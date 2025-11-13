தலைவர் 173 படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகல்! அறிவித்த 4 நாட்களில் ஏன் இந்த முடிவு?

Sundar C Backed Out From Thalaivar 173 : சில நாட்களுக்கு முன்பு, ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணையும் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கு தலைவர் 173 என்று தற்போதைக்கு டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதிலிருந்து தான் விலகுவதாக அவரே அறிவித்துள்ளார்.
சுந்தர் சி அறிவிப்பு!
#SundarC out Of #Thalaivar173... pic.twitter.com/uweXMEpUQ4
— Rajasekar Russalayan (@iamrajesh_pov) November 13, 2025
இதற்காக ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
