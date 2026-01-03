English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிக்பாஸ் 9 : “கம்ருதீனுக்கு கெட்ட நேரம்..” கார் டாஸ்கிற்கு பின் ஓபன் வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்!

பிக்பாஸ் 9 : “கம்ருதீனுக்கு கெட்ட நேரம்..” கார் டாஸ்கிற்கு பின் ஓபன் வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்!

BB 9 Sandra Husband Prajin Warning To Kamruddin : விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ரசிகர்களுக்கு கோபத்தை வரவழைத்துள்ளது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 3, 2026, 01:49 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 கார் டாஸ்க் களேபரம்!
  • கம்ருதீனுக்கு வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?

பிக்பாஸ் 9 : “கம்ருதீனுக்கு கெட்ட நேரம்..” கார் டாஸ்கிற்கு பின் ஓபன் வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்!

BB 9 Sandra Husband Prajin Warning To Kamruddin : விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ரசிகர்களுக்கு கோபத்தை வரவழைத்துள்ளது. இதனால், பார்வதிக்கும் கம்ருதினுக்கும் ரெட் கார்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று பலரும் பேசி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

ஷாேவை கெடுக்கும் பார்வதி-கம்ருதின்!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததில் இருந்தே ஷோவின் ஸ்பாய்லராக பார்வதியும் கம்ருதினும் இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருதி வருகின்றனர். காரணம், காதல் கண்டெண்ட் கொடுக்கிறேன் என்கிற பெயரில் இருவரும் சேர்ந்து பிறரின் கேமையும் கெடுத்து வருகின்றனர். இதற்கு முந்தைய பிக்பாஸ் சீசன்களில் எத்தனை காதல் ஜோடிகள் வந்திருந்தாலும், அவர்களை பார்க்கும் போது ரசிகர்களுக்கு எரிச்சல் ஆனதில்லை. ஆனால், இந்த சீசனில் இருக்கும் பார்வதி மற்றும் கம்ருதீன் காதல் கண்டெண்டை தவிர வேறு எதையும் கொடுக்கவில்லை என்பது குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

களேபரமான கார் டாஸ்க்!

பிக்பாஸில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க்குகள் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில் கார் டாஸ்கும் இடம் பெற்றிருந்தது. அதாவது, இப்போது பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் அனைத்து போட்டியாளர்களும், அந்த காருக்குள் உட்கார வேண்டும் என்பதுதான் அந்த டாஸ்க். இதில், சாண்ட்ரா பார்வதி மற்றும் கம்ருதீன் ஆகிய மூன்று பேருக்கும் வாக்குவாதம் எழுந்தது. கம்ருதீனை ‘காமருதீன்’ என்று சான்ட்ரா கூற, சண்டை முற்றியது. கார் கதவின் அருகே அமர்ந்திருந்த சான்ட்ராவை, பார்வதி வெளியே தள்ளிவிட முயற்சி செய்தார். கையால் தள்ளும் போது அவரால் சான்ட்ராவை தள்ள முடியவில்லை. அதன் பிறகு, கம்ருதீன் கார் கதவை திறக்க, பார்வதி சான்ட்ராவை எட்டி உதைத்து வெளியே தள்ளி கார் கதவை சாத்தினார். காரில் அமர்ந்திருந்த பிற போட்டியாளர்கள் இது தவறு தவறு என்று சொல்ல சொல்ல அவர் அதை செய்தார்.

வெளியில் விழுந்த சான்ட்ராவிற்கு வலிப்பு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவருக்கு என்ன ஆனது என்று விக்ரம் பார்த்தார். இதையடுத்து, சபரியும் காரில் இருந்து வெளியில் வந்து விட்டார். இதனால், பிற போட்டியாளர்களுக்கும் கம்ருதீன் மற்றும் பாருவிற்கும் சண்டை முற்றியது.

பிரஜின் கொடுத்த வார்னிங்!

சான்ட்ராவின் கணவர் பிரஜின், பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சிக்குள் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளராக நுழைந்தார். சில வாரங்களுக்கு முன்பு எவிகட் செய்யப்பட்டார். இவர், சான்ட்ராவை கம்ருதீனும் பாருவும் தள்ளி விட்டதை பார்த்து, சமீபத்திய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசியிருக்கிறார். “ஆணுக்கு ஆண் மோதலாம், பெண்ணுக்கு பெண் மோதலாம். ஆனால் ஒரு ஆண், பெண்ணை தகாத வார்த்தைகளால் பேசுவது தவறு. நான் செலிப்ரேஷன் ரவுண்டில் உள்ளே செல்கிறேன். அப்போது கம்ருதீன் வீட்டிற்குள் இருந்தால், அவருக்கு கெட்ட நேரம், அவர் வீட்டில் இல்லை என்றால் நல்ல நேரம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

ரெட் கார்ட் கிடைக்குமா?

பார்வதியும் கம்ருதீனும் இப்படி நடந்த கொண்டதால், அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெட் கார்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். இப்படி இவர்கள் நடந்து கொள்வது இது முதல்முறை இல்லை என்றும், கண்டிப்பாக இருவருக்கும் தண்டனை தரப்பட வேண்டும் என்பதும் ட்விட்டர் பேச்சாக இருக்கிறது. இருவருக்கும் என்ன மாதிரியான தீர்ப்பை விஜய் சேதுபதி வழங்கப்போகிறார் என்பதை நாம் பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

