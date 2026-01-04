English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிக்பாஸ் 9 : ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிறகும் திருந்தாத பார்வதி! வரிசையாக வெளியிட்ட பதிவுகள்..

பிக்பாஸ் 9 : ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிறகும் திருந்தாத பார்வதி! வரிசையாக வெளியிட்ட பதிவுகள்..

Bigg Boss 9 Parvathy Latest Post : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியில் வந்த பிறகும் பார்வதி வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் குறித்து இணையவாசிகள் அனைவரும் அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் குறித்து பேசி வருகின்றனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:20 PM IST
பிக்பாஸ் 9 : ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிறகும் திருந்தாத பார்வதி! வரிசையாக வெளியிட்ட பதிவுகள்..

Bigg Boss 9 Parvathy Latest Post : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, சமீபத்தில் ரெட் கார்ட் வாங்கி கம்ருதீனும் பார்வதியும் வெளியேறினார்கள். ஆனால், வெளியில் வந்த பிறகும் விஜே பார்வதி தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

பிக்பாஸ் 9 :

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. சமீபத்திய டிக்கெட் டு ஃபினாலே கார் டாஸ்கில் காரில் இருந்து சான்ட்ராவை கம்ருதீனும் பார்வதியும் தள்ளி விட்டனர். இது, பெரிய சர்ச்சைக்குள்ளானது. இதையடுத்து, விஜய் சேதுபதி கம்ருதீனுக்கும் பார்வதிக்கும் ரெட் கார்ட் காெடுத்து வெளியேற்றப்பட்டனர். இதில், கம்ருதீனை விட பார்வதிக்கு அதிக வெறுப்புகள் வந்தது. காரணம், அவர்தான் கம்ருதீனை ஏத்தி விட்டு இப்படி செய்ய வைத்ததாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

வெளியில் வந்து திருந்தாத பாரு..

பார்வதிக்கு ரெட் கார்ட் கொடுத்த பிறகு, அவரது ரசிகர்கள் அனைவரும் முன்னர் ஒரு டாஸ்கில் சபரி பாருவை தள்ளி விட்ட போது ரெட் கார்ட் காெடுக்கவில்லை, இப்போது ஏன் பாருவிற்கு கொடுத்தீர்கள் என்று கூறி சம்பந்தப்பட்ட தொலைக்காட்சியை திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர். பலருக்கும், சேனல்தான் டிஆர்பி-க்காக பார்வதி கம்ருதீன் ரெட் கார்ட் எபிசோடை பயன்படுத்திக்கொண்டதாக கூறி, இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

VJParvathy

பிக்பாஸ் விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு, 24 மணி நேரத்திற்கு போட்டியாளர்கள் தனிமை படுத்தப்படுவர். அதன் பிறகுதான், அவர்களுடைய கையில் போன் காெடுக்கப்பட்டு, வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர். அப்படி, பார்வதிக்கும் அந்த 24 மணி நேர கெடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு..

பார்வதி, தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தின் ஸ்டோரியில் பல பதிவுகளை பகிர்ந்துள்ளார். இவர் டேக் செய்து, அவரது ரசிகர்கள் அனைவரும் அவரை பாராட்டியும், பிற போட்டியாளர்களை திட்டியும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். அவை அனைத்தையும்ரீ-ஷேர் செய்து வருகின்றனர். அவரது ரெட் கார்ட் Unfair என்பது பலரது கருத்தாக இருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, அவரை ரியல் வின்னர் என்றும் பலரும் போஸ்ட் செய்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, அதையும் அனைத்தையும் ஷேர் செய்து வருகிறார். இதனால், அவர் வெளியில் வந்து திருந்தவில்லை என்பது பலரது கருத்தாக இருக்கிறது.

