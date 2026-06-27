/ரூ. 1 கோடி வசூல் செய்த பாக்யராஜ் படம் - தமிழ் சினிமாவில் முதல்முறை... எது தெரியுமா?

Bhagyaraj Unique Record : தமிழ் திரையுலகின் தவிர்க்க முடியாத ஆளுமையும், படைப்பாளியுமான பாக்யராஜ் அவரது 73வது வயதில் இன்று உயிரிழந்தார். இயக்குநராக, திரைக்கதை ஆசிரியராக, வசன கர்த்தாவாக, நடிகராக, இசையமைப்பாளராக, தயாரிப்பாளராக தமிழ் சினிமாவில் பெரும் உச்சத்தை அடைந்தவர் கே. பாக்யராஜ்.
'இயக்குநர் இமயம்' பாரதிராஜாவிடம் மூன்று திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய பாக்யராஜ், 25க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியவர், 10க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் கதை, திரைக்கதை, வசன பங்களிப்புகளை அளித்தவர், 75க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடிகராக பணியாற்றி உள்ளார். தமிழ் திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளாக பயணித்தவர்.
பாக்யராஜுக்கு பல்வேறு அவதாரங்கள் இருந்தாலும் அவர் இயக்கிய திரைப்படங்களே இன்னும் அதிகளவில் புகழையும் பெயரையும் பெற்றத் தந்தன. 1979ஆம் ஆண்டு 'சுவரில்லாத சித்திரங்கள்' எனும் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநராக அறிமுகமானவர். 25க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய இவருக்கு, 2003ஆம் ஆண்டில் விஜயகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'சொக்கத்தங்கம்' திரைப்படம் 25வது திரைப்படம் ஆகும்.
பாக்யராஜ் திரைப்படங்கள் எளிமையாக இருந்தாலும், மிக நுணக்கமான பார்வையும் ஆழமைான சிந்தனையும் கொண்டவையாக இருக்கும். அவரின் பெண் கதாபாத்திரங்கள் தனித்துவமானவை. இதனாலேயே அவரது திரைப்படத்தை பெண்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சென்று திரையரங்குகளில் பார்த்து ரசித்தார்கள்.
நகைச்சுவையைும், மனித உணர்வுகளையும் சரியான விகிதத்தில் தனது திரைப்படங்களில் பொருத்தி பார்வையாளர்களுக்கு சுவாரஸ்யமான திரை அனுபவத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதில் பாக்யராஜ் தீர்க்கமாக இருந்தார். 1983ஆம் ஆண்டில் வெளியான அவரது 'முந்தானை முடிச்சு' திரைப்படம் பட்டித் தொட்டியெங்கும் ஹிட் அடித்தது. குடும்பம் குடும்பமாக அந்த படத்தை கண்டு ரசித்தனர்.
அந்த காலத்தில் உச்சத்தில் இருந்த ரஜினி, கமல் உள்ளிட்டோரின் படங்களை விட அதிக வசூல்களை குவித்தது, முந்தானை முடிச்சு. பெண்கள் மத்தியில் அதிகம் ஹிட் அடித்ததன் காரணமாகவே, முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர்க்கும் பிடித்தவராக மாறினார், கே. பாக்யராஜ். ஒரு கட்டத்தில் பாக்யராஜை தனது வாரிசாகவும் எம்ஜிஆர் அறிவித்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
திரையுலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த பாக்யராஜ், தமிழ் சினிமாவில் தனித்த சாதனையையும் படைத்திருந்தார். 1984ஆம் ஆண்டில் பாக்யராஜ் தயாரித்து, எழுதி, இயக்கி, நடித்த திரைப்படம் 'தாவணிக் கனவுகள்'. இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணசேன், ராதிகா ஆகியோர் நடித்திருப்பார்கள்.
இந்த திரைப்படம்தான் தமிழ் திரையுலக வரலாற்றில் 1 கோடி ரூபாயை வசூல் செய்த முதல் திரைப்படமாகும். மொத்தமாக இத்திரைப்படம் 1.25 கோடி ரூபாய் அளவில் வசூல் சாதனை நிகழ்த்தியதாகவும் தகவல்கள் உள்ளன. 1984ஆம் ஆண்டில் இந்தளவிற்கு வசூலை குவிப்பது தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் அப்போது பெரும் வரவேற்பை பெற்ற 'தாவணிக் கனவுகள்' திரைப்படத்தில் கதாநாயகான பாக்யராஜ், தந்தையில்லாமல் கஷ்டப்படும் 5 தங்கைகள் மற்றும் தாயார் ஆகியோரின் நலனுக்காக, தனது சொந்த ஊர்காரர் சிவாஜி கணேசனின் உதவியுடன் மெட்ராஸிற்கு வந்து, அங்கு கதாநாயகி ராதிகாவைச் சந்தித்து, பின்னர் மிகப்பெரிய நடிகனாக வளர்ந்துவிடுவார்.
Dhavani kanavu— Albus Dumbledore (@Squdjaqueda) June 27, 2026
Will forever remain an integral part. But having lost these two is still unbearable. pic.twitter.com/JFo5B2Kymm
இப்படத்தில் கிராமப்புற வாழ்வு, நகரத்து வாழ்வு, ஏழை இளைஞன் நடிகனாக உருவெடுப்பது, பணக்காரனாக கிராமத்திற்கு திரும்பி தனது குடும்பத்தை மேம்படுத்துவது என ஒரு இளைஞரின் வெவ்வேறு பரிணாமத்தை இத்திரைப்படத்தில் பாக்யராஜ் சுவாரஸ்யமாக காட்டியிருப்பார். பட்டாளத்துக்காரராக சிறப்பான கதாபாத்திரத்தில் சிவாஜி கணேசனும் முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றியிருப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இளையராஜாவின் இசையில் இத்திரைப்படத்தில் அனைத்து பாடல்களும் ஹிட் என்றாலும், 'ஒரு நாயகன்... உதயமாகிறார்' என்ற பாடல் இன்றளவும் தமிழ் கதாநாயகர்களுக்கான சிறப்பான அறிமுக பாடல்களாக விளங்கி வருகிறது. பாக்யராஜ் இயக்கிய பல கிளாசிக் திரைப்படங்களில் 'தாவணிக் கனவுகள்' மிக முக்கிய படமாகும்.
பாக்யராஜ் இந்த மண்ணுலகை விட்டு இன்று பிரிந்தாலும், அவரது படைப்புகள் என்றுமே தமிழ் மக்களின் மனங்களில் நிலைத்திருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.