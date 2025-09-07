English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SIIMA சிறந்த அறிமுக நடிகை விருதை வென்று அசத்திய, நடிகை பாக்யஸ்ரீ போஸ்

பாக்யஸ்ரீ போஸ், இந்தாண்டு துபாயில் நடைபெற்ற SIIMA விருதுகளில் சிறந்த அறிமுக நடிகை விருதை கைப்பற்றி, வெள்ளித்திரையில் தன் வருகையை அழுத்தமாக பதித்துள்ளார் !!

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:53 PM IST
  • பாக்யஸ்ரீ போஸ் சிறந்த அறிமுக நடிகை விருதை கைப்பற்றினார்.
  • சிறந்த இயக்குனர்: ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்)
  • சிறந்த வில்லன்: அனுராக் காஷ்யப் (மகாராஜா)

SIIMA சிறந்த அறிமுக நடிகை விருதை வென்று அசத்திய, நடிகை பாக்யஸ்ரீ போஸ்

Bhagyashri Borse Wins at SIIMA 2025: பாக்யஸ்ரீ போஸ், இந்தாண்டு துபாயில் நடைபெற்ற SIIMA விருதுகளில் சிறந்த அறிமுக நடிகை விருதை கைப்பற்றி, வெள்ளித்திரையில் தன் வருகையை அழுத்தமாக பதித்துள்ளார் !!

தென்னிந்திய திரைப்பட உலகில் மிஸ்டர் பச்சன் மற்றும் கிங்டம் படங்கள் மூலம் அறிமுகமான நடிகை பாக்யஸ்ரீ போஸ், தனது நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்து, முழு திரைத்துறையின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். இதன் மூலம், ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான நடிகையாக உருவெடுத்துள்ளார்.

தற்போது, துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து நடிக்கும் காந்தா, மேலும் ராம் பொத்தினேனி ஜோடியாக நடிக்கும் “ஆந்திரா கிங் தாலுகா” உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்கள் அவரது நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக காத்திருக்கின்றன. இந்த வரிசையோடு, தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நாயகிகளில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ள அவர் தன்னம்பிக்கையுடன் வலம்வருகிறார்.

ஔரங்காபாத் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாக்யஸ்ரீ, மிகச்சிறந்த நடிகையாக வேண்டுமென்கிற தன் கனவை அடைய, விடாமுயற்சியுடன் உழைத்து வருகிறார். தான் நடிக்கும் ஒவ்வொரு படத்திலும் தனித்துவமான நடிப்பை வழங்க வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் உழைத்து வருகிறார்.

SIIMAவில் சிறந்த அறிமுக நடிகை விருது வென்றிருப்பது, இந்த பன்முகத் திறமை கொண்ட நடிகை பாக்யஸ்ரீ போஸுக்கு ஒரு தொடக்கமே. அவரை பெரும் திரையில் கண்டு ரசிக்க, ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

SIIMA 2025 winners (Tamil)

சிறந்த படம்: அமரன்

சிறந்த இயக்குனர்: ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்)

சிறந்த முன்னணி நடிகர் (பெண்): சாய் பல்லவி (அமரன்)

சிறந்த வில்லன்: அனுராக் காஷ்யப் (மகாராஜா)

சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்: பால சரவணன் (லப்பர் பந்து)

சிறந்த இயக்குனர் விமர்சகர்களின் தேர்வு: நிதிலன் சாமிநாதன் (மகாராஜா)

சிறந்த முன்னணி நடிகர் (ஆண்) - விமர்சகர்களின் தேர்வு: கார்த்தி (மெய்யழகன்)

சிறந்த முன்னணி நடிகர் (பெண்) - விமர்சகர்களின் தேர்வு: துஷாரா (ராயன்)

சிறப்பு ரைசிங் ஸ்டார்: ஹரிஷ் கல்யாண் (லப்பர் பந்து)

சிறந்த துணை நடிகர் (ஆண்): கலையரசன் (வாழை)

சிறந்த துணை நடிகர் (பெண்): அபிராமி (மகாராஜா)

பழம்பெரும் மூத்த நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் சிறப்பு விருது பெற்றார்

நடிகை த்ரிஷாவுக்கு 25 25 ஆண்டுத் திரையுலகப் பயணத்திற்காக" விருது வழங்கப்பட்டது.

சிறப்பு விருது - புதிய முகம்: சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி (லப்பர் பாண்டு)

சிறந்த அறிமுக இயக்குனர்: தமிழரசன் பச்சமுத்து (லப்பர் பாண்டு)

சிறந்த அறிமுக நடிகர் (ஆண்): விஜய் கனிஷ்கா (ஹிட் லிஸ்ட்)

சிறந்த அறிமுக நடிகை (பெண்): ஸ்ரீ கௌரி பிரியா (காதலர்)

சிறந்த இசையமைப்பாளர்: ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் (அமரன்)

சிறந்த பின்னணி பாடகர் (ஆண்): ஹே மின்னலே (அமரன்) படத்திற்காக ஹரிசரண்

சிறந்த பின்னணிப் பாடகி (பெண்): சிந்துரி மினிக்கி மினிக்கி (தங்கலான்)

சிறந்த பாடலாசிரியர்: போறேன் நா போறேன்னு உமாதேவி குப்பன்

சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர்: சி சாய் (அமரன்)

 

Bhagyashri BorseSIIMABest Debut Actress

