வேட்டையன் மட்டுமல்ல..ரஜினியுடன் சேர்ந்து அமிதாப் பச்சன் நடித்த 4 படங்கள்! முழு லிஸ்ட்..

Amitabh Bachchan Rajinikanth Films List : இந்திய திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், அமிதாப் பச்சன். இவருக்கு, அக்டோபர் 11ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். இந்த நாளில், அவர் குறித்த சில சுவாரஸ்ய தகவல்களையும், அவர் ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடித்த படங்கள் குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
அமிதாப் பச்சன் பிறந்தநாள்:
தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார் நடிகர்கள் உருவாவதற்கு முன், அதற்கான தகுதியை செட் செய்தவர் அமிதாப் பச்சன். இந்திய சினிமாவில் முதல் முறையாக யாரும் தொட முடியாத இடத்திற்கு சென்றவர். கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்களுக்கும் மேலாக திரையுலகில் காலூன்றி இருக்கும் இவர், Big B என்று செல்லமாக அழைக்கப்படுகிறார். 27 வயதில் திரை உலகிக்குள் நுழைந்து, இப்போது 83 வயது வரை நடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். இவருக்கு பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் அனைவரும் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.
ரஜினிகாந்த் உடன் சேர்ந்து நடித்த படங்கள்:
தமிழ் திரை உலக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்-கும் அமிதாப் பச்சனுக்கும் நெருங்கிய நட்பு பந்தம் இருக்கிறது. இருவரும் அவ்வப்போது தங்கள் வாழ்க்கை குறித்து பகிர்ந்து கொண்டு, அறிவுரைகளையும் கூறிக் கொள்வர். ரஜினிகாந்த், பாலிவுட்டில் கால் பதிக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் அமிதாப் பச்சன். கடந்தாண்டு வேட்டையன் படம் வெளியானது. அந்தப் படத்தில் அமிதாப் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை தாண்டி இருவரும் இன்னும் சில படங்களிலும் நடித்திருக்கின்றனர்.
அந்தா கனூன்:
1983ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், அந்தா கனூன். இதில் அமிதாப் பச்சன், ஹீரோவாக நடித்திருப்பார். ஹேமமாலினி, ரீனா ராய் குறிப்பிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்திருந்த இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் விஜயகுமார் சிங் என்கிற கேமியோ ரோலில் வருவார். இதில் இவரை நடிக்க வைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டது அமிதாப் பச்சன் என்று கூறப்படுகிறது.
கெரஃப்தார்:
1985 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் இது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் அமிதாப் பச்சன் மட்டுமல்ல, கமல்ஹாசனின் நடித்திருந்தார். சூப்பர் ஹிட் ஆன இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த், இன்ஸ்பெக்டர் ஹுசைன் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் வருவார்.
ஹம்:
1991ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், ஹம். இந்த படத்தில் அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்த் இருவரும் சகோதரர்களாக நடித்திருப்பர். இதில் ரஜினிகாந்தின் பெயர் குமார். இந்த படமும் சூப்பர் ஹிட் ஆனது.
வேட்டையன்:
2024ல் வெளியான படம் வேட்டையன். டி.ஜே. ஞானவேல் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்ததற்கு சில காரணங்கள் இருந்தது. அதில் ஒன்று, ரஜினியும் அமிதாப் பச்சனும், பல வருடங்கள் கழித்து இதில் ஒன்று சேர்ந்து நடிக்கின்றனர் என்பதுதான். இந்த படத்தின் மூலமாக அவர்கள், 33 வருடங்கள் கழித்து திரையில் ஒன்றாக தோன்றினர். அமிதாப், கேமியோ பாத்திரத்தில் மட்டும் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் சைலன்டாக இருந்தா அவரது கேரக்டர் படம் முழுக்க டிராவல் செய்தது. இந்த கூட்டணியை மீண்டும் திரையில் பார்த்தது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுத்தது.
