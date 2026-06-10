/விஜய்யை நிராகரித்த பாரதிராஜா.. காரணம் என்ன? வைரலாகும் வீடியோ!

விஜய்யை வைத்து படம் எடுக்க பாரதிராஜா மறுத்துவிட்டதாக அவரே சொன்ன ஒரு வீடியோவை விஜய்யின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
இயக்குநர் இமயம் என போற்றப்படும் பாரதிராஜா, இன்று (ஜூன் 10) உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவரது இழப்பு திரையுலகம் மட்டுமல்லாமல் தமிழக மக்களையே சோகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. சினிமா துறையினர், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர். தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி பயணத்திற்கு முன்பாக பாரதிராஜாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்த நேரில் சென்றார். அவருக்கு முழு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.
இந்த சூழலில், பாரதிராஜாவின் உடலை அவரது சொந்த ஊரான தேனிக்கு கொண்டு சென்று நாளை (ஜூன் 11) அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பாரதிராஜா கிராமிய பின்னணி கொண்ட படம் எடுப்பதில் சிறந்தவர். ஸ்டுடியோக்களுக்குள் முடங்கிக் கிடந்த தமிழ் திரைப்படங்களை, திறந்தவெளிக்குக் கொண்டு வந்த பெருமை இவரையே சாரும். கிராமத்து மனிதர்களின் எதார்த்தமான வாழ்வியல், உறவுகளுக்கு இடையேயான உணர்ச்சிப் போராட்டங்கள், பாமர மக்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் கிராமிய பின்னணியை அசாத்தியமான அழகியலோடு தனது படங்களில் பதிவு செய்வதில் அவர் தனியொரு சாம்ராஜ்யத்தையே உருவாக்கினார்.
பாரதிராஜாவின் படங்களுக்கு மற்றொரு மிகப்பெரிய தனித்துவமும் அடையாளமும் உண்டு. அதுதான் அவரது கம்பீரமான குரல். படம் தொடங்குவதற்கு முன்பே, திரையில் "என் இனிய தமிழ் மக்களே..." என்ற அந்த ஒற்றை வாக்கியம், ஒட்டுமொத்த திரையரங்கையும் தன்வசப்படுத்தி, ரசிகர்களை கதையோடு ஒன்ற செய்துவிடும். இவ்வாறு, மண் சார்ந்த கதை களங்களை தேர்ந்தெடுப்பதிலும், தனது சொந்த குரலிலேயே படத்தை தொடங்கி ரசிகர்களுடன் ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்துவதிலும் பாரதிராஜா என்றுமே தமிழ் சினிமாவின் 'இயக்குநர் இமயம்' தான்.
அப்படியான இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடம் தான் ஒருநாள் தனது மகன் விஜய்யை வைத்து ஒரு கிராம படம் எடுக்குமாறு எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் கேட்டுள்ளார். ஆனால் அதனை செய்ய மறுத்திருக்கிறார் பாரதிராஜா. இது தொடர்பான தகவலை அவரே ஒரு வீடியோவில் பேசி இருக்கிறார். இந்த வீடியோவைதான் தற்போது முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
எஸ்க் தளத்தில் வலம் வரும் அந்த வீடியோவில் பாரதிராஜா கூறியதாவது, எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் அவரது மகன் விஜய்யை கூடிக்கொண்டு வந்தார். உன்னுடைய கிராம படத்தில் நடிக்க விஜய் ஆசைப்படுகிறான் என கூறினார். எனக்கு தோனவில்லை, இந்த பையன் வேண்டாம். நீயே உன் மகனை வைத்து ஒரு படம் இயக்க வேண்டியதானே என்று கூறி அவர்களை அனுப்பி விட்டேன். ஆனால் அன்று நான் நிராகரித்த விஜய் இன்று நம்பர் 1 ஹீரோவாக இருக்கிறார். இதை நான் அவரிடமே சொல்லி இருக்கிறேன். நீ வேண்டாம் என்று நான் உன்னை அனுப்பி விட்டேன் என கூறினேன். அதற்கு நீங்கள் என்னை ரிஜகட் செய்தது என் மனதில் இன்னும் இருக்கிறது என விஜய் கூறியதாக அந்த வீடியோவில் பாரதிராஜா கூறி இருந்தார்.
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று பாரதிராஜா அவரது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அழகான பதிவை பதிவிட்டிருந்தார். அதில் பாரதிராஜா கூறியிருந்ததாவது, என் கலைப்பயணத்தில் துரதிர்ஷ்டவசமாக, நான் தவிர்த்த ஓர் விதை. இன்று வலிகளை, வலிமையாக்கி தமிழகத்தின் இளைஞர்களின், சொத்தாக உலகமே, கொண்டாப்படும் "விஜய்க்கு", என் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். காதலாகட்டும், நடுத்தர குடும்ப கதாபாத்திரமாகட்டும் நையாண்டி, நக்கலுக்கான அந்த ,உடல் பாவனை, நடனத்தின் நளினம், சண்டைக்காட்சிகள்,துணிச்சல் ,என அதிலும் மேலாக கோடிக்கனக்கான, ரசிகர்களை உலகம் முழுவதும் ஈர்த்து வைத்திருக்கின்ற, வெற்றியின் V என்ற முதல் எழுத்தாக கொண்ட விஜய்க்கு 46வது பிறந்த நாளில்,எல்லா சிறப்பும் பெற்று,நீடூழி வாழ பாசத்துடன் வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.