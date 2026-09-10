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பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி! காமன் மேன் ஷோவின் போட்டியாளர்..

பிக்பாஸ் ஷோவில், புதிய போட்டியாளர் வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி கொடுத்திருக்கிறார். அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 10, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:10 PM IST
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி! காமன் மேன் ஷோவின் போட்டியாளர்..
Image Credit: Bigg Boss 10 Tamil | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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