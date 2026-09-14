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“விதியுடன் மோது-விஜய்யுடன் மோதாதே..” விஜய் சேதுபதிக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரசிகர்கள்!

தமிழ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 10வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியதை அடுத்து, இதை தொகுத்து வழங்கி வரும் விஜய் சேதுபதி பேசிய சில விஷயங்கள்தான் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கின்றன. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 14, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:28 PM IST
“விதியுடன் மோது-விஜய்யுடன் மோதாதே..” விஜய் சேதுபதிக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரசிகர்கள்!
Image Credit: Vijay Sethupathi vs Vijay | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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