பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் சாதிய பேச்சு? இதெல்லாம் சரியா? ரசிகர்கள் காட்டம்!

BB 9 Tamil Kamrudin Cast Statement : தமிழ் திரையுலகில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரிாயாலிட்டி ஷோவாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியில் எழும் சில கருத்துகள், சமூகத்திலும் புயலை கிளப்பி விடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து குறித்த பேச்சுதான் தற்போதும் எழுந்துள்ளது.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி:
2017ஆம் ஆண்டில் தமிழில் தொடங்கிய பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பத்தில் தொகுத்து வழங்கியவர், கமல்ஹாசன். இவர், கடந்த 7வது சீசனுடன் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து தொகுத்து வழங்க போவதில்லை என்று தெரிவித்தார். இதைத்தொடர்ந்து, விஜய் சேதுபதி இதற்கு புது ஹாேஸ்டாக மாறினார்.
கமல்ஹாசன், வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல, சில விஷயங்களை இலைமறை காய்மறைவாக சொன்னால், விஜய் சேதுபதி நேரடியாக நெற்றியில் அடித்தார் போல உண்மைகளை போட்டு உடைக்கிறார். இப்படியே, கடந்த சீசன் மற்றும் இந்த சீசன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது.
சாதிய ரீதியிலான பேச்சு..?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், ஆரம்பம் முதலே விறுவிறுப்பாக சென்று வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில், போட்டியாளர்கள் தங்களுக்குள் அடித்துக்கொள்வதும் அவர்கள் குறித்து பர்சனலாக பேசிக்கொள்வதும் அடிக்கடி வீடியோவாக வைரலாகிறது. ஆனால், அந்த போட்டியாளர்களே பர்சனலாக பேசுகிறேன் என்ற பெயரில் சர்ச்சையாக பேசுவது சமூகத்தில் பலவித பேச்சுகளை எழுப்புகிறது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், முக்கிய போட்டியாளர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சுபிக்ஷா. மீனவ பெண்ணான இவர், சொந்தமாக மீன் ஊறுகாய் விற்கும் தொழிலும் செய்து வருகிறார். அது மட்டுமன்றி, தமிழில் முதன்முறையாக கடலிற்கு சென்று வ்லாக் செய்யும் யூடியூபர் என்கிற பெயரையும் இவர் பெற்றிருக்கிறார். இந்த பெண் குறித்து சக போட்டியாளர் கம்ருதீன் பேசியிருப்பதுதான் சர்ச்சையாகி இருக்கிறது.
பிக் பாஸ் நிகழ்சியில் சாதிய ரீதியிலான இந்த பேச்சு கண்டிக்கத்தக்கது.
இதைக்குறித்து பேசாமல் @VijaySethuOffl அவர்களும் கடந்து சென்றிருப்பது வியப்பாக உள்ளது.!#BiggBossTamil9 #Subiksha#Kamrudinpic.twitter.com/ieakTEwJW8
— சுதன் NTK (@SuthanNayagam) October 20, 2025
இந்த வீடியோவில் கம்ருதீன் சுபிக்ஷாவிடம், “நீ இப்படியெல்லாம் பேசாதே..அது நீ எப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாய், நீ எங்கிருந்துவருகிறாய் என்பதை காண்பிக்கிறது..” என்று கூறினார். அதற்கு சுபிக்ஷா, “எங்கிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்றால் என்ன? தேவையில்லாமல் பேசாதீர்கள்” என்றார். உடனே கம்ருதீன், “நீ கையை இறக்கி பேசு, நான் இங்கே கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வந்திருக்கிறேன்..” என்றார். தற்போது, இந்த சூடான உரையாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏற்கனவே எழுந்த பிரச்சனை..
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள், முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தவர், தர்பூசணி ஸ்டார் என்றழைக்கப்படும் திவாகர். இவர், ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில் கெட்ட பெயரை சம்பாதித்து விட்டு சென்றவர். காரணம், நெல்லையில் கவின் கொலை வழக்கு குறித்து ஒரு பேட்டியில் பேசிய அவர், கொலை செய்த சர்ஜித்தை தனது சாதி என்று கூறி, காதலிப்பவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு பங்கம் விளைவிக்காதவாறு காதலிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இது, பெரும் புயலை கிளப்பியது. இவர், பிக்பாஸிற்கு சென்ற போதிலிருந்தே இவரை பலரும் சாதியவாதி என்று கூறி வந்தனர்.
இது சரியா?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவர்கள் பலர், இதனை சமூகத்தின் வெளிபாடாக எடுத்து கொள்கின்றனர். அப்படி இருக்கையில், இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துபவர்கள் பொருப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதும் அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. இது குறித்து, வார இறுதி எபிசோடில் விஜய் சேதுபதி கேள்வியெழுப்பலாம் என்று ரசிகர்கள் சிலர் இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர்.
