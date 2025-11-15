English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9 : கனி அவுட்! கடைசி நேரத்தில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய முக்கிய போட்டியாளர்?

பிக்பாஸ் 9 : கனி அவுட்! கடைசி நேரத்தில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய முக்கிய போட்டியாளர்?

BB 9 Tamil Eviction Diwakar And Kani : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில்  இருந்து, இந்த வாரம் இரண்டு போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:06 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 எவிக்‌ஷன்!
  • இரண்டு போட்டியாளர்கள் எவிக்ட்..
  • யார் தெரியுமா?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு
ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகை! 13 வருடங்களுக்கு பின்பு கோலிவுட் ரீ-எண்ட்ரி..
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகை! 13 வருடங்களுக்கு பின்பு கோலிவுட் ரீ-எண்ட்ரி..
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் பெரிய அரியர் தொகை... எப்போது?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் பெரிய அரியர் தொகை... எப்போது?
கார்த்திகை மாதம் 2025 : கும்ப ராசிக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணவரவு, தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்..
camera icon7
karthigai month 2025
கார்த்திகை மாதம் 2025 : கும்ப ராசிக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணவரவு, தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்..
பிக்பாஸ் 9 : கனி அவுட்! கடைசி நேரத்தில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய முக்கிய போட்டியாளர்?

BB 9 Tamil Eviction Diwakar And Kani : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியை தற்போது விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த வாரம், இரு போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளிேயேறி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த வார எவிக்ஷன்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வாரா வாரம் போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த வாரம் துஷார் மற்றும் ராஜ் பிரவீன் எவிக்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரமும் இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியானதாக தெரிகிறது. இவர்கள் இருவருமே, ஓரளவிற்கு கண்டெண்ட் கொடுக்கும் போட்டியாளர்கள்தான். இவர்கள், இப்போது வெளியேறியிருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கனி எவிக்ஷன்?

கதை சொல்லியும், குக் வி் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 2வது சீசனின் டைட்டில் வின்னருமான கனி பிக்பாஸ் 9 போட்டியாளராக நுழைந்தார். இப்போது, அவர் இப்போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்த கனி, கடந்த சில வாரங்களாகத்தான் அதிரடியாக ஆட ஆரம்பித்தார். இந்த நிலையில், அவர் போட்டியில் இருந்து எவிக்ட் செய்யப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கடைசி நேர மாற்றம்:

பிக்பாஸில் இருந்து, இந்த வாரம் ஒருவரை வெளியேற்றத்தான் திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், கடைசி நேர மாற்றத்தால் வாட்டர் மெலான் ஸ்டார் திவாகர் இந்நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது, கடைசி நேர மாற்றமாம்.

Watermelon Star

எபிசோடுகளில் சாதிய பேச்சு, சர்ச்சைக்குரிய வகையில் செயல்கள் என்று செய்து கொண்டிருந்த திவாகரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பது போட்டியாளர்கள் மற்றும் மக்கள் பலரது விருப்பமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு வாரமும் நாமினேஷனில் சிக்கிய திவாகர், ஏதோ ஒரு காரணத்தால் வாக்குகளை அதிகமாக பெற்று தப்பித்து வந்தார். அவருடைய பேச்சு ஒரு அளவை தாண்டுகையில், ரசிகர்கள் அவருக்கு ‘ரெட் கார்ட்’ கொடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர். இப்போது ரெட் கார்ட் கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டாரா, அல்லது குறைவான வாக்குகளை பெற்று வெளியேறினாரா என்பது எபிசோடை பார்த்தால்தான் தெரியும்.

டாப்பில் இருக்கும் பெண் போட்டியாளர்கள்!

பிக்பாஸ் சீசன் 9-ஐ பொருத்தவரை, பெண் போட்டியாளர்களின் கைதான் பெரிதாக ஓங்கியிருக்கிறது. விஜே பாரு, ஆரம்பத்தில் இருந்தே பலரது கவனத்தினை ஈர்த்து வருகிறார். அவர் பேச்சு சிலருக்கு கோபத்தை தூண்டினாலும், அவரும் வாரா வாரம் சேவ் ஆகி வருகிறார். அவர், இறுதிப்போட்டி வரை வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, வைல்ட் கார்ட் மூலம் உள்நுழைந்த சாண்ட்ரா மற்றும் திவ்யா கணேஷ் ஆகிய இருவரும் முக்கிய போட்டியாளர்களாக உயர்ந்து, வாக்குகளை அதிகமாக பெற்று வருகின்றனர். எனவே, இந்த சீசனில் ஒரு பெண் போட்டியாளர் டைட்டில் வின்னர் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். மற்றபடி பிரஜின், கம்ருதின், வினோத் உள்ளிட்டோர் தங்களின் ஆட்டத்தை ஆடி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : VJ Paaru-வை நக்கலடித்த விக்கல்ஸ் விக்ரம்! பிரச்சனையில் கம்ருதீன்-சூடுபிடிக்கும் ஆட்டம்

மேலும் படிக்க | விஜய், அஜித் எல்லாம் இல்லை..தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றப்போவது இவர்தானாம்! வீடியோவை பாருங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBB 9 Tamil EvictionKani ThiruDiwakarWatermelon Star

Trending News