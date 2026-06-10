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விஜய்யை நிராகரித்த பாரதிராஜா.. காரணம் என்ன? வைரலாகும் வீடியோ!

இயக்குநர் பாரதிராஜா இன்று மறைந்த நிலையில், அவருக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார் முதலமைச்சர் விஜய். இந்த நிலையில், விஜய்யை வைத்து நான் படம் எடுக்க மறுத்துவிட்டேன் என பாரதிராஜா கூறிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:58 PM IST
விஜய்யை நிராகரித்த பாரதிராஜா.. காரணம் என்ன? வைரலாகும் வீடியோ!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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