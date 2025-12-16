English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிக்பாஸ் 9 : கமல்ஹாசனை மிஞ்சிய விஜய் சேதுபதி! எந்த விஷயத்தில்? ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்வது இதுதான்

பிக்பாஸ் 9 : கமல்ஹாசனை மிஞ்சிய விஜய் சேதுபதி! எந்த விஷயத்தில்? ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்வது இதுதான்

Bigg Boss 9 Host Vijay Sethupathi Faces Criticisms : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி வருவதை ஒட்டி, விஜய் சேதுபதி குறித்து ஊரே பேசிவரும் விஷயம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:08 PM IST

Bigg Boss 9 Host Vijay Sethupathi Faces Criticisms : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக் பாஸ். இதன் ஒன்பதாவது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து விமர்சனங்கள் வைரலாக பரவி வருகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9:

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முந்தைய தொகுப்பாளராக இருந்தவர் கமல்ஹாசன். ஏழாவது சீசன் வரை இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த இவர், எட்டாவது சீதனில் இருந்து தான் இதில் தொகுப்பாளராக தொடர் போவதில்லை என்று கூறி இதிலிருந்து விலகிவிட்டார். அதன் பிறகு அவரது தொகுப்பாளர் பதவிக்கு வந்தவர் விஜய் சேதுபதி. நடிகராகவும், மக்களுக்குப் பிடித்த செலிபிரிட்டியாகவும் இருந்த விஜய் சேதுபதி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளராகவும் அறியப்படுகிறார்.

விஜய் சேதுபதி, தொகுப்பாளராக ஆன புதிதில் அவருக்கும் கமல்ஹாசனுக்குமான ஒப்பிடுதல் மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருந்தன. அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு வழியாக சீசன் 8ஐ முடித்த இவர், இப்போது ஒன்பதாவது சீசனிலும் தொகுப்பாளராக தொடர்கிறார். ஆனால் இந்த முறை, அவரது தொகுத்து வழங்கும் யுக்தியில் பல மாற்றங்கள் தெரிவதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்..

கடும் விமர்சனம்! 

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய பின்பு அந்தந்த போட்டியாளர்களுக்கு என ரசிகர் கூட்டம் ஒன்று உருவாகிவிடும். அவர்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் வீட்டில் நடக்கையில், அதனை வார இறுதி எபிசோடில் தொகுப்பாளர் சுட்டிக்காட்டி பேசவில்லை என்றாலோ, அவர்களை தொகுப்பாளர் கண்டிக்கும் விதம் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலோ அது இணையத்தில் கடும் கண்டனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும். இதற்கு, கமல்ஹாசனும் விஜய் சேதுபதியும் விதவிளக்கல்ல. 

பிக் பாஸ் சீசன் 7ல் பிரதீப் ரெட் கார்ட் வாங்கிய போது கமல்ஹாசன் ரசிகர்களால் கடும் கண்டனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். இவரைப் பற்றிய பேச்சு இணையத்தில் நெகட்டிவ்வாக மாறியது. இவர் இந்த சீசனுடன் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விலகியதற்கு காரணம் இந்த சர்ச்சை தான் என்று சொல்லப்படுவது உண்டு. ஆனால் இப்படி விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவதில் கமல்ஹாசனை மிஞ்சி இருக்கிறார் விஜய் சேதுபதி. 

விஜய் சேதுபதி மீதான விமர்சனம்!

ஒரு தொகுப்பாளர் போட்டியாளர்கள் என்கிற மனநிலையை தாண்டி, தலைமை ஆசிரியர் பள்ளி குழந்தைகள் போன்ற உணர்வை, வார இறுதி எபிசோடுகள் தருவதாக பல ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். காரணம், யாராவது பேச வேண்டும் என்றால் அவர்களை “எழுந்து நின்று பேசுங்கள்”என்று விஜய் சேதுபதி அதிகாரமாக அதட்டுவதும், அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்துவிட்டு அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டால், எல்லா ஆசிரியர்களும் சொல்வது போல “நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று இதை சொல்லவில்லை.. தயவுசெய்து திருந்துங்கள்” என்று சொல்வதும் அக்மார்க் பள்ளி கால டயலாக் போல இருப்பதாக ரசிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கலாய்த்த போட்டியாளர்கள்

சில நாட்களுக்கு முன்பு, பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் கானா வினோத், கம்ருதின் மற்றும் FJ ஆகியோர் அமர்ந்து, விஜய் சேதுபதி தங்களை அனுகும் விதம் குறித்து கமெண்ட் அடித்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஏதாவது பேசினால் விஜய் சேதுபதி உட்கார சொல்லி விடுவதாகவும், தங்கள் மீது கோபம் என்றால் அவர்களை பேசவே விடுவதில்லை என்றும் பேசிக்காெண்டனர். வெளியில் ரசிகர்களும் கூட இவர் போட்டியாளர்களை பேச விடாமல் ஆஃப் செய்வதாக கூறுகின்றனர். இதன் பிறகாவது, இவர் தனது தொகுத்து வழங்கும் முறையை மாற்றி, போட்டியாளர்களை கொஞ்சம் பேச விடலாம் என்பது மக்களின் கருத்தாக உள்ளது.

Bigg Boss 9BB 9 TamilCriticismsVijay SethupathiKamal Haasan

