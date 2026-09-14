/“விதியுடன் மோது-விஜய்யுடன் மோதாதே..” விஜய் சேதுபதிக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரசிகர்கள்!

தமிழில், வெற்றிகரமான ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிளில் ஒன்றாக இயங்கி வருகிறது, பிக்பாஸ். கமல்ஹாசன் தாெகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை தற்போது கடந்த மூன்று சீசன்களாாக விஜய் சேதுபதி தாெகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியின் 10வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியதை அடுத்து, இதில் சமீபத்தில் விஜய் சேதுபதி பேசியிருந்த விஷயங்கள் விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கின்றன.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அனைத்து புது சீசன்களிலும், விதவிதமான விளையாட்டுகளை பிரதீபலிக்கும் வகையில், வீட்டின் டிசைன் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அது போலத்தான், பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியின் வீடு, சட்டசபை போல மாற்றப்பட்டிருந்தது. இதில் வீட்டில் இருக்கும் ஹவுஸ் மேட்ஸ் இரு அணிகளாக பிரிந்து, ‘எதிர்கட்சி-ஆளுங்கட்சி’ என்று விளையாடி வருகின்றனர். இதில் முதல் வாரத்தில் கேப்டனாக ஷாத்திகா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். வாரத்தில் என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ, வீக் எண்டில் அதை பற்றி விஜய் சேதுபதி கேள்வி கேட்பார். அந்த வகையில், இந்த வாரத்தின் வீக்-எண்ட் எபிசோடில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி வீட்டிற்குள் நடைப்பெற்ற ஆட்சி குறித்தும் தலைமைத்துவ பண்பு குறித்தும் பேசினார்.
"லீடர்ஷிப் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல், வாய்க்கு வந்தது போல வாக்குறுதிகளை அள்ளிக்கொடுத்து விட்டு, பிரச்சனைகளும் பொறுப்பும் வரும் போது எதிரணிகள் மீது பழியை தூக்கி போடுவது அங்கிருந்து தெரிச்சு ஓடுவது, லீடருக்கான குவாலிட்டி இல்லை” என்று கூறியிருந்தார். இவர், அந்த வாரத்தின் கேப்டனாக செயல்பட்ட ஷாதிகாவைத்தான் அப்படி பேசினாரே தவிர, ஒரு இடத்திலும் வேறு யார் பெயரையும் கூறவில்லை.
அதே போல, ”தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஆள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக, Yes, I am bad, I have a right to kill people என்று சொல்லிவிடலாமா? இரண்டு சொட்டு கண்ணீருக்கு மயங்கிவிடுவீர்கள் என்றால், எதற்கு கருத்து தெரிவிக்கிறீர்கள்?” என்றும் பேசினார்.
தொடர்ந்து, “பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் கருத்துக்கேட்டால், அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும், அதுதான் அவர்களது வேலை. அதற்காக அழுது சமாளிக்க கூடாது. நல்லவன் வேடம் போடுபவர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக வேண்டுமானாலும் பேசட்டும். ஆனால், அனைவருக்கும் சிந்திக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
அழும் ஒருவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டாம் என நான் சொல்லவில்லை. ஆனால், அதனால் எல்லாம் டம்மியாக தெரிவீர்கள், ஜோக்கராகி விடுவீர்கள்” என்றும் பேசியிருந்தார்.
விஜய் சேதுபதி இப்படி பேசிய விஷயங்கள், இணையத்தில் இப்போது தீயாய் பரவி வருகின்றன. “அதெப்படி நீ எங்க தலைவனை இப்படி சொல்லுவ?” என்று தவெக தொண்டர்களும், அஜித்தின் புகைப்படத்தை ப்ரொஃபைல் பிக் ஆக வைத்த ரசிகர்களும் விஜய் சேதுபதியை வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், “விதியுடன் மோது, விஜய்யுடன் மோதாதே” என்று டைலாக் பேசி வருகின்றனர்.
ஒரு பக்கம் தவெக-வை சேர்ந்தவர்கள் விஜய் சேதுபதியை இணையத்தில் தாக்கி பேச, இன்னொரு புறம் பிற நெட்டிசன்கள் தெரிவிக்கும் கருத்தும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அதாவது, “ஒரு முறை கூட, அவர் முதல்வர் விஜய்யின் பெயரை சொல்லவில்லையே. அதற்குள்ளாக நீங்கள் அது உங்களுடைய தலைவன்தான் என நினைத்துக்கொண்டு ஏன் இப்படி ட்ரிகர் ஆகி பேசுகிறீர்கள்?” என்று கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
விஜய்க்கு, 2021ஆம் ஆண்டில் ஹிட் கொடுத்த படம், மாஸ்டர். இந்த படத்தில்தான், விஜய் சேதுபதியும் வில்லனாக நடித்திருந்தார். படத்தில் இருவரும் மோதிக்கொள்வது போன்ற காட்சிகள் இருந்தாலும், திரைக்கு பின்னால் இருவரும் நல்ல நண்பர்களாகவே இருக்கின்றனர். சொல்லப்பாேனால், கன்னத்தில் அன்புடன் முத்தமிட்டுக்கொள்ளும் அளவிற்கு நல்ல நண்பர்கள். ஆனால், விஜய் சேதுபதி இப்படி பேசி இருப்பதால், அவர் ஒரு வேளை வேறு கட்சியின் சித்தாந்தம் மற்றும் கோட்பாடுகளை பின்பற்றுபவராக இருப்பாரா என்கிற கேள்வி ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ளது.