/பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி! காமன் மேன் ஷோவின் போட்டியாளர்..

நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் எண்டெமோல் ஷைன் இந்தியாவின் ‘பிக் பாஸ் தமிழ்’, ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் தமிழ் பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்து, தமிழ் பொழுதுபோக்கு தளத்தில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், விறுவிறுப்பாக போட்டி நடந்து வருகிறது. இதிலிருந்து பிளாக் பாண்டி வெளியேற்றப்பட்டதை அடுத்து, புதிய போட்டியாளர் உள்நுழைந்துள்ளார்.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில், முக்கிய போட்டியாளராக உள்நுழைந்தவர் பிளாக் பாண்டி. இவர் சில வாரங்கள் நீடிப்பார் என எதிர்பார்த்த நிலையில், வீட்டிற்குள் நுழைந்த 3 நாட்களிலேயே இவருக்கு உடலநலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவருக்கு தொடர்ந்து மருத்துவ உதவி தேவை என்பதால், அவரை பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றுவதாக பிக்பாஸ் குழுவினர் அறிவித்தனர். இதனால் அவர் மனமுடைந்து வெளியே சென்று விட்டார். இந்த சமயத்தில், தற்போது வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரியாக இன்னொருவர் உள்நுழைந்துள்ளார்.
பிக்பாஸில் வழக்கமாக உள்நுழையும் போட்டியாளர்களை தாண்டி, இன்னும் சில பேர் வைல்ட் கார்டில் உள் நுழைவர். அவர்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் பிக்பாஸிற்குள் உள்நுழைவர். அப்படி, காமன் மேன் ஷோ மூலம் கவனம் ஈர்த்த மணிவன்னன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்திருக்கிறார். இவரை ஹவுஸ்மேட்ஸ் அனைவரும் வரவேற்றுள்ளனர். இவர், இந்த வீட்டிற்குள் தன் ஆட்டத்தை விரைவில் ஆரம்பிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபத்திய தரவரிசையின்படி, ‘பிக் பாஸ் தமிழ்’ நிகழ்ச்சி முதலிடத்தை பிடித்திருப்பது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் நிலவும் மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் ஈடுபாட்டையும் காட்டுகிறது. தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பேசுபொருளாகவும் ‘பிக் பாஸ் தமிழ்’ இருந்து வருகிறது.
ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் தமிழ் பிரிவில் பிக் பாஸ் தமிழ் முதலிடத்தைப் பிடித்திருப்பது, தமிழ் மார்க்கெட்டில் மிகவும் வலுவான ரியாலிட்டி பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக தொடர்ந்து வருவதை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சி நெருக்கமாக இருப்பதையும் இந்த சாதனை காட்டுகிறது.
தற்போது ஜியோஹாட்ஸ்டாரில் பல்வேறு மொழிப் பிரிவுகளில் பிக் பாஸ் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், இந்த பிரான்சைஸ் நிகழ்ச்சி நாடு முழுவதும் தனக்குள்ள அபாரமான வரவேற்பை தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறது. அதேவேளையில், ‘பிக் பாஸ் தமிழ்’ முதலிடத்தைப் பிடித்திருப்பது, தமிழ் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் நிகழ்ச்சிக்குள்ள வலுவான வரவேற்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
இந்த ஆண்டு ஒரே நாளில் தொடங்கிய ‘பிக் பாஸ் சவுத் கார்னிவல்’ நிகழ்ச்சியால் தென்னிந்திய ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். தொடக்க நிகழ்ச்சியை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்கும் வகையில், அந்தந்த மொழிப் பதிப்புகளின் பிரபல தொகுப்பாளர்களான மோகன்லால் (மலையாளம்), நாகார்ஜுனா (தெலுங்கு), கிச்சா சுதீப் (கன்னடம்) மற்றும் விஜய் சேதுபதி (தமிழ்) ஆகியோர் தங்களது நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து ஒன்றாகத் தோன்றி, ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்ததுடன், ‘பிக் பாஸ் சவுத் கார்னிவல்’ நிகழ்ச்சி பிரமாண்ட வெற்றியடைய வாழ்த்தினர்.