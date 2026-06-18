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‘பாரதி கண்ணம்மா’ சீரியல் ஹூரோயின் வினுஷாவிற்கு நிச்சயதார்த்தம்! மாப்பிள்ளை யார்?

Vinusha Devi : ‘பாரதி கண்ணம்மா’ தொடர் மூலம் பிரபலமானவர், வினுஷா தேவி. இவருக்கு சமீபத்தில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலையும், அவர் யாரை திருமணம் செய்து கொள்ளப்போகிறார் என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து காெள்ளும்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:05 PM IST
‘பாரதி கண்ணம்மா’ சீரியல் ஹூரோயின் வினுஷாவிற்கு நிச்சயதார்த்தம்! மாப்பிள்ளை யார்?
Image Credit: Vinusha Devi | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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‘பாரதி கண்ணம்மா’ சீரியல் ஹூரோயின் வினுஷாவிற்கு நிச்சயதார்த்தம்! மாப்பிள்ளை யார்?
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