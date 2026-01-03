English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thalaivar 173 : ரஜினியின் 173வது படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

Thalaivar 173 : ரஜினியின் 173வது படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

Thalaivar 173 Movie Update: கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 'தலைவர் 173' திரைப்படத்தை, 'டான்' பட புகழ் இயக்குநர் இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 3, 2026, 11:35 AM IST
  • சமீபத்தில் தலைவர் 173 படத்தின் அறிவிப்பு.
  • இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கயுள்ளார்.

Thalaivar 173 : ரஜினியின் 173வது படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

Thalaivar 173 Movie Update: தமிழ் திரையுலகின் இரு பெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவருக்கும் இடையே பல தசாப்தங்களைக் கடந்த ஆழமான நட்பு இருப்பது உலகறிந்த உண்மை. தங்களின் கலைப் பயணத்தின் ஆரம்பக் காலகட்டத்தில், இருவரும் இணைந்து பல வெற்றித் திரைப்படங்களில் ஒன்றாகத் தோன்றி ரசிகர்களை மகிழ்வித்தனர்.

இருப்பினும், அவர்கள் இருவரும் உச்ச நட்சத்திரங்களாக வளர்ச்சி கண்ட பிறகு, அவர்களின் பிரம்மாண்டமான வியாபார மதிப்பையும், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பையும் ஒரே படத்தில் ஈடுகட்டுவது என்பது தயாரிப்பு ரீதியாகப் பெரும் சவாலாக மாறியது. இதன் காரணமாகவும், ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தினாலும், ஒரு கட்டத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் இருவரும் தனித்தனிப் பாதைகளில் பயணித்து தங்களின் சாம்ராஜ்யத்தை நிலைநாட்டினரே தவிர, மீண்டும் திரையில் இணைந்து தோன்றுவதைத் தவிர்த்து வந்தனர்.

தமிழ் சினிமாவின் இரு இமயங்களான ரஜினிகாந்தும் கமல்ஹாசனும் மீண்டும் எப்போது திரையில் இணைவார்கள் என்பதுதான் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் நீண்டகால எண்ணமாக இருந்து வருகிறது. ஒரு காலத்தில் திரையைத் தங்களின் நடிப்பால் ஆக்கிரமித்த இந்த ஜோடி, மீண்டும் ஒரு மெகா ஹிட் படத்தின் மூலம் இணைய வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு சினிமா ரசிகர்களின் தீராத கனவாகும். இது குறித்த அறிவிப்பு வருமென, அவர்களும் ஆண்டாண்டுகளாக காத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் தலைவர் 173 படத்தின் அறிவிப்பு, வெளியானது. இந்த படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்க, ரஜினிகாந்த் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை இயக்குவதாக, அறிவிக்கப்பட்ட இயக்குநர் சுந்தர்.சி. அவரும் மகிழ்ச்சியாக படத்தின் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டு ரஜினி கமலை சந்தித்து பட வேலைகளை ஆரம்பித்தார்.

சுந்தர்.சிதான் இயக்குநர் என அறிவிக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே, தான் இப்படத்தில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக அவர் அறிவித்து விட்டார். அதாவது, ரஜினியிடம் ஒன் லைன் சொல்லி ஓகே வாங்கிய பின்னர், அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், சுந்தர்.சியின் முழு கதையை கேட்ட ரஜினிக்கு இது செட் ஆகாது என தோன்றியிருக்கிறது. இதனால், கதையை கொஞ்சம் மாற்றுமாறு கூறியிருக்கிறார். அது சுந்தர்.சிக்கு செட் ஆகாததால், அவர் தலைவர் 173 படத்திலிருந்து விலகியதாக கூறப்பட்டது. சுந்தர்.சியின் விலகல் குறித்து பேசிய கமல்ஹாசனும் தன் பட நடிகருக்கு பிடிக்கும் வரை இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் என்று தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, பல இயக்குநர்களின் அடுத்து அடுத்து அடிப்பட்டன.

இந்நிலையில் தற்போது இறுதியாக டான் படத்தின் இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி ரஜினிகாந்தின் 173 ஆவது படத்தை இயக்கவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டான் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர். முதல் படமே 100 கோடி வெற்றியை தந்த இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி அதன் பிறகு எந்த படத்தையும் இயக்கவில்லை. எனவே தற்போது ரஜினியின் தலைவர் 173 படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

