ஏற்றிய காட்சிகளை வைரலாகி வருகிறது. நேற்று சந்தோஷமாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்த பாக்யராஜ், நேற்று தான் சென்னை திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, இன்று காலையில் நடைபயணம் சென்ற பாக்யராஜுக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். நேற்று திருமண நிகழ்வில் சந்தோஷமாக இருந்த பாக்யராஜ், இன்று காலமானது ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
பாக்யராஜ் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த நடிகை குஷ்பு, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "உங்கள் ஆன்மா சாந்தியடையட்டும். உங்களுடன் நான் கழித்த மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் என் நிறைவில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும். நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் செய்வேன்" என உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
மறைந்த பாக்யராஜின் உடல் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரசிகரக்ள், திரை பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பாரதிராஜாவுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. பாக்யராஜ் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த முதல்வர் விஜய், தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த திரு. கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன் என்றார்.
மேலும், அவரது ஒவ்வொரு படைப்பும் பொழுதுபோக்கோடு, மனிதநேயம் மற்றும் சமூக விழுமியங்களை பேசும் காலத்தால் அழியாத நினைவுகளாக என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவரது மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். திரைத்துறையில் திரு. கே.பாக்யராஜ் அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
Yesterday Legendary Bhagyaraj attented Kushboo’s Daughter Marriage.. pic.twitter.com/nhRaqCPQBp— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) June 27, 2026