  • பிரம்மாண்ட கூட்டணியில் சாய் பல்லவி: மணிரத்னம் படத்தில் கைகோக்கும் 'அந்த' ஹீரோ!

பிரம்மாண்ட கூட்டணியில் சாய் பல்லவி: மணிரத்னம் படத்தில் கைகோக்கும் 'அந்த' ஹீரோ!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி, இயக்குநர் மணிரத்னம் அவர்களின் அடுத்த படத்தில் மீண்டும் நடிக்க உள்ளார். 'செக்க சிவந்த வானம்' படத்திற்குப் பிறகு இந்த கூட்டணி இணைவதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 7, 2025, 08:58 PM IST
பிரம்மாண்ட கூட்டணியில் சாய் பல்லவி: மணிரத்னம் படத்தில் கைகோக்கும் 'அந்த' ஹீரோ!

நடிகை சாய் பல்லவி என்றாலே, திரையில் அவர் வெளிப்படுத்தும் அசாத்தியமான நடிப்புத் திறமை, இயல்பான கிராமத்துப் பெண் போன்ற தோற்றம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் வித்தியாசமான கதைக்களங்கள் தான் ரசிகர்களின் மனதிற்கு வரும். மலையாளம், தெலுங்கு என மற்ற மொழிப் படங்களிலும் கோலோச்சி வரும் அவர், கடந்த வருடம் வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்திற்குப் பிறகு, தமிழில் மேலும் பல முக்கிய பட வாய்ப்புகளைப் பெற்று, தனது மார்க்கெட்டை வலுப்படுத்தி வருகிறார்.

ரஜினி - கமல் படத்தில் நடிக்க கிடைத்த வாய்ப்பு!

சமீபகாலமாக, சாய் பல்லவி குறித்த ஒரு பரபரப்பான செய்தி திரையுலக வட்டாரங்களில் பரவி வந்தது. அதாவது, இந்திய சினிமாவின் இருபெரும் ஆளுமைகளான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரும் இணைந்து நடிக்கவுள்ள பிரம்மாண்டமான படத்தில், அவர் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. இது ரசிகர்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இதுவரையில் அந்த தகவல் குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் படக்குழுவின் சார்பில் இருந்து வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரம்மாண்ட இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சாய் பல்லவி?

இந்த நிலையில், சாய் பல்லவி தனது அடுத்த படத்திற்காகக் கைகோர்க்கப் போவது வேறு யாருடனும் இல்லை, இந்திய சினிமாவின் ஈடு இணையற்ற இயக்குநரான மணிரத்னம் உடந்தான் என்ற ஒரு புதிய தகவல் தற்போது வெளியாகி, திரையுலகை மீண்டும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஆம், தமிழ் சினிமாவின் மிகச்சிறந்த இயக்குநர்களில் ஒருவரான மணிரத்னம், தனது அடுத்த படத்திற்கான வேலைகளைத் தொடங்கிவிட்டார் என்றும், அதில் நடிகை சாய் பல்லவி கதாநாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார் என்றும் செய்திகள் கசிந்துள்ளன.

விஜய் சேதுபதியுடன் முதல் முறையாக ஜோடி சேரும் சாய் பல்லவி!

இந்த புதிய படத்தில் சாய் பல்லவிக்கு ஜோடியாக, தமிழ் திரையுலகில் தனித்துவமான நடிப்பால் தனக்கென ஒரு இடத்தை நிலைநிறுத்தி இருக்கும் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் முதல் படமாக இது இருக்கும் என்பதால், இந்த கூட்டணி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில், இந்தக் கதாபாத்திரத்திற்காக நடிகை சாய் பல்லவி ஒரு பிரத்யேக ஃபோட்டோஷூட்டில் கலந்துகொண்டதாகவும், அதில் இயக்குநரின் எதிர்பார்ப்புகளை அவர் பூர்த்தி செய்ததாகவும் திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வெளியீடு மற்றும் படப்பிடிப்பு விவரங்கள்:

இந்தப் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, வரும் 2026 ஜனவரி மாதத்தில் வெளியாகும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் பிரம்மாண்டமான படப்பிடிப்பு, அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் தான் தொடங்கும் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

மணிரத்னம், விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி ஆகியோரின் இந்த மெகா கூட்டணி, இந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

