  • திவாகரின் சம்பளம் இவ்வளவு கம்மியா? கனி எவ்வளவு பெற்றுள்ளார்? முழு விவரம்!

திவாகரின் சம்பளம் இவ்வளவு கம்மியா? கனி எவ்வளவு பெற்றுள்ளார்? முழு விவரம்!

திவாகர் மற்றும் கனி இருவரும் இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்நிலையில் அவர்கள் இருவரும் பெற்ற சம்பளம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:07 PM IST
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில், இந்த வாரம் இரண்டு முக்கிய போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிக பேசப்பட்ட திவாகர் மற்றும் டைட்டில் வின்னர் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கனி ஆகிய இருவரும் இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்நிலையில், 40 நாட்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் தங்கியிருந்ததன் மூலம் அவர்கள் இருவரும் பெற்ற சம்பளம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | விஜய் நடித்த 10 ரீ-மேக் படங்கள்! எல்லாமே சூப்பர் ஹிட்..முழு லிஸ்ட்

அதிர்ச்சி அளித்த வெளியேற்றம்

இந்த சீசன், சமூக வலைதள பிரபலங்களை மட்டுமே போட்டியாளர்களாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டதால், ஆரம்பத்தில் ரசிகர்களிடையே ஒருவித அதிருப்தி நிலவியது. இருப்பினும், நாட்கள் செல்ல செல்ல, சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளால் நிகழ்ச்சி சூடுபிடிக்க தொடங்கியது. இந்த சூழலில், கடந்த வாரம் நடைபெற்ற டபுள் எவிக்ஷனில், திவாகர் மற்றும் கனி வெளியேற்றப்பட்டனர்.

பெண்களிடம் முறையற்று நடந்துகொண்டதாகவும், சாதி ரீதியிலான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதாகவும் எழுந்த புகார்களை தொடர்ந்து, திவாகர் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்டார். அவரது வெளியேற்றம் எதிர்பார்த்த ஒன்றாகவே அமைந்தது. ஆனால், நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக வருவார் என்று பலராலும் கணிக்கப்பட்ட கனியின் வெளியேற்றம், பார்வையாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இதுவரை வெளியேறிய பல போட்டியாளர்கள், தங்களது பேட்டிகளில் கனி முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் வருவார் என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

திவாகர் மற்றும் கனியின் சம்பள விவரம்

  • பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய இவர்களின் சம்பளம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. 
  • திவாகர்: சுமார் 40 நாட்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் தங்கியிருந்த திவாகருக்கு, ஒரு நாளைக்கு ரூ.12,000 சம்பளம் பேசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், அவர் மொத்தமாக சுமார் ரூ.5 லட்சம் வரை சம்பாதித்திருக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
  • கனி: டைட்டில் வின்னர் தகுதியுடையவராக கருதப்பட்ட கனியும், 40 நாட்கள் வீட்டில் தங்கியுள்ளார். அவருக்கு மொத்தமாக ரூ.4 லட்சம் வரை சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சீசனில் சுவாரஸ்யத்தை கூட்ட, "தர்பீஸ் ராஜ்ஜியம்" போன்ற புதிய டாஸ்க்குகள் மற்றும் வைல்டு கார்டு என்ட்ரிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், அவை பெரிய அளவில் ரசிகர்களை கவரவில்லை என்றே கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கனியின் வெளியேற்றம் நிகழ்ச்சியின் மீதான நம்பகத்தன்மை குறித்துப் பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : கனி அவுட்! கடைசி நேரத்தில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய முக்கிய போட்டியாளர்?

Bigg Boss 9Water Melon Star DiwakarVijay Sethupathidiwakar salarybb 9

