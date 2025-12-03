English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சாய்பல்லவியால் என் வாழ்க்கை மாறியது! இளம் இசையமைப்பாளர் அதிர்ச்சி தகவல்

நடிகை சாய் பல்லவியால் தான் மது அருந்துவதை நிறுத்தியதாக மிகவும் பிரபலமான இளம் இசையமைப்பாளர் வெளிப்படையாகப் பேட்டி அளித்துள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:15 AM IST
சமீபத்தில் வெளியாகி, குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட 'ராஜு வெட்ஸ் ரம்பாய்' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. தெலுங்கானாவில் நடந்த ஒரு உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்தப் படத்திற்கு, இசையமைப்பாளர் சுரேஷ் பாபிலி இசையமைத்துள்ளார். குறிப்பாக, படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசைக்காக இவர் பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் அளித்த நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்துகொண்ட சுரேஷ் பாபிலி, தான் 'விராட பர்வம்' (Virata Parvam) படத்தில் பணியாற்றிய பிறகு மதுப்பழக்கத்தை எவ்வாறு கைவிட்டார் என்பது குறித்துப் பேசியுள்ளார்.

"விராட பர்வம் படத்திற்கு இசையமைக்கும்போது நான் மதுவுக்கு மிகவும் அடிமையாகி இருந்தேன்," என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியிருந்தார். ஆனால், அதே படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்த நடிகை சாய் பல்லவியின் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பால் தனது வாழ்க்கை மாறியதாக அவர் தெரிவித்தார்.

"விராட பர்வம் படத்திற்கு முதலில் நான் இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டேன். ஆனால், பாதியிலேயே என்னை மாற்றினார்கள். பின்னர், அந்த வாய்ப்பு மீண்டும் என்னிடமே வந்தது. நான் இசையமைப்பாளராகத் தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தியதே சாய் பல்லவிதான்," என்று சுரேஷ் பாபிலி கூறினார்.

படத்தின் இறுதிக்கட்ட மிக்ஸிங் பணிகள் முடிந்த பிறகு, சாய் பல்லவியிடமிருந்து தனக்கு ஒரு எதிர்பாராத அழைப்பு வந்ததாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.

சாய் பல்லவி அவரிடம், "படம் வெளியானதும், நீங்கள் (சுரேஷ் பாபிலி) தான் முதலில் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். அதற்குப் பிறகுதான் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், அதன் பிறகுதான் நடிகர்கள். எனவே, உங்கள் உழைப்பைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். உங்கள் முயற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள், மது போன்ற கவனச்சிதறல்களை விட்டு விலகுங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் நல்ல பெயரைப் பெறுவீர்கள்," என்று கூறியதாகத் தெரிவித்து இருந்தார்.

சாய் பல்லவியின் இந்த வார்த்தைகள் தன்னை ஆழமாகத் தாக்கியதாக சுரேஷ் பாபிலி நெகிழ்ந்தார். "சாய் பல்லவி போன்ற ஒரு முன்னணி நடிகை, எனது வேலையை ஆதரித்தது மட்டுமின்றி, ஒரு நபராக என் மீது அக்கறை காட்டியபோது, அது என் வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒரு இசையமைப்பாளராக எனக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்பதை உணர்ந்தேன். அவரது தொலைபேசி அழைப்பிற்குப் பிறகு, மதுப்பழக்கத்தை விட்டுவிட நான் உறுதியாக முடிவு செய்தேன்," என்று அவர் கூறினார்.

எனினும், அந்தப் பயணம் எளிதானதாக இல்லை. அவர் மூன்று மாதங்கள் கடுமையாகப் போராடியதாகவும் குறிப்பிட்டார். "அந்த மூன்று மாதங்கள் நரகம் போல இருந்தது. உடல் நடுக்கம், கடுமையான போதை ஆசைகள் மற்றும் என்னைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத தருணங்கள் இருந்தன. ஆனால், நான் அதையெல்லாம் சமாளித்து, இறுதியாக அதிலிருந்து விலகி விட்டேன்," என்றார்.

'ராஜு வெட்ஸ் ரம்பாய்' திரைப்படத்தைத் தவிர, சுரேஷ் பாபிலி சமீபத்தில் இசையமைத்த 'தி கிரேட் ப்ரீ-வெடிங் ஷோ' திரைப்படமும் சிறந்த விமர்சனங்களைப் பெற்றதுடன், திரையரங்க வசூலிலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது. என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | “குடும்பத்தை அழித்தவள்..” சமந்தாவை தாக்கி பதிவிட்ட பிரபல நடிகை? வைரலாகும் போஸ்ட்!

மேலும் படிக்க | ‘மகாசேனா’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா! ஜாய் கிரிஸில்டா கலந்து கொண்டார்..

