பிக்பாஸ் 9 : ச்சீ..அரோராவிடம் உள்ளாடை குறித்து பேசிய கம்ருதின்! இது என்ன புது சர்ச்சை..

BB 9 Kamurudin Talking About Innerwear With Aurora : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நாமினேட் ஆகியிருப்பது யார் என்பத குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, கம்ருதீன்-அரோரா இடையே நடந்த மோதல் குறித்தும் ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:32 PM IST
பிக்பாஸ் 9 : ச்சீ..அரோராவிடம் உள்ளாடை குறித்து பேசிய கம்ருதின்! இது என்ன புது சர்ச்சை..

BB 9 Kamurudin Talking About Innerwear With Aurora : தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதிகம் பார்க்கும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ் 9. இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று, போட்டியாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நாமினேட் செய்திருக்கின்றனர். வார இறுதியில் நாமினேட் செய்யப்பட்டவர்களிள் ஒருவர் அல்லது இருவர் எவிக்ட் ஆவார்கள். இதைத்தொடர்ந்து அரோராவிற்கும் கம்ருதினிற்கும் நடந்த மோதல், வைரலாகி வருகிறது.

அரோரா-கம்ருதின் மோதல்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், ஆரம்பத்தில் நிறைய காதல் கண்டெண்டுகள் வெளிவந்தன. இதில், முக்கியமாக துஷார்-அரோரா மற்றும் கம்ருதின்-பார்வதி குறித்த கண்டெண்ட்தான் ஹைலைட்டாக இருந்தன. சமீபத்தில் நடந்த டாஸ்கிற்காக, கம்ருதின் ரெமோ சிவகார்த்திகேயன் கெட்-அப் போட்டிருந்தார். இதற்கான பொருட்களை அராேராவிடம் இருந்து வாங்கியிருந்தார். இதை திரும்ப கொடுக்கும் போது இருவருக்கும் இடையே வெவ்வேறு பிரச்சனைகளால் மோதல் ஏற்பட்டது.

உள்ளாடை குறித்து பேச்சு..

கம்ருதின், அரோராவின் கம்மலை கழற்றி கொடுக்கும் போது, “நெக்லஸ் இருக்கு, அதை நான் திரும்ப கொடுத்துட்றேன். வேறு ஏதாவது, ஜட்டி கிட்டி ஏதேனும் கொடுத்திருக்கிறீர்களா?” என்று அரோராவிடம் கேட்டார். உடனே, அருகில் இருந்த அமித் “கம்ருதின்” என்று கடிந்து கொண்டார். ஆதிரை, “இல்லை அவரை அப்படி பேச விடுங்கள்” என்று நக்கலாக கூறினார். இப்படியே இவர்களுக்குள் மோதல் ஆரம்பிக்க, பேச்சு துஷார் பற்றி சென்றது.

இதில், துஷார் சில வாரங்களுக்கு முன்பு எவிக்ட் ஆகிவிட, அரோரா அவர் குறித்து கம்ருதினிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசி வந்தார். கம்ருதின் இன்று அதை பொது சபையில் போட்டு உடைத்து விட்டார். துஷார் குறித்த சில விஷயங்களை சண்டையில் கூறிய கம்ருதின், இதையெல்லாம் அரோராதான் கூறியதாக சொன்னார். அரோரா, நான் அப்படி கூறவே இல்லை என்று சண்டை போட்டார். இருவரும் மாறி மாறி கத்தினர். பின்னர் அரோரா அழுதுகொண்டே வெளியில் சென்று விட்டார்.

ச்சீ..இப்படியா?

ஏற்கனவே, கம்ருதின் பார்வதியிடம் பேசுவது மற்றும் நடந்து கொள்ளும் விதம் அனைத்தும் மக்களை முகம் சுளிக்க வைக்கும் வகையில் இருக்கிறது. இதை விஜய் சேதுபதியும் வீக்-எண்ட் எபிசோடில் கேட்காமல் இருப்பதால் இவர்களுக்கு திமிர் அதிகரித்து விட்டதாக ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த நிலையில், இப்போது, அரோராவிடமும் இப்படி வரம்பு மீறி பேசுவதை பார்த்த ரசிகர்கள், “ச்சி..என்ன இவர் இப்படி பேசுகிறார்?” என்று இவர் குறித்து இணையத்தில் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

இந்த வார நாமினேஷன்:

இந்த வாரத்தின் நாமினேஷன், சிறிது வித்தியாசமான முறையில் நடக்கும் என்று பிக்பாஸ் அறிவித்தார். போட்டியாளர்கள், ஒவ்வொருவராக கார்டன் ஏரியாவில் இருக்கும் பேனா மற்றும் பேப்பரில் யாரை நமினேட் செய்ய விரும்புகிறார்களோ அவர்களின் பெயரை எழுதி, நாமினேட் செய்வதற்கான காரணத்தை கேமராவில் கூறி விட்டு, பேப்பரை கசக்கி வெளியே வீசி விட வேண்டும். இதன்படி, ரம்யா, கம்ருதின், FJ, வியானா, சபரி உள்ளிட்டோர் நாமினேட் செய்யபட்டுள்ளனர்.

கடந்த வார எவிக்ஷன்:

வார இறுதி எபிசோட், நேற்று முடிந்தது. இதில், வைல்ட் கார்டில் ஜோடியாக வந்த பிரஜின் சாண்டராவில் தம்பதியில் இருந்து, ஒரு புறா வெளியில் பறந்துள்ளது. வாக்கு குறைவாக பெற்றிருந்த பிரஜின் வெளியேற்றப்பட்டார். இதையடுத்து, சாண்ட்ரா இப்போது தனியாக கேம் ஆடும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : எதிர்பாராத எவிக்ஷன்.. பிரஜின் வெளியேற்றம்! இதுவரை வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு?

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! உறுதியாக சொல்லும் முன்னாள் போட்டியாளர்..

