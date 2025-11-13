English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகல்! அறிவித்த 4 நாட்களில் ஏன் இந்த முடிவு?

தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகல்! அறிவித்த 4 நாட்களில் ஏன் இந்த முடிவு?

Sundar C Backed Out From Thalaivar 173 : கமல் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்தில் இருந்து தான் விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிவிப்பு!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 13, 2025, 02:15 PM IST

தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகல்! அறிவித்த 4 நாட்களில் ஏன் இந்த முடிவு?

Sundar C Backed Out From Thalaivar 173 : சில நாட்களுக்கு முன்பு, ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணையும் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கு தலைவர் 173 என்று தற்போதைக்கு டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதிலிருந்து தான் விலகுவதாக அவரே அறிவித்துள்ளார்.

சுந்தர் சி அறிவிப்பு!

இதற்காக ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

