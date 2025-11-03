பிக்பாஸ் 9 : வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்கள் வருகை..பற்றியெரியும் வீடு! நடப்பது என்ன?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
Bigg Boss 9 Wildcard Contestants : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசனில் பலவித எதிர்பாராத ட்விஸ்டகள் நிகழ்ந்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:36 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ்
  • வைல்ட் கார்டால் சூடு பிடித்த ஆட்டம்..
  • இதோ முழு விவரம்!

Bigg Boss 9 Wildcard Contestants : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்று, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதில், புதிதாக் நான்கு வைல்ட் கார்ட் பாேட்டியாளர்கள் களமிறங்கி இருக்கின்றனர். அவர்கள் பேசியிருக்கும் விஷயங்கள் ஏற்கனவே இருந்த பழைய போட்டியாளர்களை திடுக்கிட செய்துள்ளது.

பிக்பாஸ் 9 : 

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முதல் 7 சீசன்களை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க, கடைசி இரண்டு சீசன்களை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். தற்போது நடந்து வரும் 9வது சீசனில் திவாகர், பார்வதி, கம்ருதீன், பிரவீன், சபரி, விக்கல்ஸ் விக்ரம், அரோரா என பலர் முக்கிய பாேட்டியாளர்களாக இருக்கின்றனர்.

வந்த முதல் நாளில் இருந்தே பிரச்சனையுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து, ஒவ்வொரு வாரமும், ஒவ்வொரு போட்டியாளராக எவிக்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் மக்கள், போட்டியாளர்கள் விளையாட்டை தவிர்த்து பிற விஷயங்களை பற்றி அதிகமாக பேசுவதாகவும், சண்டையிட்டு கத்திக்கொண்டே இருப்பதாகவும் கூறி வருகின்றனர். இதைத்தாண்டி, ஒரு சில போட்டியாளர்கள் லவ் கண்டெண்ட் என்கிற பெயரில் 18+ ஆக பேசுவதும் பலருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது.

கடந்த வார எபிசோடில் அனைவரையும் லெஃப்ட்-ரைட் வாங்கிய விஜய் சேதுபதி, உங்கள் விளையாட்டை பார்ப்பதில் எந்த சுவாரஸ்யமும் இல்லை என்று தெரிவித்தார். எப்போதும் அதிகமாக கத்திக்கொண்டு, சண்டை போட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவரும் அமைதியாகினர்.

வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்கள்:

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எப்போதும் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்கள் உள்நுழைவது வழக்கம். பாேட்டி ஆரம்பித்து நான்கு வாரங்களே முடிந்திருக்கும் நிலையில், புதிதாக நான்கு போட்டியாளர்கள் வைல்ட் கார்டில் நுழைந்திருக்கின்றனர். இதில், பிரஜின் மற்றும் சாண்ட்ரா ஏமி ஆகியோர் தம்பதிகளாக உள் நுழைந்துள்ளனர். தமிழ் பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே, இப்படி தம்பதிகள் ஒன்றாக வைல்ட் கார்டில் வருவது இதுதான் முதன்முறை.

கூடவே, தமிழ் சீரியல் நடிகை திவ்யா கணேஷ் மற்றும் அமித் பார்கவ் உள்ளிட்டோரும் நுழைந்தனர். வந்த புதிதிலேயே பிற போட்டியாளர்களை இவர்கள் வெளுத்து கட்டிய ப்ரோமோவும் வைரலானது.

பிரஜினும் சாண்ட்ராவும், பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் தாங்கள் போட்டிக்குள் வந்த காரணத்தை எழுதி கொடுக்க, அதனை கிழித்து போட்டதும் வைரலானது. இதையடுத்து, பின்னால் வந்த திவ்யா மற்றும் அமித்தும் போட்டியாளர்களை ஒவ்வொருவராக விமர்சனம் செய்தனர்.

கம்ருதின்-பார்வதி பிரச்சனை:

கம்ருதினும் பார்வதியும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்தது முதலே நண்பர்களாகவும் நெருக்கமானவர்களாகவும் இருந்தனர். வைல்ட் கார்டில் உள்ளே வந்தவர்கள், அவர்கள் கேமரா முன்பு பேசிய விஷயம் வைரலானது குறித்து பேச, இதனால் இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் பிரச்சனை வெடித்தது. பார்வதி, கம்ருதினை பற்றி பின்னால் பேசியதாக வெளியில் இருந்து வந்த போட்டியாளர்கள் கூறியது எரியும் தீயில் எண்ணெயை ஊற்றியது போல இருந்தது.

பார்வதி பேசியது..

வைல்ட் கார்ட் பாேட்டியார்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்து, ஒரு நாள் சென்று விட்டதை அடுத்து, பார்வதி அவர்கள் பர்ஃபாமன்ஸை விமர்சித்து பேசியதும் வைரலாகி வருகிறது. இவ்வளவு தங்களை குறை கூறிய பிரஜின், இங்கு வந்து காெசு அடித்து கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். இப்போது ஃபையர் மோடில் இருக்கும் அவர், தன் விளையாட்டை சரிவர ஆடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

