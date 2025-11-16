English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிக்பாஸ் 9 : Watermelon திவாகர் அவுட்! 40 நாளில் எவ்வளவு சம்பாதித்தார் தெரியுமா?

BB 9 Tamil Eviction Watermelon Star Diwakar: பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, இந்த வாரம் வாட்டர்மெலான் ஸ்டார் திவாகர் எவிக்ட் ஆகியிருக்கிறார். 40 நாட்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த இவர் பெற்றுள்ள சம்பள தொகை எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:29 AM IST
இந்தியத் தொலைக்காட்சிகளில் மிகவும் பரபரப்பாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்றான பிக் பாஸ் (Bigg Boss), தற்போது தனது ஒன்பதாவது சீசனை (Season 9) அடைந்திருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் 20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசன், ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கும் எதிர்பாராத எலிமினேஷன்களாலும், சமீபத்தில் நான்கு போட்டியாளர்கள் வைல்ட் கார்டு (Wild Card) என்ட்ரி கொடுத்ததாலும் பரபரப்பின் உச்சமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சீசனின் விறுவிறுப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும், நிகழ்ச்சியின் உள்ளே நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கி உள்ளன.

இதற்கு முன் வெற்றிகரமாக எட்டு சீசன்கள் ஒளிபரப்பப்பட்ட போதிலும், இந்த 9வது சீசன் போல் மோசமான சீசன் எதுவும் இல்லை என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். சண்டைகள், தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் மற்றும் வன்முறையான நடத்தைகள் அதிகரித்திருப்பது ரசிகர்கள் முகம் சுளிக்க ஒரு முக்கிய காரணமாகும். ஷோவின் தொகுப்பாளரான நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்களும், வாராவாரம் போட்டியாளர்களைச் சந்திக்கும் போது, அவர்களின் மோசமான நடத்தையை வெளிப்படையாகக் கண்டித்து வருகிறார். "நீங்கள் மிகவும் மோசமாக நடந்துகொள்கிறீர்கள்," என்று அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்தியும், போட்டியாளர்கள் அதைக் காது கொடுத்துக் கேட்பதாகத் தெரியவில்லை. அவரது அறிவுரைகளும், கண்டிப்புகளும் வீணாகிறதோ என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது.

தற்போது 40 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், இனி வரும் காலம் இந்த சீசன் எப்படி ஓடப் போகிறது, மக்களின் விமர்சனங்களை போட்டியாளர்கள் புரிந்துகொண்டு இனிவரும் வாரங்களில் தங்கள் போக்கை மாற்றிக் கொள்வார்களா என்ற கேள்வியுடன் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

இதனிடையே பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வாரந்தோறும் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த வாரம், துஷார் மற்றும் ராஜ் பிரவீன் ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரமும் இரண்டு முக்கியப் போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் ஆகியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவர்கள் இருவரும் நிகழ்ச்சியில் ஓரளவுக்குச் சுவாரஸ்யமான கண்டென்ட் கொடுத்து வந்தவர்கள் என்பதால், இவர்களின் வெளியேற்றம் பல பார்வையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இந்த வாரம் இரு போட்டியாளர்கள் வெளியேறியுள்ளனர். நடிகை கனி மற்றும் ரசிகர்களால் 'Watermelon திவாகர்' என அறியப்படும் திவாகர் ஆகியோர் 40 நாட்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் தங்கள் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு வெளியேறியுள்ளனர்.

திரைத்துறையில் நன்கு அறியப்பட்ட முகமான கனி, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததிலிருந்தே தனது தனித்துவமான ஆளுமையால் கவனம் ஈர்த்தார். அவர் விளையாடிய 40 நாட்களுக்கு, அவருக்கு சுமார் ₹4 லட்சம் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கனி பிக்பாஸ் வீட்டில் அதிக நாட்கள் தாக்குப்பிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது திடீர் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

திவாகர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்தபோதிலிருந்தே, நடிகை பார்வதியின் கருத்துக்களுக்குத் துணை நிற்பவராகவே காணப்பட்டார். ஆரம்ப நாட்களில் தனது தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்தத் திணறிய திவாகர், சில முக்கிய டாஸ்க்குகள் மற்றும் சமயங்களில் மட்டுமே தனித்துத் தெரிந்தார். சமூக வலைத்தளங்களில் திவாகர் பிரபலமடைந்ததற்கு முக்கியக் காரணமான அவரது ரீல்ஸ் பாணியை, பிக்பாஸ் வீட்டிலும் வெளிப்படுத்தியபோது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றார். ஒரு சவாலான பாட்டில் டாஸ்க்கின் போது அவர் காட்டிய திறமை, அவரது தனிப்பட்ட ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. திவாகருக்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் ₹12,000 என்ற அடிப்படையில் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, அவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த 40 நாட்களுக்கு, மொத்தமாக ₹5 லட்சம் சம்பளமாகப் பெற்றுள்ளார் என்றும் தகவல் கசிந்துள்ளது.

தற்போது கனி மற்றும் திவாகர் ஆகியோரின் வெளியேற்றத்திற்குப் பிறகு, மீதமுள்ள போட்டியாளர்களிடையே போட்டிகள் மேலும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் எந்தெந்த போட்டியாளர்கள் வெளியேறுவார்கள், யார் இறுதிப் போட்டிக்குச் செல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

