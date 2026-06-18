/‘பாரதி கண்ணம்மா’ சீரியல் ஹூரோயின் வினுஷாவிற்கு நிச்சயதார்த்தம்! மாப்பிள்ளை யார்?

Vinusha Devi : தமிழ் சின்னத்திரையுலகில் முக்கிய செலிப்ரிட்டியாக இருப்பவர், வினுஷா தேவி. இவருக்கு சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிரபல தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான தொடர், பாரதி கண்ணம்மா. இந்த தொடரில், முதலில் ஹீரோயினாக நடித்தவர், ரோஷினி பிரியன். இதில் ஹீரோவாக அருண் பிரசாத் நடித்திருந்தார். இந்த தொடர், மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த தொடரில் இருந்து ரோஷினி பிரியன் சில மாதங்களிலேயே விலகினார். இதையடுத்து, அவர் இடத்திற்கு புது நாயகியாக வந்தவர், வினுஷா தேவி.
ஒரு தொடரின் ஹீரோயினே அந்த சீரியலில் இருந்து விலகினால், அந்த தாெடர் ஓடுவது கொஞ்சம் கஷ்டம். ரசிகர்கள் இத்தனை நாட்களாக ஒரு நபரை ஹீரோவாக பார்த்துவிட்டு, பின்னர் வேறு ஒருவரை அதே கேரக்டரில் பார்ப்பதற்கு கஷ்டப்படுவார்கள். ஆனால், பாரதி கண்ணம்மா தொடரில், ஹீரோயினாக இருந்து ரோஷினி பிரியனை தூக்கி விட்டு, வினுஷா தேவியை ஹீரோயின் ஆக்கிய போது சிலருக்கு அவரை புது ஹீரோயினாக பார்ப்பது கஷ்டமாக இருந்தாலும், அவரை சீக்கிரமாக ஏற்றுக்கொண்டனர். சொல்லப்போனால், அவரை மக்கள் இன்னமும் விரும்ப ஆரம்பித்தனர். பாரதி கண்ணம்மா தொடரின் 2வது சீசனிலும் நடித்திருந்தார்.
தமிழ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் பிரபலமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசனில் வினுஷா தேவி கலந்து கொண்டார். அது மட்டுமன்றி, அந்த போட்டியில் அவர் முக்கியமான போட்டியாளராகவும் இருந்தார். இருப்பினும் அவர் 27 நாட்களிலேயே வெளியேற்றப்பட்டார். தொடர்ந்து, அவர் பனிவிழும் மலர்வனம், வேடுவன் உள்ளிட்ட தொடர்களிலும் நடித்தார். தொடர்ந்து அவருக்கு சீரியல்கள் மற்றும் வெப் தொடர்களில் வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருந்ததை தொடர்ந்து, அவருக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கிறது.
வினுஷா தேவி, தன் வாழ்க்கையில் புதிய சேப்டரை தொடங்கியிருக்கிறார். இவர், தன்னுடைய நீண்டநாள் நண்பரையே காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவரையே தற்போது திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்திருக்கும் அவருக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கிறது.
வினுஷா தேவி, தான் திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கும் நபருடன் மோதிரம் மாற்றிக்கொள்வது, அவருக்கு ரோஸ் கொடுத்து ப்ரப்போஸ் செய்வது, அவை கட்டிப்பிடிப்பது உள்ளிட்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள், அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
வினுஷா தேவி, 2026ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஒளிபரப்பாகும் சுட்டும் விழி சுடரே தொடரில் ஹீரோயினாக நடித்து வந்தார். இதில் அவர் அபிநயா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதில் அவர் சிறைக்கைதியாகவும், சிறைக்குள் தன் பெண் குழந்தையை வளர்க்கும் தாயாகவும் இருக்கிறார். இந்த சீரியலின் புதிய கதைக்களம் மக்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதையடுத்து, அவர் ஒரு சில வெப் தொடர்களிலும் கமிட் ஆகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.