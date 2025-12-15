English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிக்பாஸ் 9 : விஜய் சேதுபதியை குறை கூறிய போட்டியாளர்கள்..இந்த வார நாமினேஷனில் 8 பேர்!

பிக்பாஸ் 9 : விஜய் சேதுபதியை குறை கூறிய போட்டியாளர்கள்..இந்த வார நாமினேஷனில் 8 பேர்!

Bigg Boss 9 Tamil Day 71 This Week : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த வாரம் நாமினேட் செய்யப்பட்டிருப்பது யார் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:03 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 இந்த வாரம் நடப்பது என்ன?
  • விஜய் சேதுபதியை குறை சொன்ன போட்டியாளர்கள்!
  • நாமினேட் செய்யப்பட்டது யார்?

பிக்பாஸ் 9 : விஜய் சேதுபதியை குறை கூறிய போட்டியாளர்கள்..இந்த வார நாமினேஷனில் 8 பேர்!

Bigg Boss 9 Tamil Day 71 This Week : தமிழ் மக்கள் மத்தியில், அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சி முடிவடைய இன்னும் சில வாரங்களே இருப்பதை அடுத்து, இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷன் யார் என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 : 

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, சுமார் 70 நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. கடந்த சீசனில் இந்நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த விஜய் சேதுபதியே இந்த சீசனிலும் தொகுப்பாளராக தொடர்கிறார். இதில், விஜே பார்வதி, கம்ருதின், கானா வினாேத், FJ உள்ளிட்ட சில தெரிந்த டிஜிட்டல் முகங்கள் போட்டியாளர்களாக நுழைந்தனர். பின்னர் வைல்ட் கார்ட் மூலம் சாண்ட்ரா, பிரஜின், திவ்யா, அமித் உள்ளிட்டோரும் நுழைந்தனர்.

வாரத்தின் முதல் நாளில் நாமினேட் செய்யப்பட்டவர்களில் யாரெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் குறைவான வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்களாே அவர்கள் எவிக்ட் செய்யப்படுவார்கள். வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர், பிரஜின், ரம்யா ஜோ உள்ளிட்ட பலர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து எவிக்ட் ஆகினர். இதையடுத்து, வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சிலர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வாரம் நாமினேட் ஆன பாேட்டியாளர்கள்:

இந்த வாரம் பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று நினைக்கும் போட்டியாளரை, சக போட்டியாளர்கள் நாமினேட் செய்தனர்.  சாண்ட்ரா, கம்ருதின், பார்வதி, சபரி, FJ, ஆதிரை, அமித், கனி உள்ளிட்ட அனைவரும் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் அல்லது இருவர் வார இறுதியில் வெளியேற்றப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

விஜய் சேதுபதி குறித்து குறை சொன்ன பாேட்டியாளர்கள்..!

விஜய் சேதுபதி குறித்து, கானா வினோத், கம்ருதின், FJ உள்ளிட்டோர் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தனர். “ஏதாவது பேசினால், விஜய் சேதுபதி உட்காரு என்கிறார், FJ மீது கோபம் இருந்தால் கூட அவன் எழுந்தாலே நீ உட்காரு என்கிறார்” என வினோத் சொல்ல, அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக FJவும், ”அவர் ஏதாவது கூறினால் அதனால்தான் அமைதியாக ஓகேனா என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போதெல்லாம் அதனால்தான் சாரி கூட சொல்வதில்லை. கூறினால், ’சாரி சொல்வதற்காக சொல்லவில்லை’ என்கிறார்..நான் என்ன பண்றது?” என்று FJ கூறுகிறார்.

விஜய் சேதுபதி மீது விமர்சனம்..

விஜய் சேதுபதி மீது, இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்த புதிதில் இருந்தே,பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தன. இவர் போட்டியாளர்களை போட்டியாளர்களாக மதிக்காமல் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் போல நடந்து கொள்வதாகவும், அவருக்கு நிகழ்ச்சியை எப்படி தொகுத்து வழங்க வேண்டும் என்பது தெரியவில்லை என்றும் பலரும் கூறினர். ஆனால், விஜய் சேதுபதி எதையும் காதில் வாங்காமல் தான் செய்வதைதான் செய்வேன் என்று தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இவர் மாறுவாரா என்பதை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : ச்சீ..அரோராவிடம் உள்ளாடை குறித்து பேசிய கம்ருதின்! இது என்ன புது சர்ச்சை..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? விஜய் சேதுபதியை எதிர்த்து பேசிய போட்டியாளர்...

