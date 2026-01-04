பிக்பாஸ் 9 : ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதிக்கு ஆதரவாக பேசிய பிரபலம்! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Bigg Boss 9 Tamil Diwakar Supports VJ Parvthy : பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து பரபரப்பான சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. கடந்த சில வாரங்களாக சக போட்டியாளர்களுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வந்த பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதனால், பார்வையாளர்கள் பலர் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர்.
ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்ட போட்டியாளர்கள்!
பிக்பாஸ் சீசன்களில், ரெட் கார்ட் என்பது மிகவும் அரிதாகத்தான் கொடுக்கப்படும். அதுவும், ஒரு சீசனில் இரண்டு பேருக்கும் ஒரே சமயத்தில் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவது இதுவே முதன்முறையாகும். பிக்பாஸ் 9 டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்கில், சான்ட்ராவை பலவந்தமாக கீழே தள்ளிய பார்வதி மற்றும் கம்ருதீனுக்கு எதிராக இணையம் முழுவதும் போர்க்கொடி தூக்கப்பட்டது. இது, உள்ளிருக்கும் போட்டியளர்களுக்கு இடையேயும் கடும் வாக்குவாதம் எழுந்தது. இதையடுத்து, அனைவரும் பார்வதி-கம்ருதீனுக்கு எதிராக திரும்பினர்.
பிக்பாஸின் சனிக்கிழமை எபிசோடில் பார்வதி மற்றும் கம்ருதீனின் செய்கைகளுக்கு விஜய் சேதுபதி கடும் கண்டம் தெரிவித்தார். அதோடு மட்டுமல்லாமல், “நீங்கள் செய்திருக்கும் வேலைக்கு, இருவரும் வீட்டிற்கு சென்றால் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பார்கள்” என்று கூறி ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு கிளம்பலாம் என்று கூறி ரெட் கார்ட் காண்பித்தார்.
என்ன ஆகும்?
வழக்கமாக, பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து ஒவ்வொருவராக வெளியேறும் போது, அவர்கள் எத்தனை நாட்கள் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு அத்தனை நாள் சம்பளம் கிடைக்கும். இறுதிப்போட்டிக்கு சென்று வின்னர் அல்லது ரன்னர் அப் பட்டம் பெருகிறார்கள் என்றால், அவர்களுக்கு பரிசுத்தொகையுடன் சேர்ந்து சம்பளத்தாெகை வழங்கப்படும். ஆனால், ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்படும் போட்டியாளர்களுக்கு அப்படியல்ல. அவர்கள், 90 நாட்கள் வீட்டில் இருந்ததற்கான சம்பளம் எதுவும் அவர்களுக்கு கிடைக்காதாம். அதைத்தாண்டி, அனைவருமே வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் போது அவர்களுக்கு ஏவி போடப்படும். அதுவும் கிடையாது. வழியனுப்பி வைக்க மேடைக்கு அழைக்கப்பட மாட்டார்கள். பிக்பாஸ் வீட்டின் கதவு திறந்தவுடன், வெளியேற்றப்பட்டு, 24 மணி நேரம் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள். அதே போல, கிஃப்டாக எதுவும் தரப்படாது, அதற்கு பின்னர் அவர்களுக்கு பிக்பாஸில் வாய்ப்பும் அளிக்கப்படாது என கூறப்படுகிறது.
ஒரு பைசா லாபம் இல்லை…
பார்வதியும் கம்ருதீனும் இந்த சீசன் பிக்பாஸில் போட்டியாளர்களாக நுழைந்து, சமூகத்தில் கெட்ட பெயர் வாங்கி, ஒரு பைசா கூட லாபம் பார்க்காததுதான் இப்போது மிச்சம். இருவருமே தனித்தனியாக இருந்த போது நல்ல ப்ளேயர்களாக இருந்ததாகவும், ஒன்று சேர்ந்து காதலர்கள் ஆன பிறகுதான், இப்படி டாக்ஸிக்காக மாறிவிட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். இவர்கள் இருவரும், இப்போது இவர்கள் இருவரும் தனித்தனியே வந்து வெளியில் பேசினால்தான், இவர்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கின்றனர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
ஆதரவாக நின்ற பிரபலம்:
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து சில வாரங்களுக்கு முன்பு எவிக்ட் ஆன திவாகர், பார்வதிக்கு ஆதரவாக பேசியுள்ளார். செய்தியாளர்கள் மத்தியில் சமீபத்தில் பேசிய அவர், “பார்வதிக்கு ரெட் கார்ட் கொடுத்தது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கேமில் மாற்றி மாற்றி தள்ளி விடுவது இயல்புதான். இதே, சபரி மட்டும் பார்வதியை தள்ளி விடலயா? இப்போது முதுகுல குத்தி இருக்காங்க. பார்வதி ஒரு நல்ல பிளேயர், மதுரைல இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தோம். பார்வதி 90 நாட்கள் வரை வந்துடுச்சி, அவங்கதான் டைட்டில் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நெனச்சேன்” என்று பேசியிருக்கிறார்.
அதே போல, பிக்பாஸ் போட்டி விமர்சகராக இருக்கும் ஃபேட்மேன் ரவீந்திரனும் இதே போல பேசியிருக்கிறார். பார்வதி செய்ததை நியாயப்படுத்த விரும்பவில்லை என்றும், இருப்பினும் சான்ட்ரா தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை இப்படி பயன்படுத்திக்கொண்டதாகவும் பேசியிருக்கின்றார். மேலும், பார்வதியை கண்டண்ட்டிற்காக உபோகித்துக்கொண்டு இப்போது வெளியேற்றியிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
டாப் 5 போட்டியாளர்கள்:
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இப்போது மீதம் இருப்பதும் 6 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே. கானா வினோத், அரோரா, விக்கல்ஸ் விக்ரம், திவ்யாக, சபரி உள்ளிட்டோர்தான் அந்த போட்டியாளர்கள். இதில், அரோரா ஏற்கனவே டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்கை வென்று விட்டார். இதனால், அவர் நேரடியாக ஃபைனல்ஸிற்கு செல்கிறார். இப்போது, டைட்டில் வின்னர் ஆவப்போவது யார் என்பதை வரும் கடைசி வாரம்தான் முடிவு செய்யும்.
