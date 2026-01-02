English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிக்பாஸ் 9 : காருக்குள் களேபரம்..சாண்ட்ராவை அசிங்கமாக பேசிய கம்ருதின்! முதுகில் குத்திய பார்வதி

BB 9 Tamil Fight Erupts Between Kamrudin Sandra : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இதில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க் தற்போது நடந்த போது சாண்ட்ராவுக்கும் நடந்த சண்டையின் ப்ரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 2, 2026, 11:25 AM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ் ஃபினாலே டாஸ்க்
  • கம்ருதின் - சாண்ட்ரா பிரச்சனை
  • காருக்குள் களேபரம்!

BB 9 Tamil Fight Erupts Between Kamrudin Sandra : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் தற்போது விருவிருப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இதை பார்ப்பவர்கள் பலர், நாளுக்கு நாள் இந்த போட்டி டாக்ஸிக் ஆக மாறி வருவதாக கூறி வருகின்றனர். அதை நிரூபிக்கும் வகையில், இன்றைய ப்ரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 : 

விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 9, இதுவரை எந்த சீசனிலும் இல்லாத அளவிற்கு மோசமான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. இதை பார்ப்பவர்கள் பலரும், இந்நிகழ்ச்சி ‘டாக்சிக் குடோனாக’ மாறி விட்டதாக கூறி வருகின்றனர். காரணம், இதில் டாஸ்கில் விளையாடும் போது கூட பர்சனல் ஆக அட்டாக் செய்வது, ஸ்போர்டிவ்-ஆக இல்லாமல் அனைத்திற்கும் குத்தம் கண்டு பிடிப்பது என இருக்கின்றனர்.

பிற சீசன்களில், இறுதிப்போட்டிக்கு முந்தைய சில வாரங்களிலேயே யார் வெற்றியாளர் என்பதை ரசிகர்கள் ஓரளவிற்கு கணித்து விடுவார்கள். ஆனால், இந்த சீசனில் இப்படி யாருமே அப்படி இல்லை என்பது பலருடைய கூற்றாக உள்ளது. அந்த வாரம் முழுக்க நடக்கும் விஷயங்களை, வீக்-எண்டில் பேச வேண்டிய விஜய் சேதுபதியும் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு பாடம் எடுப்பது போல கத்திக்கொண்டே இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுகிறது. இத்தனையையும் தாண்டி 89வது நாளை தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது.

Ticket To Finale Task : 

இறுதிப்போட்டி நெருங்குவதால், தற்போது பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்குகள் நடந்து வருகிறது. இதில் சுபிக்ஷா, பார்வதி, சபரி என சில போட்டியாளர்கள் சில டாஸ்குகளை வென்று பாய்ண்ட்ஸை எடுத்துள்ளனர். இந்த பாேட்டியின் ஒரு பகுதியாக, புது டாஸ்க் ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அதில், ஒரு காருக்குள், போட்டியாளர்கள் அனைவரும் இருக்க வேண்டும். இந்த கார் டாஸ்கில் சாண்ட்ராவுக்கு அருகில் கம்ருதினும் பார்வதியும் அமர்ந்திருந்தனர். அப்போது பார்வதியை சாண்ட்ரா ‘பொறுக்கி’ என கூறினார். இதையடுத்து கம்ருதின் சாண்ட்ராவை பொறுக்கி என திட்டினார். சாண்ட்ரா, “நான் என்ன உன்ன மாதிரி பொறுக்கித்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கேன்?” என்று கூறினார். இப்படியே இவர்களுக்குள் சண்டை அதிகமானது.

கம்ருதின் சாண்ட்ராவை “பெரிய இவ அவ..மூஞ்சப்பாரு நல்லா..” என வாய்க்கு வந்தபடி பேசினார். இடையில் சில தகாத வார்த்தைகளும் பரிமாறப்பட்டன. இதையடுத்து சாண்ட்ராவிற்கு சிறிது நேரத்தில் மயக்கம் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

கமு-பாருவின் காதல்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்த சில நாட்களுக்கு பிறகு, பார்வதி-கம்ருதினின் காதலும் ஆரம்பித்தது. இதுவும் கண்டெண்டிற்காகத்தான் என நினைத்துக்கொண்டிருந்த போட்டியாளர்களுக்கு, அதுவே ஒரு கட்டத்தில் கடுப்பான விஷயமாக மாறியது. இடையில் ‘பேட் டச்’ பிரச்சனை எழுந்த போது ஒருவரை ஒருவர் ரொம்ப மட்டமாக பேசிக்கொண்டனர். இப்பாேது இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சுற்றுகின்றனர். இதனால், இருவரையும் ஷோவை விட்டே வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பது பலரது கோரிக்கையாக உள்ளது.

