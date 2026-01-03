பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி-கம்ருதீனுக்கு ரெட் கார்ட்! விஜய் சேதுபதி எடுத்த சூப்பரான முடிவு..

Bigg Boss 9 Tamil Red Card For VJ Parvathy Kamrudin : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியில், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து தற்பாேது அதில் இருந்து இரண்டு போட்டியாளர்களும் ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பதாக ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
சான்ட்ராவை கீழே தள்ளிய பார்வதி-கம்ருதீன்!
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், கடந்த சில நாட்களாகவே சான்ட்ரா-கம்ருதீன் மற்றும் பார்வதிக்குள் புகைந்து கொண்டே இருந்தது. அது, சமீபத்திய கார் டாஸ்கில் பெரிதாக வெடித்து விட்டது. சில நாட்களுக்கு முன்பு பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் சண்டை வந்தது. இதனால், இருவரும் தனித்தனியே இருந்தனர். அப்போது பார்வதிக்கு ஆதரவாக போட்டியாளர் சான்ட்ரா நின்றார். அந்த சமயத்தில், பார்வதி சில விஷயங்களை சான்ட்ராவிடம் பகிர்ந்தார். பின்னர் கம்ருதீனுடன் சமாதானம் ஆகி பார்வதி பேச ஆரம்பித்த பின்பு, கார் டாஸ்கில் சான்ட்ரா, தன்னிடம் தனியாக பாரு பகிர்ந்த சில விஷயங்களை பப்ளிக் ஆக கூறிவிட்டார். இதனால் பார்வதியும் கம்ருதீனும் அவரை எப்படியாவது காரை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தனர்.
கம்ருதீன், கார் கதவை திறக்க கார் கதவின் அருகில் இருந்த சான்ட்ராவை பார்வதி காலால் உதைத்து வெளியே தள்ளினார். இதனால், கார் டாஸ்கில் ஈடுபட்டிருந்த அனைவருமே கோபமாக கத்தினர். இருப்பினும் இருவரும் தாங்கள் எந்த தவறும் செய்யாதது போல இருந்தனர். டாஸ்க் அனைத்தும் முடிந்து, மறுநாளும் கூட, பார்வதி - கம்ருதீன் இருவரும் பிற போட்டியாளர்கள் தங்களை திட்டியதற்காக சண்டைக்கு நின்றனர். லைவில் இவர்கள் அனைவரும் காரசாரமாக, தகாத வார்த்தைகளில் பேசி விவாதித்துக்காெண்டது வீடியோக்களாக வைரலானது.
ரெட் கார்ட்:
பிக்பாஸ் போட்டியில் இதுவரை சிலமுறை மட்டுமே போட்டியாளர்களுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சரவணன், மகத், பிரதீப் உள்ளிட்ட சில போட்டியாளர்கள், போட்டியின் வரம்பை மீறியதால் அவர்களுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சீசனில், பார்வதியும் கம்ருதினும் அவ்வாறு பல முறை நடந்து கொண்டதாக ரசிகர்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர். கார் டாஸ்கில் சான்ட்ராவை அப்படி கீழே தள்ளி விட்டது, கேம்-டாஸ்க் என்பதை தாண்டி தனிமனித தாக்குதல் (Physical violence) என்றே கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, பிற போட்டியாளர்களான திவ்யா, அரோரா, சபரி, விக்கல்ஸ் விக்ரம், சுபிக்ஷா என அனைவருமே பார்வதி மற்றும் கம்ருதீனின் நடவடிக்கையை கண்டித்தனர். சான்ட்ரா கீழே விழுந்த அன்றைய எபிசோடில் இருந்து, பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் அனைவரும், பார்வதி மற்றும் கம்ருதினுக்கு கண்டிப்பாக ரெட் கார்ட் வழங்க வேண்டும் என்று கூறி வந்தனர். இதையடுத்து, வரும் சனிக்கிழமை எபிசோடில் பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
சனிக்கிழமை எபிசோட், இன்று காலை நடந்து முடிந்தது. அதை ஷூட்டிங்கில் பார்த்தவர்கள், இருவரும் வெளிேயற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கின்றனர். இன்றைய ப்ரமோவிலும் இதற்கு ஹிண்ட் கொடுக்கும் வகையில்தான் விஜய் சேதுபதி பேசியிருந்தார். ப்ரமோவிலும் இது காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
#Day90 #Promo2 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 - இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/pQfMdynnI0
— Vijay Television (@vijaytelevision) January 3, 2026
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதன்முறையாக..
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசனில், இதுவரை பெண்கள் யாருமே ரெட் கார்ட் வாங்கியதில்லை. முதன்முறையாக, விஜே பார்வதி ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, இவரும் கம்ருதீனும் வெளியே வந்த பின்பு திருமணம் செய்து கொள்வதாக பேசியதும் அனைவருக்கும் தெரியும். எனவே, இவர்கள் வெளியே வந்த பின் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : காருக்குள் களேபரம்..சாண்ட்ராவை அசிங்கமாக பேசிய கம்ருதின்! முதுகில் குத்திய பார்வதி
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : “கம்ருதீனுக்கு கெட்ட நேரம்..” கார் டாஸ்கிற்கு பின் ஓபன் வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ