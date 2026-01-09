பிக்பாஸ் 9 : ரூ.18 லட்சம் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறிய போட்டியாளர்! டைட்டில் வின்னர்னு நினைச்சோமே..

BB 9 Tamil Gana Vinoth Left With Money Box : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது பிக்பாஸ் சீசன் 9. இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் சில நாட்களில் இறுதி கட்டத்தை எட்டப் போவதை அடுத்து, இதிலிருந்து டைட்டில் வின்னர் ஆவார் என்று நினைத்த போட்டியாளர் ஒருவர் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பிக்பாஸ் 9:
மக்கள் மத்தியில் ரியாலிட்டி எழுச்சியாக இருக்கிறது பிக் பாஸ். கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போது 8வது சீசன் முதல் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். எப்போதும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்திற்காக வைரலாகும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இந்த முறை டாக்ஸிக் போட்டியாளர்களால் பிரபலமானது. சமீபத்தில், இந்த லவ் கன்டென்ட் கொடுத்து வந்த பார்வதி மற்றும் கம்ருதீன் இருவரும் ticket to finale கார் டாஸ்கில் சான்ட்ராவை தள்ளிவிட்டதால் Red Card கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இதே போட்டியாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களை கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
பணப்பெட்டி டாஸ்க்:
இறுதி வாரத்திற்கு முந்தைய வாரம் பணப்பெட்டியை வைத்து அதில் பணம் சேர்க்கும் டாஸ்க் போட்டியாளர்களிடையே நடைபெற்று வருகிறது. இதில், அரோரா, சபரி, திவ்யா, கானா வினோத் உள்ளிட்ட போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். இதற்கிடையே நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியில் எவிட் ஆன சில போட்டியாளர்களும் வீட்டிற்குள்ளே வந்து இறுதிப் போட்டிக்கு செல்லும் ஹவுஸ் மேட்ஸ் இடையே பழைய விஷயங்களை பேசி சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறின போட்டியாளர்!
பணப்பெட்டி டாஸ்கில், அனைத்து போட்டியாளர்களும் பணப்பெட்டியில் பணம் சேர்க்கின்றனர். யார் கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க்கை முடித்து தங்களால் முடிந்த அளவு டைமுக்குள் பணத்தை சேர்க்கின்றனரோ, அவர்களுக்கு தேவைப்படும் போது அந்த பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விடலாம். இதில், அனைவரும் டைட்டில் வின்னர் ஆக தகுதி இருப்பதாக கருதிய கானா வினோத் ரூ.18 லட்சம் பணப்பெட்டியுடன் போட்டியை விட்டு வெளியேறி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மனைவி பதிவு..
கானா வினோத்தின் மனைவி தனது கணவர் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறியது குறித்து பேசி வருபவர்களின் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதனால், இது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் ஆகியிருக்கிறது. நல்லா இருந்த கானா வினோத்தை, மூளைச்சலவை செய்து முன்னாள் போட்டியாளர்கள்தான் பணப்பெட்டியை எடுக்க வைத்திருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். அது மட்டுமல்லாமல், எளிய மக்களின் முகமாக இருந்த கானா வினோத் ஜெயிப்பது பிடிக்காமல் இப்படி அவர்கல் செய்தார்களா என்றும், ஏன் கீழே இருக்கும் மக்கள் மேலே வரக்கூடாதா என்றும் பலர் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
மக்கள் ஆதரவு இருந்த போட்டியாளர்..
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும் போட்டியாளர்களுள், மக்களின் ஆதரவு அதிகம் கொண்ட போட்டியாளராக இருந்தவர், கானா வினோத். இவர் இப்படி வெளியில் வந்ததால் அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிக்பாஸை ஃபாலோ செய்யாதவர்களும் கூட மிகுந்த சோகத்தில் உள்ளனர். அவர் இப்போது ரூ.18 லட்சத்துடன் வெளியே வந்திருக்கலாம். ஆனால், டைட்டில் வின்னர் ஆகியிருந்தால் ரூ.50 லட்சம் அவருக்கு பரிசாக கிடைத்திருக்கும். அதை இவர் தவற விட்டு விட்டதாக பலரும் ஆற்றாமையில் தகவல்களை பதிவிட்டு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
