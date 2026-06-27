Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ரூ. 1 கோடி வசூல் செய்த பாக்யராஜ் படம் - தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறை... எது தெரியுமா?

ரூ. 1 கோடி வசூல் செய்த பாக்யராஜ் படம் - தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறை... எது தெரியுமா?

Bhagyaraj Unique Record : தனித்துவமான இயக்குநர் பாக்யராஜ் இயக்கிய திரைப்படம்தான் தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறையாக 1 கோடி ரூபாயை வசூலித்தது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா...? பாக்யராஜ் இயக்கி பெரிய சாதனை படைத்த அந்த திரைப்படம் எது?, எந்த ஆண்டில் அப்படம் வெளியானது? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:02 PM IST
ரூ. 1 கோடி வசூல் செய்த பாக்யராஜ் படம் - தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறை... எது தெரியுமா?
Image Credit: Image Credit : Bhagyaraj, Sivaji Ganeshan | Image Source : X/@SqudjaquedaSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரூ. 1 கோடி வசூல் செய்த பாக்யராஜ் படம் - தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறை... எது தெரியுமா?
Bhagyaraj13 min ago
2
K.Bhagyaraj50 min ago
3
K Bhagyaraj1 hr ago
4
Bhagyaraj1 hr ago
5
K. Bhagyaraj1 hr ago