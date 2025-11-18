English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • “பிக்பாஸ் 9 போட்டியாளர்கள் எல்லாருமே Worst!” எவிக்ட் ஆன திவாகர் சொல்லும் விஷயம்..

“பிக்பாஸ் 9 போட்டியாளர்கள் எல்லாருமே Worst!” எவிக்ட் ஆன திவாகர் சொல்லும் விஷயம்..

Bigg Boss 9 Tamil Diwakar Interview : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர் சமீபத்தில் எவிக்ட் செய்யப்பட்டார். அவர், வெளியே வந்த பின்பு பேட்டியும் கொடுத்திருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:27 PM IST
  • திவாகர் கொடுத்த நேர்காணல்..
  • உருவகேலிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு..
  • வேறு என்ன கூறியிருக்கிறார்?

“பிக்பாஸ் 9 போட்டியாளர்கள் எல்லாருமே Worst!” எவிக்ட் ஆன திவாகர் சொல்லும் விஷயம்..

Bigg Boss 9 Tamil Diwakar Interview : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் சீசன் 9. இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக கருதப்பட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் திவாகர், தற்போது இதிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து இவர் எவிக்ஷனுக்கு பின்பு முதன்முறையாக பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9-வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் எவிக்‌ஷன்!

தனக்கு தானே, ‘வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்’ என்று பெயர் வைத்துக்கொண்ட ரீல்ஸ் நாயகன்தான் திவாகர். இவர், சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தார். இவர் வெளியில் இருந்த போது எப்படி மக்கள் இவர் போடும் ரீல்ஸை ‘க்ரிஞ்’ என்று கூறினாராே இவர் பேசும் விஷயங்களுக்கும் அதே போன்ற விமர்சனங்கள்தான் வெளிவந்தது.

பிக்பாஸில் சட்டையின்றி திரிந்தது, சாதிய ரீதியான பேச்சுகள், பெண்களிடம் இழிவாக பேசுவது என்று வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் மீது எக்கச்சக்க குற்றச்சாட்டுகள் அவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போது வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், அவர் கடந்த வார எபிசோடில் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

வெளியேறிய பின்பு பேட்டி..!

திவாகர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பின்பு முதன்முதலாக விஜய் தொலைக்காட்சிக்கே பேட்டி அளித்துள்ளார். தொகுப்பாளரும் முன்னாள் பிக்பாஸ் போட்டியாளருமான ஜாக்குலின் அவரை பேட்டியளித்திருக்கிறார். பிக்பாஸ் 9 வீட்டிற்குள் இருந்த போது எப்படி மண்டைக்கனத்துடன் பேசி வந்தாரோ, வெளியில் வந்த பிறகும் அவர் அதே போலத்தான் பேசி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பேட்டியை பார்த்த பிறகு பலரும், ‘இவரு இன்னும் திருந்தல’ என்பதை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

60 நாட்கள் இலக்கு..

தனக்கு இருக்கும் கமிட்மெண்ட்களுக்கு, பிக்பாஸ் வீட்டில் தன்னால் 100 நாட்கள் இருக்க முடியாது என்பது தனக்கே தெரியும் என்று திவாகர் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், போட்டியாளர்கள் அனைவரும் இயக்குநர்கள், இயக்குநர்களின் மனைவி என்று மீடியாவுடன் நெருக்கமாக இருப்பவர்கள் இருப்பதாகவும், தான் முழுமையான டாக்டராக இருப்பதால் அவர்களுடன் போட்டியிட முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். தான் 60 நாட்கள் தாக்குப்பிடிப்பேன் என்று நினைத்ததாகவும், 42 நாட்கள் தாக்குப்பிடித்தது மகிழ்ச்சிதான் என்று கூறியிருக்கிறார். தனது நடிப்பு திறமையை காண்பிப்பதற்காகத்தான் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றதாகவும், இதனால் ரீச் தனக்கு அதிகமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

வீட்டில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் பொய்யாக இருப்பதாகவும், இந்த சீசனில் தனக்கு ஃபேவரட் போட்டியாளர் யாரும் இல்லை என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார். இந்த சீசனில் அனைவரையும் வாெர்ஸ்ட் ஆன போட்டியாளர்கள் என்று கூறிய அவர், மீண்டும் வைல்ட் கார்டில் உள்ளே செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தால் உள்ளே செல்வேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

கானா வினோத்..

தன்னை வைத்துதான் கானா வினோத் பிரபலமானதாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்த போது கூறி வந்த திவாகர், அது உண்மைதான் என்று இப்போதும் கூறியிருக்கிறார். வினோத்தை அவ்வளவு பிரபலம் இல்லாதவர் என்றும், தன்னை அவர் ஓவராக உருவ கேலி செய்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | விஜய், அஜித் எல்லாம் இல்லை..தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றப்போவது இவர்தானாம்! வீடியோவை பாருங்க

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : Watermelon திவாகர் அவுட்! 40 நாளில் எவ்வளவு சம்பாதித்தார் தெரியுமா?

Bigg Boss 9BB 9 TamilDiwakarWatermelon StarBB Evicted Contestant Interview

