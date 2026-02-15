காதலரை கரம் பிடித்த நடிகை ரோஷினி ஹரிப்ரியன்.. யார் அந்த நபர் தெரியுமா?

ரோஷினி ஹரிப்பிரியன் (Roshini Haripriyan) தற்போது தமிழ் சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். முன்னதாக விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பாரதி கண்ணம்மா என்கிற தொலைக்காட்சித் தொடரில் முதன்மை நாயகியாக நடித்து பிரபலமானார். அதன்பிறகு கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் ‘குக் வித் கோமாளி சீசன் 3’ நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக பங்கேற்றார். இறுதிப் போட்டி நடைபெறுவதற்கு சற்று முன்பு அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றினார்.
2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகள், ரோஷினி தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் இந்திய தொலைக்காட்சியில் மிகவும் விரும்பத்தக்க 20 பெண்கள் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டார்.
இதனிடையே கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு விமர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட கருடன் திரைப்படத்தில் நடித்து இவர் பலரிம கவனத்தை ஈர்த்தார். அதன் பிறகு காளிவெங்கட் நடித்த 'மெட்ராஸ் மேட்டினி என்ற படத்தில் முக்கியமான ரோலில் நடித்து இருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து விஜய்சேதுபதி, நித்யாமேனன் நடித்த தலைவன் தலைவி படத்தில் விஜய்சேதுபதியின் தங்கை நடித்தார்.
இந்நிலையில் தற்போது நடிகை ரோஷினி ஹரிப்ரியன் இன்று சுந்தரமூர்த்தி என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி, நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் முன்னிலையில் மிகவும் எளிமையாக இந்தத் திருமணம் நடந்து முடிந்துள்ளது.
#RoshiniHaripriyan marries Sundaramurthy#BharathiKannamma pic.twitter.com/egcelBTVJf
— Shameena (@shameena_111) February 15, 2026
சமூக வலைதளங்களில் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ரோஷினி, தனது திருமணம் குறித்து எந்தத் தகவலையும் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பகிராமல் ரகசியம் காத்தார். இருப்பினும், இந்தச் செய்தி அவர் நடித்த "பாரதி கண்ணம்மா" சீரியல் குழுவினர் மூலம் வெளியாகிவிட்டது. குறிப்பாக அந்த தொடரில் வில்லி வெண்பாவாக நடித்த ஃபரினா ஆசாத், திருமண நிகழ்வின் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு மணமக்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். இதன் மூலம் ரோஷினியின் திருமணம் குறித்த செய்தி ரசிகர்களுக்கு தெரியவந்துள்ளது.
