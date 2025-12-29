English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9 : எவிக்ட் ஆன அமித்-கனி! மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன? இத்தனை லட்சமா?

பிக்பாஸ் 9 : எவிக்ட் ஆன அமித்-கனி! மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன? இத்தனை லட்சமா?

Bigg Boss 9 Amit And Kani Salary : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில நாட்களில் முடிவு பெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், கடந்த வாரம் கனி திரு மற்றும் அமித் டபுள் எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டு இருந்தனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:15 AM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ்
  • கனி - அமித் எவிக்‌ஷன்
  • மொத்தமாக வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு?

Trending Photos

வெறும் ரூ.300 செலவில் ஏற்காடு டூர்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Yercaud
வெறும் ரூ.300 செலவில் ஏற்காடு டூர்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
IPL 2026: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon10
IPL
IPL 2026: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
ஜன நாயகன் படத்தில் விஜய் உடன் நடித்த இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா?
camera icon8
vijay
ஜன நாயகன் படத்தில் விஜய் உடன் நடித்த இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா?
LPG விலை, EPFO, ரேஷன் அட்டை, சம்பளம், ஓய்வூதியம்: ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
January
LPG விலை, EPFO, ரேஷன் அட்டை, சம்பளம், ஓய்வூதியம்: ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ
பிக்பாஸ் 9 : எவிக்ட் ஆன அமித்-கனி! மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன? இத்தனை லட்சமா?

Bigg Boss 9 Amit And Kani Salary : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் கடந்த வார எபிசோடில் இருந்து அமித் மற்றும் கனி திரு ஆகியோர் எவிக்ட் செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்குள் ஓரளவிற்கு நியாயமான ப்ளேயராக விளையாடி வந்ததாகவும், இவர்கள் வெளியில் வந்தது வருத்தமாக இருப்பதாகவும் பலரும் இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்கள் ஒரு எபிசோடுக்கு என்ன சம்பளம் வாங்கினர் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9 டபுள் எவிக்ஷன்: 

பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில், வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளராக உள்நுழைந்தவர், அமித். சீரியல் நடிகரான இவர், இப்போது சில படங்களிலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் போட்டிக்குள் நுழைந்த போது, இவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், அதை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவரே தனது தொய்வான பர்ஃபாமென்ஸால் காலி செய்து விட்டார். ஒரே ஒரு வாரம் மட்டும் ‘வீட்டத்தல’ என்ற கேப்டன்ஸி பட்டத்தை பெற்ற இவர், அந்த வார இறுதியிலேயே பாரபட்சம் காட்டியதாக கூறி செம திட்டு வாங்கினார்.

இந்த வாரத்தின் முதல் எவிக்ஷனாக அமித் வெளியேற்றப்பட்டார். இவருடன் க்ளோஸ் ஆக இருந்த பாரு, கம்ருதின், கானா வினோத் உள்ளிட்ட போட்டியாளர்கள் இவருக்காக ஃபீல் செய்தனர். அவரைத்தொடர்ந்து 2வது எவிக்ஷன் யாராக கனி வெளியேற்றப்பட்டார். ‘அன்பு கேங்’ என்கிற பெயரில் இவர் அட்ராசிட்டி செய்வதாக பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் பலர் கூறிவந்த நிலையில், இவரது எவிக்ஷன் எதிர்பாராத ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. 

வாங்கிய சம்பளம்..!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் அனைவருக்குமே, ஒரு எபிசோடுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு தொகை பேசப்பட்டிருக்கும். அப்படி, அமித்தும் கனியும் சம்பளமாக பெற்ற தொகை குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

கனி திரு, ஒரு வாரத்திற்கு சுமார் ரூ.1.2 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை சம்பளம் வாங்கியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இவர், கிட்டத்தட்ட 17 வாரம் வரை அதாவது 87 நாட்கள் வரை பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்திருக்கிறார். இதற்கு ஏற்றவாறு அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என தெரிகிறது. 

அமித், பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் மூலம் போட்டி ஆரம்பித்த 28வது நாளில் நுழைந்தார். இவருக்கு ஒரு எபிசோடிற்கு சுமார் ரூ.15,000 முதல் ரூ.20,000 வரை சம்பளமாக வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை வைத்து அவர் வீட்டில் இருந்த நாட்களை கணக்கிட்டாலும், தொகை எகிறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மோசமான சீசன்:

மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை, கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். ரியாலிட்டி ஷோவாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி, நன்றாக வியூசை அள்ள காரணம், இதில் கொடுக்கப்படும் டாஸ்குகளும், அதற்கு ஏற்றார் போல ஈடுகொடுத்து விளையாடும் போட்டியாளர்களும்தான். ஆனால் இம்முறை, பிக்பாஸ் சீசன் 9தான், இருப்பதிலேயே வொர்ஸ்ட் ஆன சீசன் என்கிற பெயரை எடுத்துள்ளது. காரணம், இதில் உள்ள போட்டியாளர்கள் சிலர், எதற்கு வந்தோமோ அந்த வேலையை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு, இப்போது காதல் கண்டெண்ட் கொடுப்பதும், காசிப் பேசுவதுமாய் இருக்கின்றனர். இறுதிப்போட்டி இன்னும் சில நாட்களில் நடக்கப்போகும் நிலையில், யார் டைட்டிலை அடிக்கப்போகிறார் என்பது குறித்த ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு : பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்களின் சம்பளம் குறித்த இந்த செய்தி, பொது தளங்களில் குறிப்பிட்டிருந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதை ஜீ தமிழ் நியூஸ் செய்திகள் பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 TamilBB 9 EvictionAmit BhargavKani Thiru

Trending News