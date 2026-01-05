பிக்பாஸ் 9 : பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறும் லக்கி போட்டியாளர் யார்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss 9 Money Box Task : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, தற்பாேது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இதில், பணப்பெட்டி டாஸ்க் நடந்து வருகிறது. இதையடுத்து, இதிலிருந்து பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு யார் வெளியேறப்போகிறார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 5, 2026, 02:21 PM IST
Bigg Boss 9 Money Box Task : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டப்போகிறது. இதனால், போட்டியும் நாளுக்கு நாள் கடுமையான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், பணப்பெட்டி டாஸ்கிற்கான ப்ரமோ, தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் 9 :

விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், பல எதிர்பாராத ட்விஸ்டுகள் அடிக்கடி நிகழ்ந்து வருகிறது. வலுவான போட்டியாளர்களாக கருதப்பட்ட பலர், இடையிடையே எவிக்ட் ஆகி வெளியேற, இன்னும் சில நாட்களில் இறுதிப்போட்டியே நடக்க இருக்கிறது. சமீபத்தில் சான்ட்ராவை கீழே தள்ளிவிட்டதால் விஜே பார்வதியும் கம்ருதீனும் ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறி இருக்கின்றனர். இருவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டது, பிக்பாஸ் வரலாற்றில் இதுவே முதன்முறையாகும்.

பணப்பெட்டி டாஸ்க்:

விஜே பார்வதி உள்ளே இருந்தவரை, அவர் கண்டிப்பாக ஃபைனலிஸ்ட்களுள் ஒருரவராக வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறி விட்டதால் இப்போது போட்டியின் நிலையானது மாறி வருகிறது. இதையடுத்து, இறுதி வாரத்திற்கு முந்தைய வாரமான இந்த வாரத்தில், தற்போது பணப்பெட்டி டாஸ்கானது நடந்து வருகிறது.

எப்போதும் போல இல்லாமல், இந்த டாஸ்கை விறுவிறுப்பாக்குவதற்காக, தற்போது புதிய விஷயங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது பெட்டி இருக்கும், ஆனால் அதில் பணத்தை சேர்க்க வேண்டியது போட்டியாளர்களின் பொறுப்பாகும். எப்போது பெட்டியை எடுக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ அப்போது பணத்தை எடுத்தால் போதும். அத்துடன், போட்டியாளர்களுக்கு இந்த பிக்பாஸ் பயணம் முடிந்து விடும். 

டாஸ்க் நம்பர் 1ல் கார்டன் ஏரியாவில் ஒரு கார் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். அதில் இருக்கும் ரூ.3 லட்சம் பணம் இருக்கும். எண்ட் பசர் அடிப்பதற்குள் எடுக்கும் பணத்தை அந்த பாக்ஸிற்குள் போட வேண்டும். பசர் அடித்த பின் போட்டியாளர்கள் எடுக்கும் பணம், செல்லாது. இவ்வாறு ப்ரமோவானது வெளியாகி இருக்கிறது.

பணப்பெட்டியை தூக்கப்போவது யார்?

பிக்பாஸில் வரும் அனைவருமே, டைட்டில் அடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைவதில்லை. தனக்கு பெயரும் புகழும் கிடைக்க வேண்டும் என நினைத்து சிலரும், பணத்திற்காக மட்டும் சிலரும் உள்நுழைகின்றனர். இருப்பினும், பணப்பெட்டி டாஸ்க் என்று வந்துவிட்டால் யார் அந்த பெட்டியை தூக்கப்போது என்பதை கணிக்கவே முடியாது. பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியை பொருத்தவரை, அரோரா தனது தோழி உள்ளே வந்தபோது, “பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு ஒடிறவா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவரது தோழி, “செருப்பு பிஞ்சிரும் ஒழுங்கா இருந்து விளையாடிட்டு வா” என்றார். டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்கையும் வென்றுள்ளது, அரோராதான். எனவே, அவர் பணப்பெட்டி டாஸ்கில் டிக்கெட்டை எடுப்பது, கொஞ்சம் சந்தேகம்தான்.

இவரைத்தாண்டி, விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் சபரி, டைட்டிலை வெல்ல நமக்கு வாய்ப்பிருக்கிறதா என்கிற டவுட்டில் உள்ளனர். இவர்களும் பணப்பெட்டியை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. இதைத்தாண்டி, சான்ட்ராவும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஆன போட்டியாளராக இருக்கிறார். இதனால், அவரும் பெட்டியை எடுக்கலாம். கானா வினோத் மற்றும் திவ்யாவிற்கு ரசிகர்கள் ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால், இவர்களில் இருவரில் யாராவது ஒருவர் டைட்டில் வெல்லலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால், பணப்பெட்டியை எடுக்கப்போவது யார் என்பது குறித்த ஆர்வம், ரசிகர்களுக்கு அதிகமாக எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

