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Bhagyaraj Flashback: ரஜினியின் உயிரையே காப்பாற்றிய பாக்யராஜ்.. 90களில் நடந்த ஷாக் சம்பவம்!

K Bhagyaraj Death Latest News: திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் சென்னையில் இன்று (ஜூன் 28) காலமானார். இன்று காலை மாரடைப்பு ஏற்பட்டு சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் பிரிந்தது. இப்படிப்பட்ட நிலையில், ரஜினியை ஆபத்தில் இருந்து பாக்யராஜ் காப்பாற்றிய நிகழ்வு நடந்தது. இதுகுறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:20 AM IST
Bhagyaraj Flashback: ரஜினியின் உயிரையே காப்பாற்றிய பாக்யராஜ்.. 90களில் நடந்த ஷாக் சம்பவம்!
Image Credit: K Bhagyaraj Death Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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Bhagyaraj Flashback: ரஜினியின் உயிரையே காப்பாற்றிய பாக்யராஜ்.. 90களில் நடந்த ஷாக் சம
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