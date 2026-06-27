/Bhagyaraj Flashback: ரஜினியின் உயிரையே காப்பாற்றிய பாக்யராஜ்.. 90களில் நடந்த ஷாக் சம்பவம்!

K Bhagyaraj Death Latest News: ரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். இன்று காலை மாரடைப்பு ஏற்பட்டு சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி பாக்யராஜ் உயிரிழந்துள்ளார். பாக்யராஜின் மரணம் ஒட்டுமொத்த திரையுலகிற்கே பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. தமிழ் திரைக்கதை மன்னன் என்று அழைக்கப்படுபவர் கே.பாக்யராஜ்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் சிஷ்யராக் திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய பாக்யராஜ், திரைக்கதை எழுத்தாளர், நடிகர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்கள் இவருக்கு உண்டு. பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குநராகவும், கதை ஆசிரியராகவும் இருந்தவர் பாக்யராஜ். 1971ஆம் ஆண்டு சுவரில்லா சித்திரங்கள் திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.
முதல் திரைப்படமே ஹிட்டாகி மிகவும் பிரபலமானார். தொடர்ந்து, முந்தானை முடிச்சு, அடுத்த 7 நாட்கள், தூரல் நின்னு போக்சு என அடுத்தடுத்த வெற்றி படங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு கொடுத்தார். தமிழ் மொழி மட்டுமில்லாமல், இந்தி, தெலுங்கிலும் திரைப்படங்களை பாக்யராஜ் இயக்கி உள்ளார். ஒரு கை ஓசை திரைப்படத்திற்கு மாநில அரசின் சிறப்பு விருதை பெற்றார்.
சமீபத்தில் தான், 50 ஆண்டுகால திரைப்பயணத்தை அவர் நிறைவு செய்தார். இதனை கொண்டாடும் வகையில், விழாவும் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் தான், நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது வாழ்க்கையில் பாக்யராஜ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருந்துள்ளார் என்பதை நினைவுகூர்ந்தார். குறிப்பாக, ஜெயலலிதாவை விமர்சித்தபோது, கல்லடியில் இருந்து காப்பாற்றியதாக நடிகர் ரஜினிகாநத் கூறியிருந்தார். இதுகுறித்து இந்த நேரத்தில் பார்ப்போம்.
சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரஜினிகாந்த் பாக்யராஜ் குறித்து எமோஷ்னலாக பேசியிருந்தார். ரஜினிகாந்த் கூறுகையில், 1995ல் சிவாஜி சாருக்கு செவாலே விருது வழங்கப்பட்டது. இதனை ஒட்டுமொத்த சினிமாவும் பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மிகப்பெரிய விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
அதற்கு முதலமைச்சர் தான் சிறப்பு விருந்தினர். இந்நிகழ்வில் நான் கடைசியாக நன்றி உரை வழங்கினேன். அப்போது நான், ஜெயலிதாவை ஆவேசமாக விமர்சித்தேன். அவரை பற்றி ஆவேசமாக பேசியது ரசிகர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிகழ்வில் அதிமுகவினர் பலர் வந்திருந்தனர். இந்நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு, ஒப்பன் ஜீப்பில் ஏறினேன்.
அப்போது, சிலர் என் மீது கல்லைவிட்டு எறிந்தனர். தூரத்தில் போலீஸ் ஜீப் இருந்தது. சிலர் அடிக்கிறார்கள், கிள்ளுகிறார்கள், தலையில் அடித்தார்கள். எனக்கு ஒரு நிமிடம் ஒன்றுமே புரியவில்லை. அப்போது, ஒரு குரல் கேட்டது. அது பார்த்தால் பாக்யராஜ். அவர் என்னை நோக்கி ஓடி வருகிறார். அவர் போலீசாரிடம் ஆவேசமாக பேசினார்.
கூட்டத்தை களைத்து என்னை பத்திரமாக போலீசாரிடம் அழைத்து வந்தார். போலீசாரிடம் இவரை பத்திரமாக ஜீப்பில் அழைத்து சென்று வீட்டில் வர வேண்டும் என ஆவேசமாக கூறினார். என்னை அன்றைய தினம் பாதுகாப்பாக வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல வைத்தார். இதனை என் வாழ்நாளில் மறக்கவே முடியாது. இதற்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நன்றி சொல்லுவேன்” என்று கூறினார்.