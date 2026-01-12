பிக்பாஸ் 9ல் ரெட் கார்ட் வாங்கிய கம்ருதீன் – தற்போது ரசிகர்களை சந்தித்த புதிய போட்டோ வைரல்

Bigg Boss Red Card Kamrudin First Public Appearance : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்த கம்ருதீன், சில நாட்களுக்கு முன்பு ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டார். இவரது தற்போதைய நிலையை இங்கு பார்ப்போம்.
பிக்பாஸ் 9ல் பார்வதி-கம்ருதீன்:
விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வரும் நிகழ்ச்சி பிக்பாஸ் சீசன் 9. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பம் முதலே போட்டியாளர்கள் சிலர் நடந்து கொண்ட விதம், சர்ச்சையாக பார்க்கப்பட்டது. இதில் மக்களால் அதிகம் கவனிக்கப்பட்ட இரண்டு போட்டியாளர்கள்தான் பார்வதியும் கம்ருதீனும். இருவரும் தனித்தனியே இருந்த போது, தங்களின் கேம் மீது நன்றாக கவனம் செலுத்தி வந்தனர். ஆனால், ஒரு சேர லவ் கண்டென்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு, அதை தவிர்த்து வேறு எதையும் அவர்கள் செய்யவே இல்லை. எப்போதும் 18+ஆக பேசுவது, காதலை தவிர வேறு எதையும் செய்யாமல் இருப்பது போன்ற விஷயங்கள், ரசிகர்கள் மத்தியில் எரிச்சலை கிளப்பியது. இருப்பினும் இருவரையும் ரசிப்பவர்களும் இருக்கத்தான் செய்தனர்.
ரெட் கார்ட்:
பிக்பாஸில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே ரவுண்டில், கார் டாஸ்க் நடந்தது. இதில் பார்வதியும் கம்ருதீனும் சேர்ந்து திட்டமிட்டு சக போட்டியாளர் சான்ட்ராவை கீழே தள்ளினர். இவர்கள் தள்ளியது கூட பிரச்சனையில்லை, ஆனால் சான்ட்ராவிற்கு Panic Attack வந்தது தெரிந்தும், அவருக்கு உதவாதது, அவரை பலவந்தமாக தள்ளியது ரசிரக்களையும் ஹவுஸ் மேட்ஸையும் கொந்தளிக்க செய்தது. இதையடுத்து வார இறுதி எபிசோடில் விஜய் சேதுபதி இருவருக்கும் ரெட் கார்ட் கொடுத்து ‘வெளிய போங்க’ என்று கூறிவிட்டார்.
கம்ருதீன் வெளியே செல்லும் போது சக ஹவுஸ் மேட்ஸ்கள் அவரை “பார்வதி கூட மட்டும் சேர்ந்துராத” என்று கூறி அனுப்பினர். அவருக்கு ஆதரவாகவும் நின்றனர். இதையடுத்து, வெளியே வந்த பின், கம்ருதீன் இது குறித்து ஏதாவது பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் சில நாட்களுக்கு அமைதியாகவே இருந்தார்.
வெளியே வந்த பின் குத்தாட்டம்..
கம்ருதீன், சமீபத்தில் தனது ரசிகர்களை சென்னையில் சந்தித்துள்ளார். இவரை சந்திக்க, பெண்கள்-குழந்தைகள் என பலரும் வந்தனர். இதையடுத்து அவர் ரசிகர்கள் மத்தியில் குத்தாட்டம் போட்டுள்ளார். இது குறித்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் அவர் தன்னை மறந்து தனது ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து தாளத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆட்டம் போடுகிறார். இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்கள், கம்ருதீனை இப்படி பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.
காதல் தொடருமா?
பார்வதியும் கம்ருதீனும் பிக்பாஸ் 9 வீட்டிற்குள் இருந்த போதே அவ்வப்போது அடித்துக்கொள்வர். கம்ருதீன் தன்னை தொட்ட விதம் தனக்கு தவறாக தெரிந்ததாக, பார்வதி ஒரு முறை திவாகரிடம் சொன்னது, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் பெரும் பிரச்சனையை கிளப்பியது. இது குறித்த சண்டையின் போது பார்வதி கம்ருதீனை பார்த்து “இங்க வா பேபி..” என்று கூப்பிட, அதற்கு கம்ருதீன் “பேபி கீபின்ன..வாய கீயல்லாம் ஒடச்சிருவேன்..” என்று கூறியதும் வைரலானது. இப்படி வீட்டிற்குள்ளேயே தங்கள் காதலில் விரிசல் கண்ட இவர்கள், ரெட் கார்ட் வாங்கிய பின்பு, இதை தொடர்வது சந்தேகம்தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். எதுவாக இருப்பினும் இன்னும் சில நாட்கள் கடந்த பிறகுதான் தெரியும்.
மேலும் படிக்க | கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : 95 நாட்களில் கானா வினோத் பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு? 18 லட்சம் மட்டுமில்லை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ