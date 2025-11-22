English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  வாட்டர் மெலன் ஸ்டாருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? வைரலாகும் போட்டோ..

வாட்டர் மெலன் ஸ்டாருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? வைரலாகும் போட்டோ..

Watermelon Star Diwakar Rumored Wedding Photo : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக இடம் பெற்றிருந்த திவாகர், சமீபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதையடுத்து இவருக்கு திருமணமானதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:52 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9ல் இருந்து வெளியேறிய திவாகர்!
  • இவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா?
  • வைரலாகும் புகைப்படம்..

வாட்டர் மெலன் ஸ்டாருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? வைரலாகும் போட்டோ..

Watermelon Star Diwakar Rumored Wedding Photo : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசன் சமீபத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதனை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். 

திவாகர் வெளியேற்றம்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள் முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தவரே திவாகர்தான். கேமராவை எங்கு பார்த்தாலும், தனது சிக்னேச்சரான கஜினி தர்பூசணி ஸ்டெப்பை போடுவது இவருடைய பழக்கம். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்த சமயத்தில், காலையில் எழுவது, நடனமாடுவது, பின்பு ரீல்ஸ் செய்வது, பிக்பாஸ் கொடுக்கும் டாஸ்க்கை செய்வது ஆகியவை இவரது வழக்கங்கள். இதற்கிடையில், நிகழ்ச்சியில் அவ்வப்போது அவர் பிறரை இழிவாக பேசியதும், ‘தகுதி-தராதாரம்’ குறித்து பேசியதும் வைரலானது. இதனால், பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கும் ஆளாக்கப்பட்டார்.

தொழில் ரீதியாக தன்னை மருத்துவர் என்று சொல்லும் திவாகர், தனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்று பலமுறை பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியலும் நேர்காணல்களிலும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால், இப்போது அவரது போட்டோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இதில் அவர் மணக்கோலத்தில் இருப்பது போன்று காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வைரலாகும் போட்டோ:

வாட்டர்மெலன்ஸ் ஸ்டார் திவாகர், கோட் சூட் போட்டுக்கொண்டு, கழுத்தில் மாலை அணிந்து கொண்டு ஒரு பெண்ணுக்கு அருகில் நிற்பது போலவும், அவர்களுக்கு பின்னால் திருமண மேடை பேக்-கிரவுண்ட் இருப்பதும் தெரிகிறது. அது மட்டுமன்றி, அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு தேதியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம் 4ஆம் தேதி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இது உண்மையா?

திவாகர், இதுவரை எந்த இடத்திலும் தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என கூறியதில்லை. இந்த புகைப்படம் எடிட் செய்யப்பட்டதா இல்லையா என்பது குறித்த தகவலும் வெளிவராமல் இருக்கிறது. எனவே, அவராகவே முன்வந்து இது குறித்து பேசினால்தான், உண்மை என்ன என்பது தெரியும்.

விஜய் டிவி ஷோவில்..

திவாகருக்கு, அவர் பதிவிட்ட ரீல்ஸ்களே பெரிய ஏற்றத்தை கொடுத்தது. இதையடுத்து, அவருக்கு இன்னும் பெரிய திரையான பிக்பாஸில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த நிலையில், அதே சேனலில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ‘அது இது எது’ நிகழ்ச்சியில் சிரிச்சா போச்சு ரவுண்டில் திவாகர் பங்கேற்பாளராக வந்திருக்கிறார். இவர் தொடர்ந்து அதே சேனலுடன் பிற நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக சேர்ந்து பயணிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிக் பாஸ் 9:

முதல் சீசன் முதல் ஏழாவது சீசன் வரை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமல்ஹாசன், 8வது சீசன் முதல் இதிலிருந்து விலகுவதாக கூறிவிட்டார். இந்த பொறுப்பு தற்போது விஜய் சேதுபதியிடம் உள்ளது. கமல் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து புரியாமல் சொல்லி வந்தார், விஜய் சேதுபதி எது நிதர்சனமோ அதனை நேரடியாக கூறி வருகிறார். இவரது ஹோஸ்டிங் ஒரு சிலருக்கு பிடித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாவது சீசனில், பல டிஜிட்டல் முகங்கள் போட்டியாளர்களாக இருந்தனர்.

தற்போது 50வது நாளை நெருங்கப்போகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், ஒவ்வொரு வாரமும் போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், கடந்த வாரம், வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் என்று தன்னைத்தானே அழைத்துக்கொள்ளும் திவாகர் வெளியேறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | “பிக்பாஸ் 9 போட்டியாளர்கள் எல்லாருமே Worst!” எவிக்ட் ஆன திவாகர் சொல்லும் விஷயம்..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : Watermelon திவாகர் அவுட்! 40 நாளில் எவ்வளவு சம்பாதித்தார் தெரியுமா?

