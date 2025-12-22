பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி-கம்ருதின் காதல் கதம் கதம்! Chair-ஐ தூக்கிப்போட்டு சண்டை!

Bigg Boss 9 VJ Parvathy Kamruddin Fighting : மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இதன் 9வது சீசன், இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்ட இருக்கிறது. இதற்கிடையில், இத்தனை வாரங்களாக லவ் கண்டெண்ட் கொடுத்து வந்த பார்வதியும் கம்ருதினும் தற்போது சண்டை போட்டு வருவது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிக்பாஸ் 9:
விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, வாரா வாரம் பரபரப்பான நிகழ்வுகளுடன் நகர்ந்து வருகிறது. வாரா வாரம், ‘முக்கிய போட்டியாளர்கள்’ என்று நினைத்த பலர் எவிக்ட் ஆக, எஞ்சியிருக்கும் சிலர் கொடுக்கப்படும் டாஸ்கை ஏனோ தானோவென செய்து வருகின்றனர். ரசிகர்கள் மத்தியில், ஒன்பதாவது சீசனின் போட்டியாளர்கள்தான் இருப்பதிலேயே வொர்ஸ்டான போட்டியாளர்கள் என்கிற பெயரை பெற்றிருக்கின்றனர். இம்முறை வீக்-எண்ட் எபிசோடில் ஆதிரை மற்றும் FJ எவிக்ட் ஆகியிருக்கின்றனர். அதைத்தொடர்ந்து, பிக்பாஸ் வீட்டில் சில பூதாகரமான விஷயங்களும் நடைப்பெற்று வருகிறது.
கம்ருதின்-பார்வதி லவ்வுக்கு முற்றுப்புள்ளி!
பிக்பாஸ் 9 ஆரம்பித்த சில வாரங்களிலேயே பார்வதி-கம்ருதினுக்கு இடையே காதல் ஆரம்பித்து விட்டது. இவர்கள் ரொமான்டிக் ஆக பேசிய விஷயங்களும் இணையத்தில் வைரலானது. இதற்கிடையில் 18+ விஷயங்களை பேசியது, விதிமுறைகளை மீறி மைக்கை மாட்டாமல் இருந்தது என இருவருக்கும் எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கடுக்காக எழுந்தன. இதற்காக விஜய் சேதுபதியிடம் அர்ச்சனை வாங்கியுமே இருவரும் திருந்தவில்லை. தாங்கள் செய்வதைத்தான் செய்வோம் என்று பிடிவாதமாக இருப்பது பாேல, இவர்களின் நடவடிக்கை இருந்தது. இதற்கிடையே, கடந்த வீக்-எண்ட் எபிசோடிற்கு பிறகு பார்வதி-கம்ருதினுக்கு இடையே ஏதோ பிரச்சனை எழுந்திருக்கிறது. இதனால், கம்ருதின் பார்வதியை சத்தம் போடுவதும், அவரிடம் திமிராக பேசுவதும் ப்ரமோவில் இடம் பெற்றுள்ளது.
என்ன நடந்தது?
#Day78 #Promo2 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 - இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/xvJ3cdJlhG
— Vijay Television (@vijaytelevision) December 22, 2025
பார்வதி, கடந்த சில நாட்களாகவே தனது விளையாட்டில் சரியாக கவனம் செலுத்தாமல் ‘குடும்பத்தினர்’ எபிசோடை எதிர்நோக்கி கவலையாக இருந்தார். அவர்கள் வீட்டில் இருந்து வந்து தன்னிடம் யாராவது கேள்வி கேட்டால், தான் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் இருந்தார். இது குறித்து கம்ருதினிடமும் பார்வதி நிறைய பேசி இருக்கிறார். இதையடுத்து, பார்வதி தான் எதற்கு பயப்படுகிறேன் என்பதற்கான காரணத்தை கூறினார். அதாவது, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அனைவரும் புதிதாக நுழைந்திருந்த போது, தன்னை கம்ருதின் Bad Touch செய்தது போல தெரிந்ததாக திவாகரிடம் பாரு தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து கம்ருதினும் பார்வதியும் முன்னரே பேசியிருந்தாலும், கம்ருதின் திரும்ப திரும்ப அதை வைத்து பேசி இப்போது பாருவிடம் சண்டை போடுகிறார்.
இதை பேசித்தீர்த்துக்கொள்ள பார்வதி “இங்க வா பேபி..” என்று அழைத்தாலும் கம்ருதின் “பேபி கீபின்ன..வாயெல்லாம் ஒடச்சிருவேன்” என்கிறார். பார்வதியிடம் “நீ என்னை குழப்புக்கிட்டே இருக்க..” என்றும் “நீ என் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகளால் எனக்கு உன்னிடம் பழக பயமாக இருக்கிறது” என்றும் கூறுகிறார். இதுவரை எலும்பும் சதையுமாய் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக திரிந்து வந்த பார்வதியும் கம்ருதினும், இப்போது சண்டையிட்டு வருகின்றனர். இதுதான், இன்றைய ப்ரமோ கண்டெண்ட் ஆகவும் இருக்கிறது.
